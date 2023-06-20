Яке сьогодні, 20 червня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Сьогодні, 20 червня, Міжнародний день поінформованості про ністагм. Віряни вшановують пам'ять святого Феодота Анкірського. До Нового року залишилося 194 дні.

20 червня 2023 року — вівторок. 482-й день війни в Україні.

Яке сьогодні, 20 червня, церковне свято

20 червня в церковному календарі – день пам’яті святого Феодота Анкірського. Жив він у III столітті, коли правив імператор Діоклетіан, який був відомий своїми гоніннями за християнами. Феодот постійно переховував в своєму будинку вірян, які втікали від жорстокості царя, давав їм їжу і одяг, а ще відвідував мучеників в темницях, проводив християнські обряди поховання.

Згодом і його самого схопили та змушували відректися від Христа і прославити ідолів. Але відмовився святий, за що його піддали страшним тортурам, а потім відсікли голову мечем.

Що не можна робити цього дня

Заборонено фізично працювати.

Не варто купатися у відкритих водоймах.

Не вживайте алкоголь і не лихословте.

Народні прикмети і традиції на 20 червня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: тепла погода — на великий урожай жита, дощ означає, що колосся погано наллється;

в веселці переважає червоний колір — чекайте на вітер;

бджоли сидять на стінках вулика — буде спека;

темніють сонячні промені — чекайте на грозу;

павуки за ніч розширили свою павутину — буде ясний і теплий день;

голосно гримить грім — до затяжної негоди.

20 червня павуки розширили свою павутину — буде ясний і теплий день / Фото: Pexels

В народному календарі день називали Федотів, Федот Врожайник. Наші предки спостерігали 20 червня за погодою. Селяни починали вичищати гній зі скотарень, адже цей день вважався сприятливим для такої роботи. А ось на город намагалися не йти.

Погода на 20 червня

Сьогодні, 20 червня, в Києві хмарно, в другій половині дня очікується дрібний дощ. У Львові похмуро, вдень і ввечері йтиме дрібний дощ. У Харкові до вечора хмарно, але потім проясниться, без опадів. В Одесі вранці з'являться хмари, які протримаються весь день, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +26 вдень та +19 вночі. У Львові +21 вдень та +16 вночі. У Харкові +27 вдень та +17 вночі. В Одесі +27 вдень та +20 вночі.

Пам’ятні дати 20 червня

Календар важливих подій в Україні та світі за 20 червня:

451 рік — відбувається битва на Каталаунських полях, внаслідок якої зупинили просування гуннів у Європу;

1768 рік — українські гайдамаки беруть Умань;

1782 рік — затверджують Велику державну печатку США;

1792 рік — Велика французька революція: народне повстання в Парижі;

1837 рік — королевою Великої Британії стає Вікторія I;

1840 рік — Семюел Морзе отримує патент на телеграф;

1857 рік — британські війська перебивають усіх мешканців індійського міста Махуа-Дабар (близько 5000 осіб) та знищують місто;

1863 рік — засновують перший в США банк (Національний банк Девенпорт штату Айова);

1867 рік — президент США Ендрю Джонсон оголошує про покупку Аляски;

1895 рік — відкривають Кільський канал, що сполучає Балтійське і Північне моря;

1918 рік — у Києві починається Всеукраїнський церковний собор;

1919 рік — військова делегація Української Народної Республіки підписує з поляками мирний договір;

1939 рік — перший в історії політ реактивного літака робить німецький експериментальний літак із ракетним двигуном Гайнкель He.176;

1990 рік — Бундестаг ФРН ухвалює рішення про перенесення столиці з Бонна до Берліна;

1993 рік — перший пробний залізничний рейс по тунелю під Ла-Маншом;

2003 рік — створюють фонд Вікімедіа.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 20 червня

Які сьогодні іменини: Олександр, Богдан, Борис, Валентин, Василь, Володимир, Григорій, Максим, Микола, Павло, Петро, Тарас, Ганна, Марія.

Талісманом людини, народженої 20 червня, є гіацинт. Дорогоцінний камінь, різновид циркону. Володіє блиском діаманта, але відрізняється криваво-червоним відтінком. В давнину люди вірили, що гіацинт наділений силою самопожертви та влади.

Цього народилися:

1690 рік — останній кошовий отаман Запорозької Січі Петро Калнишевський;

1893 рік — український драматург, фейлетоніст Іван Антипенко;

1920 рік — український мовознавець Петро Тимошенко;

1939 рік — український поет Василь Василашко.

Який сьогодні день в Україні і світі

20 червня в Україні і світі Міжнародний день поінформованості про ністагм / Фото: Pexels

20 червня в Україні і світі Міжнародний день поінформованості про ністагм. Це захворювання вражає очі і характеризується мимовільними рухами очей, які можуть спотворювати зір та викликати розмитість. Ністагм буває вродженим або набутим, може також з'являтися на фоні інших захворювань (катаракта, неврологічні розлади). Головна мета цього дня полягає в тому, щоб поінформувати про проблеми, з якими стикаються люди з ністагмом.

Також 20 червня Всесвітній день біженців. Дата була започаткована ООН 4 грудня 2000 року. Поєднали її з Міжнародним днем африканських біженців, який вже святкували цього дня від 1996 року. Для України сьогодні тема біженців і переселенців стоїть дуже гостро. Ще 2014 року багато українців були змушені покинути свої рідні домівки через російську агресію. А після повномасштабного вторгнення 2022 року, мільйони стали біженцями в різних країнах світу.

А ще 20 червня святкують Всесвітній день Wi-Fi. Свято було започатковане Бездротовим широкосмуговим Альянсом. Радіоканал Wi-Fi з'явився в 90-х разом з розвитком технологій передавання інформації. Перші пристрої були випущені 2000 року і бездротовий інтернет почав швидко набирати популярність.

20 червня День працівника складу. Неофіційне професійне свято, яке створене, щоб вшанувати нелегку працю працівників складу. Такі люди повинні бути відповідальними, організованими, ретельними, охайними та енергійними. Робота співробітника складу полягає в тому, щоб стежити за порядком, розвантажувати та сортувати продукцію.

Також 20 червня Всесвітній день захисту слонів у зоопарках. Подія була створена за ініціативою представниці захисту тварин 2009 року. Слони вважаються досить дружними тваринами, які можуть переживати різні емоції і почуття. Також вони відрізняються чудовою пам'яттю та вміють спілкуватися на відстані до 10 км. Перебування слонів у зоопарках часто закінчується передчасною смертю, адже нерідкі і випадки жорстокого поводження з цими благородними тваринами. Головна мета цього дня полягає у приверненні уваги людства до проблеми проживання слонів в зоопарках.

А ще 20 червня святкують Всесвітній день ефективності. Хоча це свято і неофіційне, проте дуже актуальне. Його мета полягає в привернені уваги людства до важливості організації продуктивності праці. Вона відіграє вагому роль, адже на неї можна витрачати досить багато енергії, але водночас не отримувати бажаної результативності та ефективності.

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