Яке завтра, 21 квітня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 21 квітня, Всесвітній день кроншнепа. Віряни вшановують пам'ять апостолів Руфа, Агава, Іродіона, Асинкрита, Флегонта і Ерма з числа 70. До Нового року залишилось 254 дні.

21 квітня 2023 року — п’ятниця. 422-й день війни в Україні.

Яке завтра, 21 квітня, церковне свято

21 квітня в церковному календарі – день пам’яті апостолів Руфа, Агава, Іродіона, Асинкрита, Флегонта і Ерма з числа 70-ти. Апостол Іродіон народився в місті Тарса, за своє життя витерпів чимало тортур і принижень від язичників, страждав за Христову віру.

В день, коли був розіп'ятий апостол Петро, його закололи мечем. Апостоли Руф, Асинкрит, Флегонт, Ерм і Агав були єпископами в різних містах і також померли за свою віру від рук ідолопоклонників.

Що не можна робити цього дня

Не можна наводити лад в домі самим, тому що це повинен робити домовик.

Не варто купувати домашню худобу і ходити на риболовлю.

Народні прикмети і традиції на 21 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: на річці ламається лід — буде хороший врожай хліба;

побачити зграю ворон — будуть неприємності або навіть проблеми;

червоні відтінки біля місяця — до грози;

йде дощ — буде хороший врожай зернових.

21 квітня побачити зграю ворон — будуть неприємності або навіть проблеми / Фото: Pexels

Від цього дня фермери починають сіяти овес, адже вважається, що 21 квітня сприятлива для роботи дата. Звичайно, орієнтуються і за погодою, але зазвичай на день Агафи-Руфи, як його називали селяни, світить сонце. Також старалися вмитися свіжою проточною водою, а потім дати їй висохнути, не витираючись.

В деяких регіонах цього дня починають з'являтися лікувальні трави. Їх збирають, кладуть під подушку, а потім спалити — такий ритуал допоможе позбавити від жахливих снів та болю в суглобах.

Погода на 21 квітня

Завтра, 21 квітня, в Києві ранок ясний, а вдень хмари з'являться на небі, без опадів. У Львові безхмарний ранок зміниться похмурою погодою в другій половині дня, опадів не очікується. У Харкові хмарно, протягом всього дня дощ, який послабшає до вечора. В Одесі похмура погода, лише ввечері небо трішки очиститься, вранці продовжуватиметься нічний дощ, але він повинен закінчитися ближче до середини дня.

Температура повітря в Києві +12 вдень та +8 вночі. У Львові +14 вдень та +8 вночі. У Харкові +10 вдень та +8 вночі. В Одесі +11 вдень та +9 вночі.

Пам’ятні дати 21 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 21 квітня:

1519 рік — іспанський конкістадор Ернан Кортес висаджується на узбережжі Мексики з метою завоювання держави ацтеків;

1818 рік — цісар видає розпорядження, щоб навчання релігії для дітей вірних УГКЦ у Галичині та Буковині відбувалось рідною мовою;

1910 рік — комета Галлея максимально наближається до Землі;

1913 рік — спуск на воду "Аквітанії", єдиного лайнера, який брав участь у обох світових війнах;

1920 рік — у Варшаві між Польщею та УНР підписують загальну та торгово-економічну конвенції, згідно з якими Польща визнає незалежність УНР й обіцяє їй військову допомогу;

1944 рік — починається бій під Гурбами, найбільша битва військ УПА й НКВС СРСР;

1944 рік — жінкам у Франції надають право голосу на виборах;

1960 рік — новою столицею Бразилії стає спеціально для цього збудоване однойменне місто — Бразиліа;

1996 рік — убивають першого президента Чеченської Республіки 52-річного Джохара Дудаєва;

2000 рік — у Броварах (Київська область) у житловий будинок влучає тактична ракета класу "Земля-Земля", яку запустили військові з полігона, гине кілька людей;

2007 рік — прем'єра в Україні серії "I, Roommate" мультсеріалу "Футурама";

2019 рік — другий тур президентських виборів в Україні — обрано Володимира Зеленського.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 21 квітня

Які завтра іменини: Ярема, Йосип, Іван, Юлія.

Талісманом людини, народженої 21 квітня, є хризоберил. Рідкісний і цінний мінерал, що зачаровує своєю красою. Здавна хризоберил вважали каменем людей, які займаються бізнесом.

Цього дня народилися:

1914 рік — український письменник, дипломат, організатор кіновиробництва Юрій Заруба;

1914 рік — український актор Володимир Данченко;

1926 рік — королева Великої Британії Єлизавета ІІ;

1941 рік — український історик, фахівець з історії України доби класичного і пізнього середньовіччя — часу перебування українських земель у складі Великого князівства Литовського Фелікс Шабульдо;

1956 рік — український кінооператор, журналіст Богдан Підгірний;

1979 рік — український футболіст, атакувальний півзахисник Петро Кондратюк.

Який завтра день в Україні і світі

21 квітня в Україні і світі святкують Всесвітній день кроншнепа (World Curlew Day) / Фото: Pexels

21 квітня в Україні і світі святкують Всесвітній день кроншнепа (World Curlew Day). Щорічна подія, яка спрямована на те, щоб підвищити обізнанність про важливість збереження кроншнепа або кульона тонкодзьобого, який перебуває під загрозую знищення. Кроншнепи занесені до Червоної книги України. В XIX столітті ці птахи були широко розповсюджені, але вже в XX столітті почали швидко вимирати. За оцінками в сучасному світі їх залишилося 50-300 особин.

Також 21 квітня Всесвітній день міграції риб. Риби, що мігрують, здійснюють регулярні переміщення, щоб знаходити їжу чи розмножуватися. Сьогодні їм стало важко дотримуватися власного маршруту через появу гребель, погіршення кліматичного стану і активний вилов. Тому головною метою цієї дати є підвищення поінформованності щодо вагомості міграції риб і залучення людей до збереження річок.

А ще 21 квітня Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності. З'явилося свято ще 2002 року, а міжнародним стало після проголошення ООН 2017 року. Головна мета цього дня полягає в збільшенні обізнанності суспільства про необхідність творчого підходу до розв'язання проблем і важливості інновацій для всебічного розвитку суспільства.