Яке завтра, 21 липня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

21 липня 2023 року — п’ятниця. 513-й день війни в Україні.

Яке завтра, 21 липня, церковне свято

21 липня в церковному календарі – день пам’яті священномученика Прокопія. Народився він у Єрусалимі і був на службі у імператора Діоклетіана. Батько був християнином, мати — язичницею. Проте сам Прокопій завжди тяжів саме до віри в Ісуса Христа. Якось відправив його імператор до Олександрії на службу. Там він повинен був переслідувати християн. Але раптом почув він голос Господа і побачив знамення.

Відмовився Прокопій від переслідувань, зруйнував язичницьких ідолів вдома. Мати, побачивши це, одразу розповіла про це Діоклетіану. Схопили Прокопія, довго мучили, змушували відректися від Господа. Всіх, хто його підтримав, вбили. А потім і його самого стратили мечем.

Що не можна робити цього дня

Не варто починати нові справи, тому що вони не принесуть успіху.

Заборонено сваритися, лаятися, лінуватися.

Не рекомендується займатися важкою фізичною працею.

Народні прикмети і традиції на 21 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: погода на Прокопія вказує, якою вона буде 2 серпня;

бджоли проявляють занадто сильну активність — буде спекотно;

дощить, але немає вітру — чекайте на тривалу негоду;

покупатися на Прокопа у водоймі, отже, накликати на себе біду.

21 липня бджоли проявляють занадто сильну активність — буде спекотно / Фото: Pexels

За народними традиціями 21 липня святкували Прокопів день, якого часто називали "Прокоп-жнець". Традиційно в цей період стоїть найбільша спека і починається активне збирання урожаю. Перед початком польових робіт обов'язково молилися, відвідували молебені в храмах. Після цього тільки розпочинали жнива. А ввечері сім'я збиралася за столом, смакувала домашніми стравами у дружній атмосфері. А ще до цього часу зазвичай достигала чорниця, тому її активно збирали, робили заготівлі на зиму.

Погода на 21 липня

Завтра, 21 липня, в Києві хмарно до другої половини дня, без опадів. У Львові хмари з'являться на небі вже після обіду, опадів не очікується. У Харкові хмарно лише зранку, вночі можливий дощ, потім без опадів. В Одесі ясна погода ввечері може змінитися на хмарну, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +24 вдень та +17 вночі. У Львові — +23 вдень та +13 вночі. У Харкові — +25 вдень та +17 вночі. В Одесі — +30 вдень та +22 вночі.

Пам’ятні дати 21 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 21 липня:

356 рік до н. е. — в ніч проти 21 липня Герострат спалює Храм Артеміди в Ефесі;

365 рік — землетрусом частково зруйновано одне з семи чудес світу — Александрійський маяк;

1542 рік — для боротьби із протестантизмом Папа Римський Павло III засновує Конгрегацію доктрини віри, орган, що контролює діяльність інквізиції;

1773 рік — Папа Римський Климент XIV видає буллу про заборону Ордена єзуїтів;

1774 рік — підписують Кючук-Кайнарджійський мирний договір, за яким встановлюють незалежність Кримського ханства;

1822 рік — створюють Першу Мексиканську імперію;

1831 рік — коронація Леопольда I, першого короля Бельгії;

1954 рік — підписують Женевську угоду, що завершує Першу індокитайську війну і визначає долю французьких колоній у цьому регіоні;

1969 рік — американські астронавти Ніл Армстронг і Базз Олдрін в рамках польоту "Apollo 11" вийшли на поверхню Місяця;

1992 рік — сторожовий корабель Чорноморського флоту СКР-112 піднімає український прапор і вирушає до Одеси щоб увійти до складу ВМС України;

2013 рік — вступає на престол король Бельгії Філіп I.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 21 липня

Які завтра іменини: Андрій, Віктор, Данило, Дмитро, Прокопій.

Талісманом людини, народженої 21 липня, є гагат. Камінь використовували вже в кам'яному віці, щоб виготовляти різноманітні вироби, талісмани, прикраси. Гагат не є мінералом, він лише різновид кам'яного вугілля. Здавна вважалося, що він чудово заспокоює біль.

Цього дня народилися:

1882 рік — український художник-футурист, поет, теоретик мистецтва, літературний і художній критик, видавець Давид Бурлюк;

1906 рік — українська поетеса, публіцистка, літературний критик, діячка ОУН Олена Теліга;

1966 рік — солістка Національної опери України Наталя Николаїшин.

Який завтра день в Україні і світі

21 липня в Україні і світі святкують Міжнародний день нездорової їжі / Фото: Pexels

21 липня в Україні і світі святкують Міжнародний день нездорової їжі. Часто нездорову їжу називають "порожніми калоріями". Вона лише навантажує організм великою кількістю жиру, солі та цукру, містячи при цьому мало вітамінів, харчових волокон, мінералів. Такими зазвичай вважають гамбургери, цукерки, кондитерські вироби, солодкі напої, картоплю фрі тощо. Про шкідливість нездорової їжі існує чимало інформації, тому дедалі більше людей намагаються виключити її зі свого раціону. Проте існує один особливий день року, коли можна дозволити собі відійти від принципів здорового харчування і побалувати себе чимось смачним, але не корисним.

Ендрю Ф. Сміт, історик кулінарії та автор книжки "Фастфуд і нездорова їжа", вважає, що епоха шкідливих наїдків розпочалася з модернізації борошномельних заводів, що відбулося у 1820-х роках. Завдяки новим технологіям помелу з'явилося недороге та доступне біле очищене зерно. Дотепер його використовують для виготовлення булочок, закусок і печива з низьким вмісто клітковими та високим вмістом вуглеводів.

Через зростання промислових підприємств люди почали перебиратися з сільської місцевості до міст. Велика кількість голодних робітників хотіла швидко і дешево поїсти в обідню перерву. Природно, що майже одразу з'явився і перший фастфуд. Наприклад, 1893 року брати Фредерік і Луї Рюкхайми створили "Крекер Джек". Це була солона суміш з паличок, попкорну та арахісу. Продукт навіть представили на Всесвітній виставці в Чикаго і до 1916 року він став найпопулярнішим в країні снеком.

Погану славу нездорова їжа почала здобувати лише в 1970-х роках, коли були проведені наукові дослідження про вплив на організм людини консервантів, солі, цукру. Тоді ж мікробіолог Майкл Джейкобсон створив термін "нездорова їжа". Втім словосполучення стало популярним лише 1976 року з виходом пісні "Junk Food Junkie" Ларрі Гроуса.