Яке завтра, 21 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке завтра, 21 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

21 січня 2022 року – п’ятниця. За народним календарем – Омеляна зимового (або Кумів день). Цього дня часто вітряна та холодна погода, через що наші предки збиралися вдома у своїх кумів, розповідали байки та веселилися. Цього дня 1648 року гетьман Богдан Хмельницький, втративши надію на схильне для нього рішення щодо майнового питання, знищує з загоном близько 400 козаків польську залогу (острів Базавлук) і звільняє Запорізьку Січ від контролю з боку поляків.

До Нового року залишилось 344 дні.

Яке завтра свято в Україні і світі

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21 січня святкують Міжнародний день тренувальних штанів (International Sweatpants Day). Вперше його відсвяткували 2009 року. Появі такого зручного предмету нашого гардеробу ми завдячуємо французькій компанії “Le Coq Sportif”, яка 1882 року почала першою виготовляти зручний одяг для спортсменів. А тренувальні штани були розроблені нею 1920 року. Спочатку їх виготовляли зі звичайного сірого джерсі. Вони гарно розтягувалися, а тому зовсім не уповільнювали рухів.

Сьогодні тренувальні штани популярні у всьому світі і не лише серед спортсменів. Їх виготовляють з бавовни, поліестеру, спандексу, нейлону, сатину, оксамиту. Тренувальні штани можна навіть побачити під час модних показів.

21 січня Міжнародний день обіймів / Pexels

Також 21 січня Міжнародний день обіймів. Це незвичне і позитивне свято. Цього дня люди можуть обіймати не лише своїх рідних та друзів, але й також незнайомців. Започаткували Міжнародний день обіймів 21 січня (ще одне таке свято є 4 грудня) в штаті Мічиган, США. Ідея створення свята прийшла в голову одному з пасторів протестанської церкви, Кевіну Заборні. Він вважав, що американці часто надто стримані і не вміють виявляти своїх справжніх почуттів. Більшість людей соромиться проявляти емоції на публіці, а інші вважають навіть легкі дотики недопустимими.

Кевін був церковним діячем, а отже вирішив вкласти в обійми християнський сенс. В своїх проповідях він часто повторював: всі люди на Землі є братами та сестрами, а обійми допоможуть швидше це зрозуміти. Свято було започатковане у вузькому колі, але згодом розповсюдилося всім світом.

Цікавий факт: існує дві версії, чому Кевін обрав для свята саме 21 січня. За першою – цей день розташований якраз посередині між Різдвом Христовим (25 грудня) та днем святого Валентина (14 лютого). За іншою версією він вирішив, що число “21” є щасливим, тому що в собі містить три “7”.

Широкого поширення набув особливий рух Free Hugs (“Безкоштовні обійми”). Його учасники проходять вулицями своїх міст 21 січня та обіймають прохожих. Засновником цього руху вважають Кена Е. Нвадіке молодшого (режисер документальних фільмів з США, активіст, мотиваційний спікер).

А ще 21 січня святкується Міжнародний день дитячого свята (Playdate Day). Цього дня діти відкладають свої ґаджети вбік та йдуть гратися на вулицю разом зі своїми друзями. Потрібно пам’ятати, що дітей найшвидше “засмоктує” в віртуальний світ, тому вони втрачають відчуття часу, перебуваючи онлайн. Варто нагадувати малечі, що ігри та розваги – це важлива частина дитинства, від якої не потрібно відмовлятися.

21 січня Міжнародний день дитячого свята / Pexels

Ідея заснувати таке цікаве свято спала на думку Ілоні Вілума, яка працювала генеральним директором GIGI Bloks та за сумісництвом була мамою. Вона намагалася завжди стжити за тим, скільки часу дитина проводить перед монітором, грається з телефоном або планшетом. Ілона навіть не могла подумати, що її ідея стане всесвітньо відомою та розповсюдиться на інші країни.

В третю п’ятницю січня з 2009 року святкується Міжнародний день фетишу. Цього року свято випадає на 21 січня. Воно було започатковане у Великобританії, щоб підтримати БДСМ- та фетиш-культури та виступити проти їхньої дискримінації. Цього дня потрібно донести суспільству, що фетиш – це не психічний розлад і він ніяк не впливає на безпеку чи здоров’я людей. Цей день також присвячують еротичному фетишизму. Традиційно під час святкування прийнято вдягати одяг фіолетового кольору, щоб показати свою приналежність до фетишистів.

Яке завтра свято ще в світі:

День бабусі в Польщі;

День Ерола Берроу на Барбадосі (Ерол Берроу – генерал-губернатор та перший прем’єр-міністр Барбадосу);

День подяки білці в штаті Північна Кароліна (США);

День чоловіка в Ісландії (Bóndadagur);

Національний день граноли та Національний день новоанглійського клем-чаудера в США.

Яке завтра, 21 січня, церковне свято

21 січня - день пам'яті преподобного Григорія Печерського / commons.wikimedia.org

21 січня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Григорія Печерського. Жив він в XI столітті і прийняв постриг монаха в Києво-Печерському монастирі 3 травня 1704 року. Преподобний відрізнявся смиренністю духа та за свою віру отримав від Господа вміння зцілювати хвороби своїми молитвами. Також Григорій міг лише за допомогою одного слова врозумляти злочинців і позбавляти людей бісів.

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Відомий Григорій Печерський і своїми пророцтвами. Саме він передбачив поразку військового походу князя Ростислава, а також його загибель. Григорій зустрівся з військовими на Дніпрі і попередив їх, але вони лише посміялися зі слів преподобного. А сам переяславський князь так сильно розлютився, що навіть наказав зв’язати та втопити преподобного. Григорій загинув, а пророцтво справдилося. Ростислав та його військо потонули, рятуючись від половців.

Преподобного Григорія поховали в Антонієвих печерах і його мощі до нині знаходяться в Києво-Печерській лаврі.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 21 січня

Які завтра іменини: Євген, Григорій, Сидір, Юліан, Омелян, Антон, Агнеса, Ярослава, Домна, Василина.

Талісманом людей, народжених 21 січня, є гіацинт. Цей дорогоцінний камінь часто можна зустріти в різних прикрасах. Він має кілька відтінків і відрізняється магічними властивостями. В народі про гіацинт складали багато цікавих легенд. Наприклад, його вважали найсильнішим каменем. Здавна гіацинт називали каменем мудрості, тому його носили в перснях старці.

Цього дня народилися:

1338 рік – король Франції Карл V Мудрий;

1732 рік – французький драматург, який написав такі комедії, як "Севільський цирульник" та "Весілля Фігаро" П’єр Бомарше;

1815 рік – американський стоматолог, який першим застосував медичну анестезію Горейс Велс;

1848 рік –шведський письменник-прозаїк, драматург і живописець Август Стрінберг;

1855 рік – американський конструктор зброї Джон Браунінг;

1879 рік – український військовий діяч, генерал-поручник і шеф штабу Армії УНР Володимир Сінклер;

1880 рік – бельгійсько-американський астроном Джордж Ван-Бісбрук;

1881 рік – поет, автор слів піснi-гімну "Ой у лузі червона калина" Степан Чарнецький;

1889 рік – дружина письменника Джона Толкієна Едіт Толкієн;

1915 рік – український льотчик Королівських військово-повітряних сил Великої Британії за часів Другої світової війни Михайло Опаренко;

1922 рік – англійський актор, лауреат "Оскара" Пол Скофілд;

1924 рік – британський комік Бенні Гілл;

1941 рік – іспанський оперний співак і актор Пласідо Домінго;

1941 рік – американський темношкірий фолк-музикант, який відкрив перший фестиваль Вудсток, Річі Гейвенс;

1957 рік – американська акторка, лауреатка "Оскара" Джина Девіс.

Що не можна робити цього дня

21 січня заборонялося переїдати та зловживати алкоголем.

Цього дня не варто сваритися зі своїми родичами, друзями.

Після заходу сонця наші пращури намагалися не виходити на вулицю.

21 січня не ледарюйте і не лежіть довго в ліжку.

Народні прикмети і традиції на 21 січня

21 січня сильний холод – скоро буде тепло / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: якщо на небі видно багато зірок і місяць дуже яскравий, незабаром почнуться морози;

в народі вважали, якою погода буде на 21 січня, таку треба чекати і в серпні: якщо снігопади – то дощ, якщо сонце – спекотно;

якщо собака спить надворі і згорнулася в клубок, чекайте холодів;

запітніли вікна в будинку, почнеться відлига;

21 січня сильний холод – скоро буде тепло.

В народі 21 січня називали Омеляна зимового або Кумів день. Цього дня погода часто була холодна та вітряна, а тому пращури збиралися вдома в своїх кумів, веселилися, гуляли і розповідали байки. Віряни 21 січня згадували і молилися преподобному Омеляну, який був єпископом Кізіцьким. Про його життя відомо мало. Жив він в IX столітті за часів правління Лева Вірменина. За віру Омеляна ув’язнили і позбавили єпископського сану.

21 січня вважається особливою датою для кумів. Цього дня куми ходять в гості одне до одного, дарують своїм хрещеникам ласощі. Існувало повір’я: якщо в Кумів день добре пригостити своїх кумів, то хрещеник весь рік буде здоровим. Існувало чимало прикмет, які були пов’язані саме зі святкуванням Омеляна зимового. Наприклад, вважали, якщо цього дня сильні хуртовини, то весна прийде швидко. А якщо небо увечері безхмарне, то скоро прийдуть морози.

Цього дня наші пращури також проводили різні обряди, які допомагали захистити оселю від нечистої сили. Наприклад, обходили будинок увечері три рази за годинниковою стрілкою та читали молитви. А якщо хлопець мав найближчим часом вступити в шлюб, то 21 січня намагався напитися. Так навіть коли дружина буде не милою, в родині ніколи не почнуться сварки. Також вважалося, якщо захворіти на Кумів день, то скоро хвороба відступить.

Погода на завтра, 21 січня

Завтра, 21 січня, в Києві протягом усього дня похмуро, йтиме дрібний сніг. У Львові хмарна погода, сніг увесь день. В Одесі без опадів, небо вкрите хмарами. В Харкові з ранку і до вечора дрібний сніг.

Температура повітря в Києві -1 вдень та -3 вночі. У Львові -2 вдень і -3 вночі. В Одесі +3 вдень і -1 вночі. В Харкові -1 вдень та -3 вночі.

Пам’ятні дати 21 січня

21 січня 2021 року у Харкові виявили нелегальний будинок для літніх людей / Pexels

Цього дня рік тому у Харкові виявили нелегальний будинок для літніх людей, а Кабмін звільнив заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості за водіння в нетверезому стані.

Календар важливих подій в Україні та світі за 21 січня: