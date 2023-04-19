Яке завтра, 20 квітня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 20 квітня, День вдячності волонтерам. Віряни вшановують пам'ять преподобного Георгія. До Нового року залишилося 255 днів.

20 квітня 2023 року — четвер. 421-й день війни в Україні.

Яке завтра, 20 квітня, церковне свято

20 квітня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Георгія. З дитинства він цікавився чернечим життям, тому для себе і вибрав такий шлях. Практикував Георгій смиренномудрість, боровся з внутрішніми спокусами.

За часів правління різних імператорів, він потерпав від гонінь та мук. Незабаром став митрополитом і був зведений на кафедру. Зцілював людей силою молитви і творив інші різні чудеса. Тому прославився як високодуховна людина. В кінці життя Георгія вигнали жити до Херсонеса, де він і помер.

Що не можна робити цього дня

Не варто сильно радіти, влаштовувати гучні гуляння.

Не пийте алкогольні напої.

Заборонено лаятися і лихословити.

Народні прикмети і традиції на 20 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: йдуть зливи — можна чекати на хороший урожай калини і малини;

на вечірньому небі багато зірок — влітку буде багато ягід та грибів;

червона зоря — до погіршення погоди;

сонце і заморозок — вродить гречка.

20 квітня йдуть зливи — можна чекати на хороший урожай калини і малини / Фото: Pexels

В цей день було прийнято прибирати в будинку, приводити його в порядок. Садівники і городники вже виходять на свої ділянки, щоб почати роботи. За народними повір'ями 20 квітня прокидалися русалки. Тому жінки несли на берег річок чи озер полотно або сукню, що водяні красуні могли одягнути і не замерзнути.

Погода на 20 квітня

Завтра, 20 квітня, в Києві похмуро, без опадів. У Львові хмарно, опадів не очікується. У Харкові похмуро, йтиме дрібний дощ. В Одесі хмарно, невеликий дощ.

Температура повітря в Києві +14 вдень та +6 вночі. У Львові +14 вдень та +5 вночі. У Харкові +15 вдень та +5 вночі. В Одесі +14 вдень та +7 вночі.

Пам’ятні дати 20 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 20 квітня:

1653 рік — Олівер Кромвель розганяє опозицію в англійському парламенті;

1770 рік — Джеймс Кук відкриває Новий Південний Уельс (Південно-Східна Австралія);

1841 рік — опублікували перше детективне оповідання Едгара По "Вбивства на вулиці Морг";

1865 рік — вперше оголошують про появу безпечних сірників;

1902 рік — подружжя Кюрі вперше отримують чистий радій;

1918 рік — Слов'янська група Окремої Запорозької дивізії Армії УНР звільняє від більшовиків місто Слов'янськ на Донеччині;

1940 рік — у США демонструють перший електронний мікроскоп;

1949 рік — відкривається I Всесвітній конгрес прихильників миру;

1989 рік — влада Китаю наказує студентам очистити площу Тяньаньмень у Пекіні;

1999 рік — у вищій школі Літлтона (Колорадо) троє підлітків влаштовують криваву бійню, убивши після цього себе (загинули 25 людей і понад 20 були поранені);

2000 рік — у Броварах у житловий будинок влучає тактична ракета, загинули троє людей, п'ятеро були поранені.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 20 квітня

Які завтра іменини: Георгій, Данило, Юрій, Петро, Леон, Прокіп, Килина.

Талісманом людини, народженої 20 квітня, є лал. Красивий мінерал, який дарує щастя. Згідно з легендами, він був одним із самоцвітів в знаменитій шапці Мономаха.

Цього дня народилися:

1891 рік — український військовий діяч, генерал-хорунжий армії УНР Юрко Тютюнник;

1903 рік — український письменник, представник панфутуризму, жертва сталінського терору Ґео Шкурупій;

1908 рік — українська художниця Ірина Беклемішева.

Який завтра день в Україні і світі

20 квітня в Україні і світі святкують День вдячності волонтерам / Фото: Pexels

20 квітня в Україні і світі святкують День вдячності волонтерам. Волонтерський рух виник у Франції 1920 року, коли французька молодь вирішила організувати добровільне відновлення ферм, що були зруйновані під час Першої світової війни. Відразу волонтерами зацікавилися й інші країни, а в 1990-х роках таке поняття дійшло і до України.

Після 24 лютого 2022 року волонтерський рух в Україні показав усьому світові, що це потужна сила, яка здатна організовувати, об'єднувати і допомагає вирішувати серйозні питання.

Також 20 квітня День китайської мови. Свято було встановлене за ініціативи ООН 2010 року з метою вшанування культурного та мовного різноманіття, а також рівності у використанні офіційних мов організації. Вона вважається однією з найдавніших у світі та входить до складу сино-тибетьської мовної сім’ї.