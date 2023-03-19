Яке завтра, 20 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 20 березня, святкують Всесвітній день Землі і День весняного рівнодення. Віряни вшановують пам'ять священномучеників, що в Херсонесі єпископствували: Василія, Єфрема, Капітона, Євгенія та інших. До Нового року залишилося 286 днів.

20 березня 2023 — понеділок. 390-й день війни в Україні.

Яке завтра, 20 березня, церковне свято

20 березня в церковному календарі – день пам’яті священномучеників, що в Херсонесі єпископствували: Василія, Єфрема, Капітона, Євгенія та інших. Про їхнє життя відомо досить мало. Василій і Єфрем були єпископами і були послані 300 року патріархом Гермоном до міста Херсонеса для проповіді. Ходив Василій і проповідував для скіфів, які жили на берегах Дунаю. На жаль, його там закатували язичники.

Єфрема побили камінням за намовою іудеїв. Коли три інших єпископа (Євгеній, Елпідій і Агафодор), що також проповідували поблизу Тавриди, почули про смерть Василія, то прийшли до Херсонесу, щоб продовжити його справу. Але скоро і вони були вбиті.

Через деякий час патріарх послав ще одного єпископа — Еферія. Він вже вільно проповідував, тому що імператор Костянтин Великий царював в той час. Еферій помер мирною смертю і його послідовником став Капітон. Якось зажадали від нього невірні мешканці міста Херсонеса доказів дива Господнього. Святитель з молитвою увійшов тоді в розпечену піч, але залишився неушкодженим. Тоді багато язичників охрестилося. Однак варвари потопили єпископа у річці Дніпро.

Що не можна робити в цей день

Не варто діяти безглуздо, розважатися — ставте реальні цілі і йдіть до них.

Не конфліктуйте, це також поганий день для того, щоб з'ясовувати стосунки.

Не лайтеся і не пліткуйте.

Народні прикмети і традиції на 20 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: похмурий день — чекайте на заморозки;

синій горизонт означає, що скоро потепліє;

дме південний вітер — буде весняна посуха;

тане вода, але лід тримається — буде неврожайний рік;

побачити жайворонка до тепла, а зяблика — до холоду.

20 березня побачити жайворонка до тепла, а зяблика — до холоду / Фото: Pexels

Саме 20 березня, на думку наших предків, відбувалася зміна сезонів. Тому часто в цей день вже відчутна відлига, біжать струмки снігу, який розтанув. З дахів можуть зриватися цілі пласти снігу і бурульки. В народі говорили, що це гріхи людські падають на землю. Щоб попросити вибачення за свої гріхи або уникнути спокуси, варто помолитися перед іконою Богородиці "Споручниця грішних".

Погода на 20 березня

Завтра, 20 березня, в Києві ясний ранок, але на його зміну прийде хмарна погода, без опадів. У Львові хмарно до самого вечора, але опадів не очікується. У Харкові ясно вранці, але вдень небо затягне хмарами, без опадів. В Одесі ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві +11 вдень та +1 вночі. У Львові +13 вдень та +2 вночі. У Харкові +11 вдень та +4 вночі. В Одесі +11 вдень та +7 вночі.

Пам’ятні дати 20 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 20 березня:

1602 рік — засновують Голландську Ост-Індійську компанію (VOC), першу у світі офіційно зареєстровану публічну компанію;

1815 рік — Наполеон I Бонапарт повертається до Парижа після ув'язнення на острові Ельба, починається його правління "ста днів";

1854 рік — засновують Республіканська партія США;

1883 рік — підписують Паризьку конвенцію про охорону промислової власності, одну з перших та найважливіших у цій галузі;

1890 рік — за наполяганням нового імператора рейхсканцлер Отто фон Бісмарк закінчує політичну кар'єру;

1916 рік — Альберт Ейнштейн публікує свою загальну теорію відносності;

1917 рік — українського історика Михайла Грушевського обирають головою Центральної Ради;

1921 рік — на плебісциті більшість жителів Верхньої Сілезії висловлюється за перебування у складі Німеччини;

1933 рік — поблизу Мюнхена будують перший в Німеччині концтабір — Дахау;

1939 рік — німецький ультиматум Литві з вимогою передати Клайпедський край, що був задоволений два дні потому;

1956 рік — проголошують незалежність Тунісу;

1995 рік — заринова атака в Токійському метрополітені, влаштована деструктивним культом Аум Сінрікьо;

2003 рік — американсько-британсько-австралійські війська вторгаються в Ірак;

2007 рік — виходить комп'ютерна гра S.T.A.L.K.E.R. українського розробника GSC Game World;

2015 рік — повне сонячне затемнення, рівнодення та супермісяць відбулися в один день;

2018 рік — Україна і Катар підписують угоду про безвізовий режим.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 20 березня

Які завтра іменини: Павло, Василь, Євген, Омелян, Нестор, Лаврентій, Мотря.

Талісманом людини, народженої 20 березня є смарагд. Один з найцікавіших дорогоцінних каменів, який навіть став фаворитом французьких королів. Здавна вірили, що смарагди можуть очистити воду від негативної енергії, якщо покласти їх у наповнену нею ємність. Також цей камінь заспокоює нервову систему людини.

В цей день народилися:

1639 рік — український військовий, політичний і державний діяч, Гетьман Війська Запорозького, очільник Гетьманщини Іван Мазепа;

1898 рік — український художник-графік, ксилограф, книжковий ілюстратор Микола Бриммер;

1899 рік — український письменник, редактор Аркадій Любченко;

1915 рік — український радянський піаніст-віртуоз Святослав Ріхтер.

Який завтра день в Україні і світі

20 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день Землі / Фото: Pexels

20 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день Землі. Актуальне і дуже важливе свято, яке було встановлено на честь дня весняного рівнодення. Саме в цей період природа прокидається. Подію започаткували 1970 року після успішної акції Гейлорда Нельсона і Денніса Хайеса. Відбулася вона 22 квітня. Тому часом аналогічне свято також святкують цього дня.

Головна мета свята — привернути увагу людства до планети Земля, яка є їхньою домівкою. Також залучення їх до збереження миру і природи, підвищення поінформованності про екологічні негаразди.

Також 20 березня — День весняного рівнодення. Ця подія знаменує пробудження весни і початок родючого і теплого сезону. В астрономічного сенсі це мить, коли Сонце у своєму русі перетинає небесний екватор, через що день та ніч практично зрівнюються за тривалістю. Від дня весняного рівнодення день поступово збільшується, температура повітря підвищується, тому що північна півкуля Землі починає нахилятися до Сонця.

А ще 20 березня святкують Міжнародний день щастя. Хоча це молоде, але дуже важливе свято, яке було започатковане 28 червня 2012 року за ініціативи Організації Об'єднаних Націй. З ідеєю створити таку подію виступав 2011 року Джейм Ілаєн, який зазначив, що день весняного рівнодення можна назвати найкращою датою для відновлення.

Головна мета цього дня в тому, щоб нагадати урядовим організаціям, що рівень щастя потрібно враховувати під час визначення показників добробуту населення.

20 березня — Всесвітній день здоров'я ротової порожнини. Свято було започатковане Всесвітньою стоматологічною федераціє 2007 року в Дубаї. Спочатку його святкували 12 вересня, але 2013 року змінили на 20 березня. Головна мета цього дня — покращити освіченість суспільства стосовно гігієни рота і культури догляду.

Також 20 березня святкують Міжнародний день французької мови. Подія була започаткована ООН 2010 року, а дату обрали на честь Міжнародного дня Франкофонії, що з'явився ще 1970 року. Французьку мову відносять до офіційних робочих мов Організації Об'єднаних Націй від 1946 року.

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