Яке завтра, 22 квітня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

22 квітня 2023 року — субота. 423-й день війни в Україні.

Яке завтра, 22 квітня, церковне свято

22 квітня в церковному календарі — день пам’яті мученика Євпсихія. Він жив за часів правління імператора Юліана Відступника. Сам народився в Кесарії в багатій сім'ї. Активно боровся з ідолопоклонниками. Якось разом з іншими християнами зайшов до язичницького храму і зруйнував там ідолів.

Коли про його діяння дізнався правитель, то наказав схопити Євпсихія і жорстоко мучити. Інших учасників заслали чи залишили без майна. Від нестерпних мук мученик помер.

Що не можна робити цього дня

Категорично заборонено купатися, прати одяг та прибирати в будинку.

Не рекомендується займатися рослинами в городі.

Не веселіться і не влаштовуйте гучні гуляння.

Народні прикмети і традиції на 22 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: зоряне небо означає, що буде хороший урожай пшениці;

туман чи іній — до хорошого врожаю городини;

береза дала багато соку — буде літо дощовим;

зацвіли кульбаби — чекайте на декілька теплих днів.

22 квітня береза дала багато соку — буде літо дощовим / Фото: Pexels

22 квітня було прийнято йти до церкви, молитися, ставити свічку. Краще зосередитися на духовних справах, а не думати про земні. А наші предки цього дня вшановували джерельну воду, тому що вже починали бити підземні джерела. Воду збирали і зберігали для особливих випадків. А якщо поблизу не було джерела, використовували воду з колодязя. Цей день вважався вдалим для весілля чи будь-яких любовних справ.

Погода на 22 квітня

Завтра, 22 квітня, в Києві хмарний ранок та день, ввечері можливе прояснення, без опадів. У Львові ясна погода, у другій половині дня можливе захмарення, без опадів. У Харкові хмарно, опадів не очікується. В Одесі похмурий ранок зміниться безхмарними днем та вечором, без опадів.

Температура повітря в Києві — +14 вдень та +9 вночі. У Львові — +15 вдень та +6 вночі. У Харкові — +15 вдень та +8 вночі. В Одесі — +14 вдень та +10 вночі.

Пам’ятні дати 22 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 22 квітня:

1370 рік — за наказом французького короля Карла V закладають перший камінь у фундамент фортеці Бастилія;

1500 рік — експедиція португальця Педру Альвареша Кабрала першою з європейців досягає берегів Бразилії і проголошує її власністю Португалії;

1760 рік — на одному з музичних вечорів у Лондоні проходить дебют роликових ковзанів;

1838 рік — вперше пароплав перетинає Атлантичний океан;

1915 рік — біля бельгійського міста Іпр німці вперше здійснюють вдалу газову атаку хлором;

1921 рік — міська влада Чикаго приймає рішення штрафувати на суму від 10 до 100 доларів жінок, які з'являтимуться на вулицях у коротких спідницях і з оголеними руками;

1922 рік — у місті Подєбради (Чехословаччина) відкривають Українську господарську академію (від 1932 — Технічно-господарський інститут);

1943 рік — Альберт Гофманн робить перше повідомлення про галюциногенні властивості ЛСД;

1952 рік — 35 мільйонів американців стають свідками прямого репортажу з місця випробувань ядерної бомби в штаті Невада;

1965 рік — ухвалюють рішення про створення в Києві радіостанції "Промінь";

1967 рік — гурт "Pink Floyd" уперше потрапляє в англійський хіт-парад з піснею "Arnold Layne";

1967 рік — у Греції шляхом збройного перевороту до влади приходить хунта "чорних полковників";

1969 рік — у Г'юстоні вперше проводять вдалу операцію з трансплантації людського ока;

1970 рік — У США вперше у світі відбувається святкування Дня Землі;

2004 рік — оголосили про свій розпад Orbital, прощання групи з публікою відбулося на фестивалі Glastonbury;

2004 рік — у КНДР неподалік від кордону з Китаєм біля залізничного вокзалу зіткнулися два поїзди.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 22 квітня

Які завтра іменини: Вадим.

Талісманом людини, народженої 22 квітня, є альмандин. Це різновид граната, яка відрізняється більшою твердістю та кольором. Найчастіше зустрічаються вишневі та малиново-фіолетові камені. Альмандин вважають символом пристрасті, бажань та емоцій.

Цього дня народилися:

1707 рік — англійський письменник, один із засновників європейського реалістичного роману Генрі Філдінг;

1899 рік — український художник-монументаліст Григорій Довженко;

1926 рік — український художник, майстер станкового та монументально-декоративного живопису, станкової графіки Юрій Фастенко;

1974 рік — український стронгмен, володар титулу "Найсильніша людина світу — 2004" Василь Вірастюк.

Який завтра день в Україні і світі

22 квітня в Україні і світі святкують Міжнародний день Матері-Землі / Фото: Pexels

22 квітня в Україні і світі святкують Міжнародний день Матері-Землі. Офіційно дату вперше відсвяткували 2010 року, а ініціаторами створення свята стали учасники Генеральної Асамблеї ООН. Хоча історія цього дня розпочалася значно раніше. Ще 1971 року сенатор США Гейлорд Нельсон запропонував створити щорічний тиждень Землі. В американському керівництві цю ідею сприйняли позитивно, а пізніше її підтримали і прості люди. Від того часу свято святкували на третій тиждень квітня. Нельсона ж відзначили державною нагородою. Від 1990 року Тиждень Землі вже святкували й в інших країнах світу.

Вираз "Матінка-Земля" виник недаремно. Його вживають в різних мовах і він демонструє стосунки між Землею і її мешканцями. Дату дня також обрали невипадково. Саме цього дня в США святкували так званий День дерев. А дерево є символом життя на нашій планеті. Вони дарують нам кисень, здоров'я та унікальну мікрофлору.

Міжнародний день Матері-Землі має і свою символіку. Використовується грецька літера "Тета" зеленого кольору на білому тлі. А логотип свята — фотографія планети, яку зробили американські космонавти з космічного корабля Аполлон-17.