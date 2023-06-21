Яке сьогодні, 21 червня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Сьогодні, 21 червня, Всесвітній день миру та молитви, День літнього сонцестояння. Віряни вшановують пам'ять великомученика Феодора. До Нового року залишилося 193 дні.

21 червня 2023 року — середа. 483-й день війни в Україні.

Яке сьогодні, 21 червня, церковне свято

21 червня в церковному календарі – день пам’яті великомученика Феодора. Жив він у Малій Азії та за свою хоробрість і мудрість був поставлений воєводою міста. Всі любили його та поважали, були й такі, хто прийняв християнство після його проповідей. Якось дізнався про це імператор Ліциній, покликав Феодора до себе, щоб змусити його зректися Христа і поклонитися ідолам.

Попросив Феодор відстрочення, а сам взяв та й розбив ідолів. Вони були виготовлені з золота та срібла, тому він роздав шматки бідним. Дізнався про це Ліциній, схопив святого, довго мучив його. А в кінці його розіп'яли.

Що не можна робити цього дня

Не будуйте жодних планів на майбутнє, тому що вони точно не збудяться.

Не варто сваритися чи скаржитися, а також робити те, що може погіршити настрій.

Краще не проводити день на самоті.

Народні прикмети і традиції на 21 червня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: вранці гроза — це погана прикмета;

посуха і ранкова роса — до великого врожаю;

вдень йде гроза — чекайте на поганий сінокіс;

роса на траві — добре вродить льон.

21 червня роса на траві — добре вродить льон / Фото: Pexels

Зазвичай 21 червня було дуже багато дощів та навіть гроз, тому день вважався невдалим для польових робіт. Взагалі вірили, що від цього дня починається довгий період червневої негоди. Зазвичай починає вже квітнути іван-чай та жасмин. В гніздах вилуплюються перші пташенята, а у тварин, які живуть в лісі, починається линька. Вірили, що ніч проти 21 червня найдовша, тому загадували бажання, ворожили.

Погода на 21 червня

Сьогодні, 21 червня, в Києві ясно вранці, але потім може бути похмуро, без опадів. У Львові ясно до обіду, потім з'являться хмари, опадів не очікується. У Харкові до світанку хмарно, потім проясниться, щоб ввечері знову повторитися, без опадів. В Одесі до вечора хмарно, вдень можливий дрібний дощ.

Температура повітря в Києві +28 вдень та +18 вночі. У Львові +24 вдень та +14 вночі. У Харкові +27 вдень та +18 вночі. В Одесі +27 вдень та +20 вночі.

Пам’ятні дати 21 червня

Календар важливих подій в Україні та світі за 21 червня:

524 рік — годомар, король Бургундії, перемагає галлів у битві під Везероном;

1582 рік — стається інцидент у монастирі Хонно, Кіото, Японія;

1768 рік — гайдамаки, учасники Коліївщини, беруть штурмом місто Умань, яке обороняли барські конфедерати;

1963 рік — кардинал Джованні Монтіні стає 261-м понтифіком Римської католицької церкви, Папою Павлом VI;

1971 рік — розкопуючи курган Товста Могила, український археолог Борис Мозолевський відкриває славнозвісну скіфську пектораль.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 21 червня

Які сьогодні іменини: Василь, Єфрем, Зосим, Іона, Костянтин, Павло, Федір, Феодосій, Феофан.

Талісманом людини, народженої 21 червня є сапфір. Дорогоцінний мінерал, який відомий здавна. Вірили, що сапфіри допомагали добитися внутрішньої рівноваги.

Цього дня народилися:

1805 рік —український історик, фольклорист, етнограф, лінгвіст, письменник Микола Закревський;

1882 рік — український художник-футурист, поет, теоретик мистецтва Давид Бурлюк;

1890 рік — український письменник, командир авіазагону УГА Петро Франко.

Який сьогодні день в Україні і світі

21 червня Міжнародний день скейтбордингу / Фото: Pexels

21 червня в Україні і світі святкують Всесвітній день миру та молитви. Щорічна подія, яка була створена за ініціативи вождя Arvol Looking Horse, який є духовним лідером нації лакота. Головна мета цього дня полягає у об'єднанні людей всього світу в молитві, щоб сприяти миру і злагоді між усіма націями та народами.

Також 21 червня Міжнародний день йоги. Молоде, але дуже важливе оздоровче свято, яке було започатковане Організацією Об'єднаних Націй 2014 року. Дату обрали на честь дня літнього сонцестояння, а під час першого святкування 2015 року одночасно йогу практикувало 35 тисяч людей.

А ще 21 червня Міжнародний день скейтбордингу. Молоде спортивне свято, яке було створене за ініціативи Міжнародної Асоціації Скейтборд-Компаній 2004 року. Спочатку свято було популярне лише в США, але згодом поширилося по всьому світові.

21 червня святкують Всесвітній день гідрографії. Започаткувала свято Організація Об'єднаних Націй 2005 року, а дата була обрана на честь річниці створення Міжнародної гідрографічної організації (виникала 1921 року).

Також 21 червня Міжнародний день домашньої музики. Свято прихильників музичного мистецтва, яке було започатковане міністром культури Франції Жаком Ланге 1982 року.

А ще 21 червня Всесвітній день гуманізму. Подія була започаткована Міжнародним гуманістичним та етичним союзом 1986 року. Її мета полягає в тому, щоб звернути увагу суспільства на важливість гуманізму.

21 червня святкують Всесвітній день жирафа. Дата була створена за ініціативи Giraffe Conservation Foundation, а мета свята полягає в приверненні уваги до проблеми вимирання жирафів.

Також 21 червня Міжнародний день квітки. Свято природи і краси, яке було започатковане на честь дня літнього сонцестояння. А ще саме в червні квітне найбільша кількість різних квітів, тому можна насолодитися їхньою красою.

А ще 21 червня Всесвітній день рукостискань. Неофіційне, проте дуже позитивне свято, яке допомагає дізнатися більше про етикет рукостикань.

21 червня святкують і Міжнародний день неквапливості. Неформальне і неофіційне свято, яке було започатковане суспільною діячкою Клеманс Буше 2001 року.

Читайте також: