Яке завтра, 20 липня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 20 липня, День шахів. Віряни вшановують пам'ять святих Томи і Акакія. До Нового року залишилося 164 дні.

20 липня 2023 року — четвер. 512-й день війни в Україні.

Яке завтра, 20 липня, церковне свято

20 липня в церковному календарі – день пам’яті святих Томи та Акакія. Тома народився в Малеї в IX столітті і замолоду був багатим і хоробрим вояком. Однак полюбив він Христа за ласкою Божою, одягнув чернечу рясу і віддалився від усіх мирських справ. Часто відвідував він пустельних самітників, а потім оселився на Малевській горі в Лаконії, де боровся проти численних спокус і зміг підкорити своє тіло. Помер в глибокій старості.

Святий Акакій жив в VI столітті і був послушником в монастирі. Він був покірним та терплячим, завжди беззаперечно слухав свого наставника. В останнього був дуже тяжкий характер, тому він змушував Акакія працювати надто багато, нещадно бив та морив голодом. Однак преподобний всі страждання стійко переносив і лише дякував за них Господу. Невдовзі святий помер, а його наставник навернувся і став лагідним.

Що не можна робити цього дня

Не дозволено носити прикраси.

Не беріться за прання, якщо хочете, щоб в домі був достаток.

Відмовляти у будь-якій допомозі заборонено.

Народні прикмети і традиції на 20 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: почнеться дощ — він затягнеться надовго;

людину обнюхала корова, отже, на неї чекає серйозна хвороба;

якщо заготовити віники для лазні, то вони будуть мати особливу силу;

іменинникам варто починати збирати урожай, тоді рік буде багатим.

20 липня людину обнюхала корова, отже, на неї чекає серйозна хвороба / Фото: Pexels

Здавна вірили, що 20 липня не можна купатися, тому що водяник може схопити за ногу і затягнути на дно. А щоб набратися сил на рік прийдешній, намагалися посидіти під дубом. Зазвичай в цей період починалися сильні дощі.

Погода на 20 липня

Завтра, 20 липня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові ясна погода вдень, але ввечері можливий дощ з грозою. У Харкові ясний ранок, але день та вечір похмурі, опадів не очікується. В Одесі від ранку до вечора похмуро, вранці дощ, який переросте в дощ із грозою, проте він припиниться в другій половині дня.

Температура повітря в Києві — +26 вдень та +19 вночі. У Львові — +23 вдень та +15 вночі. У Харкові — +22 вдень та +15 вночі. В Одесі — +27 вдень та +22 вночі.

Пам’ятні дати 20 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 20 липня:

1534 рік — у Кембриджі зареєстрували перше у світі видавництво;

1585 рік — експедиція Джона Девіса досягає південного краю Ґренландії, який було названо Землею Запустіння;

1671 рік — Петро Дорошенко розпочинає облогу Білої Церкви й висилає на Поділля наказного гетьмана, брата Григорія;

1917 рік — реєструють торгову марку "BMW";

1917 рік — представники південно-слов'янських народів підписують Корфську декларацію про об'єднання в єдину державу — Королівство Сербів, Хорватів і Словенців;

1924 рік — засновують Міжнародну шахову федерацію;

1944 рік — заколот німецького руху опору з метою вбити Гітлера та здійснити державний переворот;

1969 рік — американський космічний корабель "Аполлон-11" здійснює першу в історії посадку на Місяць;

1976 рік — посадковий відсік американського космічного корабля "Вікінг-1" здійснює м'яке приземлення на поверхню Марса;

1993 рік — заява голови Ради Безпеки ООН про те, що постанова Верховної Ради РФ щодо статусу Севастополя як російського міста не має юридичної сили.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 20 липня

Які завтра іменини: Герман, Фома, Євдокія.

Талісманом людини, народженої 20 липня, є жадеїт. Зовні він нагадує нефрит, але своїм хімічним складом відрізняється від цього каменю. У давні часи люди за допомогою жадеїту намагалися вплинути на погодні умови.

Цього дня народилися:

1911 рік — український письменник Василь Кучер;

1913 рік — українська письменниця Ольга Мак;

1972 рік — офіцер Військово-Морських Сил Збройних Сил України, Герой України Ігор Бедзай.

Який завтра день в Україні і світі

20 липня в Україні і світі святкують Міжнародний день торта / Фото: Pexels

20 липня в Україні і світі святкують Міжнародний день торта. Смачне свято виникло 2011 року за ініціативи міжнародної спільноти та творчих людей "Міланський клуб" Королівства Любові. Головна мета цього дня полягає у залучені людства до мирного і дружнього співіснування, поширення даної ідеї через культуру. Щороку обирається окрема тема. Цікавий факт: перші торти з'явилися ще 2 тисячі років тому.

Також 20 липня Всесвітній день стрибка. Маловідоме оздоровче свято, яке було започатковане за ініціативою художника Торстена Лаушманна 2006 року. Мета цього дня досить цікава — змінити орбіту Землі одночасним стрибком мільйона людей. Екологи вірять, що зміна орбіти допомагає покращити клімат та бореться з глобальним потеплінням. Проте наукових доказів цьому немає.

А ще 20 липня святкують День шахів. Згідно зі статистикою, 70% людей у всьому світі хоча б раз у своєму житті грали в шахи. Щодо винахідника шахів існує чимало версій. Інколи авторство приписують навіть міфічному Одіссею, який за допомогою цікавої гри намагався розважити себе під час облоги Трої. Дехто вірить, що шахи винайшов грецький філософ Арістотель. Щодо того, в якій країні вперше з'явилися шахи, також немає однозначної відповіді. Існує версія, що шахи поширилися в Китаї та Персії, прийшовши з Індії. Інші стверджують, що вони були створені в Китаї.

Однак безпосередньою попередницею цієї гри вважається індійська гра чатуранг. Для неї було потрібно чотири гравці, у кожного з яких в кутку дошки був король, слон, тура, кінь і чотири пішаки. Перед кожним ходом гравці кидали кульку, щоб за допомогою числа, яке випало, визначити кількість ходів.