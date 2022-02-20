Яке завтра, 21 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке завтра, 21 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

21 лютого 2022 року – понеділок. Цього дня в Україні і світі святкують Міжнародний день рідної мови та Всесвітній день екскурсовода. В православному календарі – день пам’яті святого пророка Захарія Серповидця.

До Нового року залишилось 313 днів.

Яке завтра свято в Україні і світі

21 лютого в Україні і світі святкують Міжнародний день рідної мови. Свято було засновано 2000 року за ініціативою ЮНЕСКО, щоб показати, що саме унікальність мови відрізняє один народ від іншого на планеті Земля. Дату обрали не випадково. Саме 21 лютого 1952 року в Бангладеш відбувся збройний конфлікт через мову. Тоді загинуло 4 студента. Рідна мова – це носій знань і цінностей, які передаються від одного покоління іншому в якості нематеріального культурного спадку. На жаль близько 43% мов сьогодні перебувають на межі зникнення. А 40% людей не мають змоги отримати освіту рідною мовою.

Цікавий факт: у світі існує близько 7 тисяч мов, але всі вони об’єднуються науковцями у порівняно маленьку кількість мовних сімей. Найрозповсюдженішими сьогодні вважаються індоєвропейські мови, які є рідними для майже половини всього населення планети. Саме в цю групу мов входить і українська.

21 лютого святкують Всесвітній день екскурсовода / pixabay.com

А ще 21 лютого святкують Всесвітній день екскурсовода. Свято було засноване 1990 року за ініціативою Лоізідес (президента Міжнародної федерації екскурсоводів). Сьогодні все більше країн приєднується до святкування цієї події, особливо ті, які можуть похвалитися великою кількістю туристичних об’єктів.

Екскурсоводом називають фахівця, який проводить екскурсії. На перший погляд може здатися, що це досить проста професія. Однак екскурсовод повинен підготувати матеріал, вміти користуватися історичними та архівними даними, бути готовим до активного спілкування і тривалих поїздок. Також для екскурсовода важливо мати ораторські здібності та виявляти інтерес до мистецтва. Цікаво, що сама професія з’явилася ще Давній Греції та Римі. Тоді іноземцям надавали провідника, яким допомагав їм у подорожі.

Які завтра свята ще в світі:

День президентів;

День Ріанни на Барбадосі;

День булочок з повидлом в США.

Яке завтра, 21 лютого, церковне свято

21 лютого - день пам’яті святого пророка Захарія Серповидця / commons.wikimedia.org

21 лютого в церковному календарі – день пам’яті святого пророка Захарія Серповидця. Відомо, що він народився в священницькій родині Левія, а тому з ранніх літ вивчав Слово Боже та вмів передбачати майбутнє. Святому дали прізвисько Серповидець через те, що якось він побачив уві сні свиток, схожий своєю формою на серп.

Захарій разом з старозавітним пророком Агамоном переконував єврейського царя Зоровавеля в необхідності відновити будівництво храму в Єрусалимі, яке було зупинене за часів правління царя з Персії Камбіза, сина Кіра. З дитинства Захарія намагався звернути увагу єврейського народу на гріхи та намагався всіма силами приблизити їх до Бога.

Саме Захарій пророкував прихід Ісуса Христа, який стане спасителем свого народу. Хоча сам він жив задовго до народження Месії.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 21 лютого

Які завтра іменини: Михайло, Макар, Антон, Олександра, Агата, Василина.

Талісманом людини, народженої 21 лютого є сапфір. Цей камінь вважається одним з найпопулярніших в світі. Існують штучні сапфіри, які були синтезовані 1904 року. Найбільші розсипи знаходяться в Південно-Східній Азії. Сапфіри були незмінно популярними серед королівських династій.

21 лютого народилася американська актриса Дженніфер Лав Г’юїтт / commons.wikimedia.org

В цей день народилися:

1850 рік – український археолог чеського походження, першовідкривач трипільської та черняхівської археологічних культур Вікентій Хвойка;

1875 рік – одна з найстаріших людей на Землі (померла в 1997 році, коли їй було 122 роки) Жанна Луїза Кальман;

1933 рік – легендарна джазова співачка Ніна Саймон (справжнє ім’я Юніс Кейтлін Веймон);

1943 рік – американський продюсер Девід Лоренс Геффен;

1963 рік – американський актор, брат Алека і Стефена Болдуінів, Вільям Болдуін;

1979 рік – американська актриса Дженніфер Лав Г’юїтт.

Що не можна робити в цей день

21 лютого краще не робити жодних хірургічних операцій, а також не записуватися до стоматолога. Вважається, що лікування цього дня не принесе користі.

Не можна заздрити іншій людині, бо можна їй наврочити, а сам пристріт повернеться до вас через деякий час.

Народні прикмети і традиції на 21 лютого

21 лютого гуси купаються в снігу, то буде тепло / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: якщо прогримів грім, значить весна і літо будуть вітряними;

21 лютого мороз, можна чекати швидкого настання весни;

чим останній тиждень лютого холоднішим, тим теплішою буде весна;

21 лютого на деревах багато інею, буде гарний урожай меду;

собака валяється в снігу, чекайте потепління;

21 лютого гуси купаються в снігу, то буде тепло;

тварини себе неспокійно ведуть, чекайте снігопаду;

навколо місяця видно кола, буде рання весна.

21 лютого в народі називали “Захарія Серповидця”. Селяни, які працюють на землі, саме цього дня починали лагодити свої серпи та інше знаряддя до нового сезону. Також 21 лютого обов’язково точили ножі і інші гострі предмети в домі, щоб накликати на оселю удачу та добробут на весь рік. Серед наших предків існувала віра в те, що будь-які гострі металічні предмети захищають від нечистої сили. А тому до них ставилися з особливою повагою. Вірили, що 21 лютого сам Захарій Серповидець сходить з небес на землю, щоб перевірити, чи добре підготували інструменти до весняно-літнього періоду.

Погода на завтра, 21 лютого

Завтра, 21 лютого, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмура погода, вдень і увечері дрібний дощ. В Одесі ясно, але до вечора з’являться хмари, без опадів. В Харкові ясний ранок, але вдень на небі з’являться хмари. Без опадів.

Температура повітря в Києві +8 вдень і +2 вночі. В Львові +7 вдень і +3 вночі. У В Одесі +9 вдень і +1 вночі. В Харкові +6 вдень і +1 вночі.

Пам’ятні дати 21 лютого

21 лютого 2021 року у США собака отримує в спадок 5 мільйонів доларів / Pexels

В цей день рік тому ціна Bitcoin перевищує позначку 58 тисяч доларів, а у США собака отримує в спадок 5 мільйонів доларів.

Календар важливих подій в Україні та світі за 21 лютого:

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