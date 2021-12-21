Яке завтра, 22 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке завтра, 22 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

22 грудня 2021 року – середа. Церква святкує Свято зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці. Вона вважається захисницею жінок, особливо вагітних. 1990 року перша Генеральна асамблея засновників створює Національний олімпійський комітет України, а 1999 року пост прем’єр-міністра України обіймає Віктор Ющенко.

До Нового року залишилось 9 днів.

Яке завтра свято в Україні і світі

22 грудня в Україні святкують День працівників дипломатичної служби. Подія ця була започаткована порівняно недавно – 2005 року після підписання указу президентом Віктором Ющенко. Дату святкування обрали на честь заснування Генерального секретаріату міжнародних справ (1917 рік). Пізніше з нього було створено Міністерство іноземних справ.

Не забудьте привітати з цим професійним святом своїх рідних і близьких. А зробити це можна такими словами:

Прийміть щирі привітання зі своїм професійним святом! Саме дипломатія несе почесну, важку й відповідальну місію – гідно представляти нашу державу у світовому співтоваристві, та прокладати мости в її світле майбутнє. Для цього потрібні такі риси характеру, як глибоке розуміння національних інтересів, ясне бачення правильних орієнтирів, цілей та способів їх досягнення, потужний інтелектуальний потенціал, широка ерудиція й компетентність на ділянці роботи. Бажаю в цей день вам нескінченної енергії, цілеспрямованості та наполегливості, які допоможуть здійснювати зовнішньополітичний курс нашої держави!

22 грудня Україна святкує День енергетика / pixabay.com

Також 22 грудня в Україні святкують ще одне професійне свято, а саме День енергетика. Його запровадили ще 1966 року, коли Президія Верховної Ради СРСР видала Указ з пропозицією створити таке національне свято. Після розпаду Радянського Союзу, деякі країни, що входили в його склад, продовжили святкувати 22 грудня День енергетика.

Не забудьте відзначити привітаннями це професійне свято та побажати своїм близьким, родичам чи друзям всього найкращого. А ці привітання допоможуть вам це зробити:

Щиро вітаю вас з професійним святом – Днем енергетика! Бажаю стабільної, безаварійної роботи, удачі та всіх благ вам. Адже саме від вас залежить тепло та світло в наших оселях. Нехай вам завжди світить родинний теплий вогник – вічне джерело наснаги і любові! Нехай життя кожного з вас буде наповнене енергією світла!

Які завтра ще свята в світі:

День єдності в Зімбабве;

День електрика;

День вчителя на Кубі;

День обміну печивом;

День предків в Плімуті (США, штат Массачусетс).

Яке завтра, 22 грудня, церковне свято

22 грудня - Свято зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці / commons.wikimedia.org

22 грудня в церковному календарі – Свято зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці. Це важлива дата, адже саме в цей день була зачата Богородиця Діва Марія.

Свята Анна була однією з роду царя Данила. Саме він був засновником династії царів Іудеї. Народилася в сім’ї священника Матанна і стала дружиною Йоакима. Довгий час подружжя залишалося бездітними. Вони часто ходили до церкви та молилися, щоб Бог послав їм дитину. Одного разу до Анни та Йоакима явився Ангел Господній і сказав, що їхні молитви було почуто. Радісні, вони поспішили в Єрусалим, щоб в храмі принести хвалу Богу.

За те, що Господь подарував Анні та Йоакиму дитину, подружжя вирішило віддати її на служіння до Храму. Через дев’ять місяців після явлення Ангела, у них народилася донька. Її назвали Марією.

22 грудня, День Анни, коли сталося диво і подружжя зачало Діву Марію після поцілунку та обіймів, вважається невинним зачаттям. Церква вважає, що через це на Богородицю не перейшов первородний гріх, що стало першим проявом Божественного Порятунку людського роду.

В народі Анну вважають заступницею жінок. Тому до неї звертаються до святої, коли потрібен її захист та покровительство. Особливо часто моляться святій Анні вагітні, просячи, щоб пологи минули успішно, а дитина народилася здоровою.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 22 грудня

Які завтра іменини: Володимир, Василь, Олександр, Степан, Вольдемар, Анна (Ганна), Єфросинія.

Талісманом людей, народжених 22 грудня, є альмандин. З давніх часів і нині з цього каменю виготовляють різноманітні прикраси, амулети, сувеніри, предмети декору. Здавна його вважали захистом від поганих емоцій. Альмандин – символ людської енергії, сили та позитивних відчуттів. Цікавий факт – в Норвегії був знайдений чорний альмандин, довжиною 1 метр.

В цей день народилися:

1702 рік – швейцарський художник Жан Етьєн Ліотар;

1744 рік – український медик Данило Самойлович (Сушковський);

1833 рік – українська письменниця Марко Вовчок (справжнє ім’я Марія Вілінська);

1879 рік – українська драматична акторка Ганна Юрчакова;

1889 рік – український художник-авангардист Натан Альтман;

1899 рік – український історик доби Розстріляного відродження, письменник, архівіст Микола Горбань;

1966 рік – радянський гімнаст, триразовий олімпійський чемпіон Дмитро Білозерчев.

Що не можна робити цього дня

22 грудня, в день Анни, вагітним жінкам не дозволяється роздмухувати в печі вогонь, бо дитина народиться з червоною міткою.

Без особливої потреби заборонялося в день Анни виходити з дому, бо вважалося, що цього дня сили світла та темряви борються між собою.

Дівчатам і молодицям, у яких 22 грудня болить голова, забороняється прясти.

Протягом дня вагітним жінкам не можна братися за будь-яку роботу.

Народні прикмети і традиції 22 грудня

22 грудня казали, що в день Анни сонце повертає на літо, а зима на мороз / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: на Ганни сонце повертає на літо, а зима на мороз;

якщо 22 грудня світло і сонячно, то на Новий рік треба очікувати морозу, а наступного року буде гарний врожай;

якщо на Ганни на деревах іній, тоді на Новий рік буде відлига;

якою буде погода 22 грудня до полудня, таку можна чекати і до кінця грудня;

а яка погода стоїть до ночі, такою буде вся зима;

іній на Ганни вкрив дерева, наступний врожай буде хорошим;

якщо 22 грудня йде дощ, то навесні очікуйте холодів;

безвітряний і тихий день на хороший врожай садовини.

Наші предки називали 22 грудня, День святої Анни, “народинами сонця”. Адже цей день вважається найкоротшим в році. Казали, що після Ганни сонце вже повертає на літо. Також в народі існувала така приповідка: “У день Анни світловий день додається на горобиний крок”. В давнину 22 грудня існував цікавий звичай – дзвіняр, який сповіщав про народження сонця, отримував 24 срібняки.

Особливо день Анни шанували вагітні жінки. Адже вона вважається їхньою захисницею. А ось молоді дівчата обов’язково збиралися на сходки, щоб вирішити, як святкувати різдвяні свята. В дівчачих громадах, як і в парубоцьких, завжди існували свої звичаї та традиції. Наприклад, був такий обряд, що на сходки могла прийти будь-яка дівчина, якщо вона вміє вишивати, шити, прясти, ткати. Також саме в день святої Анни починали виготовляти різноманітні різдвяні прикраси: “їжачки” та “павуки” з соломи.

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Жінки 22 грудня починали прибирати в оселі, щоб підготувати її до свят. А щоб на Різдво була свіжина, то свиням давали більше їжі. На Буковині існувало повір’я, що саме з Ганни починається новий рік. Так як до цього часу вже встановлювалася зимова дорога, то говорили: “На Ганьки сідай в санки”.

В день Анни також існувало кілька традицій, пов’язаних із бджільництвом. Часто в народі говорили: “Ходять у погріб до бджіл, щоб добре роїлись”, або “Починають бджоли мед їсти”. Пасічники обов’язково цього дня молилися Богу, щоб наступного року був густий мед.

Прогноз погоди на завтра, 22 грудня

Завтра, 22 грудня, в Києві зранку сонячна та безхмарна погода, яка до середини дня зміниться густими хмарами. У Львові ввечері очікується дрібний сніг. В Одесі весь день сонячно та ясно. В Харкові хмарно, але без опадів.

Температура повітря в Києві вдень до -7. У Львові очікується не нижче -3. В Харкові до -10. А в Одесі -2 градуси.

Пам’ятні дати 22 грудня

22 грудня 2020 року компанія Apple оголосила, що до 2024 року планує запустити випуск автомобілів / commons.wikimedia.org

Цього дня рік тому у Фінляндії засудили шахраїв, які українців працевлаштували під виглядом румунів, а компанія Apple оголосила, що до 2024 року планує запустити випуск автомобілів.

Календар важливих подій в Україні та світі за 22 грудня: