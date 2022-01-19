Яке завтра, 20 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке завтра, 20 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

20 січня 2022 року – четвер. В церковному календарі святкують Собор Предтечі і Хрестителя Господнього Івана. Цього дня 1661 року король Ян Казимир II підписує диплом, яким надає право єзуїтській колегії у Львові називатися університетом (сьогодні Львівський університет імені І.Я.Франка), а 1961 року 35-м президентом США стає Джон Фіцджеральд Кеннеді.

До Нового року залишилось 345 днів.

Яке завтра свято в Україні і світі

20 січня святкується День АР Крим. Пов’язана ця подія з проведенням референдуму щодо створення Автономної Республіки Крим у складі України 1991 року. На це тоді дали згоду 93% мешканців півострова.

Від 2014 року АР Крим – тимчасово окупована територія, а тому вона позбавлена всіх повноважень, які дає українська автономія. Проте до сьогодні не припиняються мирні заходи для повернення півострова до складу України. Адже всі чинні протоколи світу свідчать, що Крим є частиною нашої держави.

Також 20 квітня святкують День відеокамери. Саме цього дня 1982 року компанія Sony Electronics презентувала першу відеокамеру і запустила її у вільний продаж. Головна розробка компанії – Video Floppy. Завдяки цій технології можна було зберігати нерухомі відеокадри. Довгі роки вона була еталоном багатьох бездзеркальних фотовідеокамер.

За ці роки було створено нові технології, які значно розширили можливості відеокамер. Наприклад, була створена цифрова фотографія. Але внесок японської компанії Sony неможливо переоцінити. Адже саме завдяки їй сьогодні ми можемо створювати чудові відео та ділитися ними з друзями і знайомими.

20 січня День поширення знань про пінгвінів / Pexels

20 січня святкується День поширення знань про пінгвінів. Це екологічні свято, яке святкують в усьому світі. Запроваджене було з метою проінформувати людей про такого дивного птаха, як пінгвін, а також більше розповісти про місця його проживання та чисельність. На жаль дії людей можуть стерти кілька різновидів цих чудових птахів з лиця планети. Дата обрана не випадково. Саме 20 січня починається масова міграція пінгвінів на материк для парування та висиджування потомства.

Прихильники пінгвінів та всі небайдужі цього дня можуть взяти участь у міжнародному проєкті Penguin Watch та допомогти вченим-біологам спостерігати за життям цих птахів, рахувати їх на зроблених фото.

20 січня також – Міжнародний день прийняття. Ця цінна подія має дуже зворушливу історію. Деякі речі потрібно просто навчитися приймати. Наприклад, інвалідність. Людина не повинна почуватися неповноцінною.

А почалося все з дівчинки з інвалідністю Енні Гопкінс. Вона зіткнулася з дискримінацією, упередженим ставленням та заниженими очікуваннями з боку дорослих. Проте Енні намагалася не звертати на це увагу. Вона співала в хорі, брала участь та перемагала у різних шоу-талантів, а також змусила побудувати пандуси для інвалідів до 40 будівель коледжу, в якому навчалася.

Після закінчення навчання Енні створила свій канал на YouTube з розважальним та пізнавальним контентом. А ще вона малювала, займалася благодійністю, вела адвокатську та підприємницьку діяльність. Потім створила компанію “3E Love”, через яку розповсюджувала свої ідеї.

20 січня 2009 року Енні померла через ускладнення, які виникли після медичних процедур. Але її ідеали були збережені іншими людьми з інвалідністю та братом Стівом.

Яке завтра свято ще в світі:

День присяги президента США;

Національний день іриски, вкритої горішками.

Яке завтра, 20 січня, церковне свято

20 січня - Собор Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна / commons.wikimedia.org

20 січня в церковному календарі – Собор Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна.

Згідно з Євангелією народився Іван (Іоанн) в сім’ї праведниці Єлизавети, яка походила з царської родини і навіть була ріднею Діві Марії, та священнослужителя Захарія в місті Хеврон, недалеко від Єрусалиму. Сталося це на шість місяців раніше за народження Ісуса Христа. Під час вбивства Вифлеємських немовлят дивом зміг уникнути смерті. Майже все своє життя прожив в пустелі, так як готувався служити Господу. Він постився і постійно молився. Коли Івану було 30 років, Господь призвав його нести проповідь ізраїльському народу.

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Своє покликання Іоанн виконав і прийшов до річки Йордан, щоб підготувати Ізраїль до приходу Спасителя. В його проповіді він розповідав про хрещенні та відпущення гріхів. Коли на річці з’явився сам Ісус Христос, то син Божий прийняв від Івана хрещення. Саме за це його називають Хрестителем.

На жаль, за відданість Богу та християнству Іоанн Предтеча поплатився своїм життям. Він відкрив світові очі на гріховні діяння царя Ірода, за що йому відітнули голову. Сьогодні частина його мощей знаходиться в Севастії.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 20 січня

Які завтра іменини: Василь, Іван.

Талісманом людей, народжених 20 січня, є рубін. Цей камінь здавна вважають символом влади, сили та могутності. Рубін є одним з чотирьох дорогоцінних каменів, які належать до елітного сімейства. Назву його можна перекласти на українську мову як “червоний” і саме таким є колір рубіна. Цікавий факт: за легендою знаменитий перстень царя Соломона з написом “Все минає” було створено на основі великого рубіна.

20 січня народився американський астронавт, який став другої в історії людиною, яка ступила на поверхню Місяця, Базз Олдрін / commons.wikimedia.org

В цей день народилися:

1588 рік — італійський художник епохи бароко Джованні Франческо Джессі;

1775 рік — французький фізик і математик, який створив основи електродинаміки, Андре-Марі Ампер;

1855 рік — французький композитор Ернест Шоссон;

1865 рік — український вчений-економіст та громадський діяч Михайло Туган-Барановський;

1891 рік — всесвітньо відомий український і американський скрипаль-віртуоз Михайло Ельман;

1897 рік — український письменник, культуролог-енциклопедист Євген Маланюк;

1920 рік — видатний італійський кінорежисер Федеріко Фелліні;

1930 рік — американський астронавт, який став другої в історії людиною, яка ступила на поверхню Місяця, Базз Олдрін;

1946 рік — американський кінорежисер Девід Лінч;

1960 рік — американський геймдизайнер, який працював над іграми SimCity, SimEarth, SimAnt, Вільям Райт;

1971 рік — учасник гурту Take That Гері Барлоу;

1979 рік — британський виконавець, один із перших випускників "фабрики зірок" Pop Idol Вілл Янг.

Що не можна робити цього дня

20 січня забороняється конфліктувати з людьми, лаятися.

Не можна займатися важкою фізичною працею, адже християни святкують велике свято.

20 січня наші предки не їли жирну їжу.

Не варто вживати спиртні напої.

Забороняється підбирати знайдені на дорозі речі.

Народні прикмети і традиції на 20 січня

20 січня сніг та мороз, варто чекати хорошого врожаю / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: якщо погода тепла та сонячна, значить літо спекотним буде;

20 січня сніг та мороз, варто чекати хорошого врожаю;

а якщо стоїть туман, то літом буде багато сонячних днів;

ніч проти 20 січня ясна, весною варто чекати повеней;

птахи літають низько на опади.

Від самого ранку 20 січня віряни йдуть на церковну службу. А у наших предків був цікавий звичай: цього дня домашніх тварин годували залишками зі святкового столу. А також обов’язково натщесерце пили святу воду, яка була освячена днем раніше. Вірили, що вона допомагає зберегти здоров’я. З 20 січня знову починали прясти, ткати, різати худобу та шити. Адже все це було заборонено під час святкування різдвяних свят.

Погода на завтра, 20 січня

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Завтра, 20 січня, в Києві протягом всього дня хмарна погода, ранок та день пройдуть без опадів, а ось увечері можливий сніг. У Харкові опадів не передбачається, хмарно. У Львові небо вкрите хмарами, вдень сніг, який до вечора закінчиться. В Одесі сонячно, без опадів.

Температура повітря в Києві +2 вдень та -2 вночі. В Харкові вночі -15, а вдень до -4. У Львові вночі -4, вдень близько 0. В Одесі +4 вдень та -3 вночі.

Пам’ятні дати 20 січня

20 січня 2021 року Джо Байден складає присягу та стає 46-м президентом США / Associated Press

Цього дня рік тому Джо Байден складає присягу та стає 46-м президентом США, а у центрі Мадрида пролунав сильний вибух через витік газу.

Календар важливих подій в Україні та світі за 20 січня: