Яке завтра, 22 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 22 березня, святкують Всесвітній день води. Віряни вшановують пам'ять сорока Севастійських мучеників, в народі цей день називають Сорок святих. До Нового року залишилося 284 дні.

22 березня 2023 – середа. 392-й день війни в Україні.

Яке завтра, 22 березня, церковне свято

22 березня в церковному календарі – день пам’яті сорока Севастійських мучеників (Сорок святих). Вони були воїнами римського XII легіону, які 320 року загинули біля міста Севастія (нині Сівас, Туреччина) через те, що відмовилися зректися християнської віри.

Всі сорок воїнів були родом з Каппадокії і входили до складу так званого Блискавичного легіону. Воєначальник Агрікола забажав від них, щоб вони принесли жертви язичницьким богам, але вони відмовилися. Після цього їх роздягнули і поставили у озеро, що було вкрите кригою. На березі ж розігріли лазню для тих, хто захоче відступитися і врятувати своє життя.

Один із воїнів на ранок не витримав і побіг до лазні, але там помер. Однак мучеників однаково залишилося сорок, тому що сторож Аглай побачив видіння з ангелом, звернувся до Христа, зняв свій одяг і пішов в озеро сам. Мучителі, які прийшли згодом, побачили, що воїни не лише не замерзли, але й зігрілися. Тому їм перебили гомілки молотами, вкинули у вогонь, а згодом обвуглені кістки кинули до річки. Потайки християни все ж змогли зберегти частину святих мощей.

Що не можна робити цього дня

Не варто фізично працювати.

Не займайтеся рукоділлям, ремеслом та не виконуйте домашню роботу.

Не дозволяється їсти м'ясо, рибу, молочні продукти, яйця, тому що все ще триває Великий піст.

Народні прикмети і традиції на 22 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: погода вказує, якою вона буде наступних 40 днів;

чутно грім – чекайте на поганий врожай;

вітер теплий, отже літо буде дощовим;

багато сорок та галок – можна вже чекати на літнє тепло.

22 березня багато сорок та галок, можна вже чекати на літнє тепло / Фото: Pexels

Цього дня в народі вшановували жайворонків і ще 40 птахів, які вже поверталися додому з теплих країв. За це 22 березня часто називали Сорок птахів або просто Жайворонки. Дуже популярним вважався обряд "топтати ряст". Наші предки вірили, хто навесті зміг "потоптати ряст", той буде щасливим і здоровим протягом всього року. Саме тому виходили на пагорби і шукали першу зелень. Також приговорювали: "Топчу, топчу ряст. Дай, Боже, потоптати і того году діждати".

Погода на 22 березня

Завтра, 22 березня, в Києві похмуро до вечора, коли хмари заберуться геть, без опадів. У Львові хмарно від ранку і до вечора, опадів не очікується. У Харкові зранку хмари розсіються, щоб вдень знову набрати силу, ввечері підуть з неба повністю, без опадів. В Одесі похмура, без опадів.

Температура повітря в Києві +11 вдень та +6 вночі. У Львові +13 вдень та +6 вночі. У Харкові +12 вдень та +6 вночі. В Одесі +9 вдень та +6 вночі.

Пам’ятні дати 22 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 22 березня:

1312 рік — під тиском Філіпа IV Вродливого на В'єннському соборі Папа Римський Климент V розпускає чернечо-лицарський орден тамплієрів;

1841 рік — у США отримали патент на виробництво крохмалю;

1848 рік — Венеція оголошує про відновлення своєї незалежності від Австрійської імперії;

1876 рік — ухвалюють конституцію Іспанії;

1882 рік — конгрес США заборонив багатоженство;

1888 рік — у Лондоні представники дванадцяти футбольних клубів утворюють найстарішу у світі Англійську футбольну лігу;

1894 рік — проводять першу хокейну гру за Кубок Стенлі;

1895 рік — у Парижі Огюст і Луї Люм'єр проводять демонстрацію кінофільму для спеціально запрошеної публіки, тому цей день вважають початком публічної демонстрації кіно;

1904 рік — у лондонській газеті "Іллюстрейтед Міррор" вперше у світі публікує кольорову фотографію;

1907 рік — у Лондоні з'являються перші таксі з лічильниками;

1922 рік — Польща відібирає Віленський край у Литви;

1933 рік — біля Мюнхена починає діяти концтабір Дахау, призначений для утримання політичних в'язнів;

1935 рік — в ефір виходить перша німецька телевізійна служба Deutscher Fernseh-Rundfunk;

1939 рік — Литва вимушено передає Німеччині Клайпеду (Мемель);

1941 рік — Чорнобиль (Київська область) отримує статус міста;

1943 рік — майже все населення білоруського села Хатинь винищене німецькими колабораційними підрозділами;

1945 рік — Єгипет, Ірак, Сирія, Трансйорданія та Ліван засновують в Каїрі Лігу арабських держав;

1957 рік — Американська асоціація лікарів заявляє, що сигаретний дим викликає рак;

1963 рік — виходить дебютний альбом Бітлз Please Please Me;

1989 рік — під час випробувального польоту літака Ан-225 "Мрія" установлено 109 світових рекордів;

1993 рік — "Intel" представлає свій перший оригінальний процесор Pentium;

1999 рік — перший демонстраційний запуск проєкту Sea Launch;

2006 рік — Папа Римський перестає використовувати титул "Патріарх Заходу", що вживався від 450 року.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 22 березня

Які завтра іменини: Леонтій, Микола, Ілля, Валерій, Тарас, Панас, Олександр, Кирило.

Талісманом людини, народженої 22 березня, є рубін. Належить до першого ряду дорогоцінних каменів, поступається твердістю лише алмазам. Про рубіни було відомо ще в бронзовому столітті, а 20 століть тому в Індії його вважали "королем дорогоцінних каменів". Здавна вірили, що цей мінерал здатний притягнути любов і талан.

Цього дня народилися:

1842 рік — український композитор Микола Лисенко;

1860 рік — український фольклорист, хоровий диригент, композитор Порфирій Демуцький;

1895 рік — український письменник Іван Ле (Іван Леонтійович Мойся);

1915 рік — українська актриса Марія Капніст;

1938 рік — український письменник Савченко Віктор Васильович;

1953 рік — український політик Матвієнко Анатолій Сергійович.

Який завтра день в Україні і світі

22 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день води / Фото: Pexels

22 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день води (Всесвітній день водних ресурсів). Свято було засноване ООН, щоб об'єднати міжнародні зусилля у боротьбі з водною кризою і спонукати людей використовувати воду більш ефективно. Цікава пам'ятка була залишена давніми інками поблизу міста Куско (Перу). Там археологи відшукали систему водогону між водоспадами, які беруть свій початок в термальних джерелах на схилах гір.

Про проціджування, нагрівання і інші методи очищення води згадується ще в старовинних індійських літописах. Першим зв'язок між якістю води і здоров'ям людини побачив лікар Алкмеон, який жив в Давній Греції. Такої ж думки був і Гіппократ. В часи Середньовіччя про культуру води практично забули. Містяни скидали всі свої відходи у струмки, які відносили їх до великих річок. Тому водогони несли назад сильно забруднену воду. Через це виникали різноманітні інфекції.

У XVII-XVIII століттях почали масово застосовувати фільтрацію як засіб отримання чистої питної води. Для цього використовували систему піщаних фільтрів, через які проходила рідина. Перша муніципальна водоочисна станція з'явилася у шотландському місті Пейслі 1804 року.

Також 22 березня День Балтійського моря. Свято популярне у Латвії, Німеччині, Естонії та інших країнах Балтії. Започаткували його ще 1986 року, а дату обрали на честь підписання Гельсінської Конвенції (1974 рік), яка проголошувала захист морського середовища.

Балтійське море з'явилося близько 15 тисяч років тому, його найшбільша глибина становить 470 метрів, а середня — 51 метр.

А ще 22 березня святкують День таксиста. Дату святкування обрали на честь початку роботи кебів (екіпаж для перевезення пасажирів з лічильником) у Лондоні 1907 року. Відомо, що ще від часів Римської імперії існували колісниці, на яких можна було проїхатися. Вартість проїзду визначалася за кількістю обертів колеса. Праця таксиста дуже відповідальна, адже потрібно добре орієнтуватися містом, бути професійним водієм та швидко знаходити спільну мову з різними людьми.

22 березня Міжнародний день тюленя. Він був започаткований, щоб привернути увагу людей до важливості тюленів в підтримці балансу морських екосистем. Вперше його відсвяткували 1982 року. Тюлені — важливий компонент морських екосистем, який відіграє вирішальну роль у підтримці харчового ланцюга і контролю над іншими видами.

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