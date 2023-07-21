Яке завтра, 22 липня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

22 липня 2023 року — субота. 514-й день війни в Україні.

Яке завтра, 22 липня, церковне свято

22 липня в церковному календарі – день пам’яті мученика Панкратія. Від самого дитинства його привчали до християнських цінностей, пронісши їх впродовж всього життя. Хрестив чоловіка сам апостол Петро. Багато Панкратій проповідував, але за це поплатився головою. Всього лише за місяць він побудував храм, в якому проводив служби. Збільшувалося число людей, які приймали християнство. Однак язичникам це не подобалося. Вони зібралися, напали на Панкратія та побили його камінням.

Що не можна робити цього дня

Не варто конфліктувати, лаятися, сваритися з близькими.

Намагайтесь не лаятися з батьками, навіть якщо вони не праві.

Не відмовляйте в допомозі тим, хто її потребує.

Народні прикмети і традиції на 22 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: довго і яскраво світять зірки на небі — чекайте на грозу;

місяць має темний відтінок — до кінця літа затримається негода;

багато чорниці вродило — очікуйте холодну зиму;

роса на траві — зливи не оминути;

в небі побачити веселку — до спекотної погоди без дощу.

22 липня багато чорниці вродило — очікуйте холодну зиму / Фото: Pexels

Віряни 22 липня обов'язково відвідують вечірню службу. Намагаються фізично не працювати, адже Церква забороняє цього робити. В народі день називали Панкратій-ягідник. Люди вірили, що в цей період в лісі достигають ягоди і набувають цілющої сили.

Погода на 22 липня

Завтра, 22 липня, в Києві хмарно, вдень можливий дощ, який закінчиться ще до вечора. У Львові вранці ясно, але вдень з'являться хмари, вдень дрібний дощ. У Харкові вранці та вдень ясно, пізніше хмарно, ввечері можливий дощ. В Одесі похмуро, вдень дрібний дощ, який до вечора закінчиться.

Температура повітря в Києві — +19 вдень та +16 вночі. У Львові — +23 вдень та +16 вночі. У Харкові — +27 вдень та +17 вночі. В Одесі — +28 вдень та +22 вночі.

Пам’ятні дати 22 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 22 липня:

1099 рік — хрестоносці створюють Єрусалимське королівство, першим главою держави стає Готфрід Бульйонський;

1502 рік — до Лісабона повертаються учасники португальської експедиції, в якій на посаді астронома брав участь Амеріго Веспуччі;

1653 рік — до столиці Молдовського князівства Сучави підходить 7-тисячний загін Тимоша Хмельницького на чолі з новим господарем молдовським Георгієм Штефаном, починається облога;

1790 рік — у Королівстві Франція націоналізовують майно церкви;

1793 рік — шотландський дослідник Александер Маккензі стає першим європейцем, який перетинає Канаду зі сходу до Тихого океану;

1819 рік — відбувається прем'єра вистави Івана Котляревського "Наталка Полтавка";

1894 рік — на трасі Париж—Руан завдовжки 126 км відбуваються перші у світі автоперегони;

1921 рік — в газеті "Селянська правда" з'являється перший фейлетон Остапа Вишні;

1922 рік — день заснування першого та найбільшого куреня старших пластунів "Лісові Чорти";

1944 рік — створюють Міжнародний валютний фонд;

1960 рік — Куба націоналізовує цукрові заводи, що належали США;

1968 рік — правозахисник Анатолій Марченко звертається з листом до BBC та західної преси з приводу введення радянських військ до Чехословацької Соціалістичної Республіки;

1969 рік — Хуан Карлос I офіційно стає спадкоємцем Франсіско Франко на посту глави держави в ранзі короля Іспанії;

1979 рік — компанія Sony починає продаж перших побутових пристроїв "Walkman";

1983 рік — американець Дік Сміт першим облітає Землю на гвинтокрилі;

1986 рік — Палата громад британського парламентуголовує за скасування тілесних покарань у державних школах;

2001 рік — розпочинається офіційний візит до України глави Китайської Народної Республіки Цзян Цземіня;

2014 рік — місто Сєвєродонецьк звільняють від терористів ЛНР.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 22 липня

Які завтра іменини: Кирило, Олександр, Костянтин.

Талісманом людини, народженої 22 липня, є смарагд. Камінь, який відомий людству щонайменше 5000 років. Має рідкісне забарвлення з зеленого спектру. Здавна вважалося, що смарагд допомагає позбутися лінощів, розпусти, запальної вдачі.

Цього дня народилися:

1891 рік — український письменник, байкар, публіцист Сергій Пилипенко;

1900 рік — український художник театру й кіно Милиця Симашкевич;

1902 рік — український маляр-монументаліст, графік Петро Холодний.

Який завтра день в Україні і світі

22 липня День гамака / Фото: Pexels

22 липня в Україні і світі святкують День літнього відпочинку. Хоча це свято і маловідоме, але дуже позитивне. Започаткували його ще 2015 року. Головна мета цього дня полягає в приверненні уваги людей до необхідності виділення окремого часу для релаксації, створення цікавого дозвілля в літні місяці. Сьогодні багато хто недооцінює важливість правильного відпочинку, але регулярні розваги здатні відволікти від буденних справ. 22 липня є чудовою можливістю переосмислити своє ставлення до релаксації в цілому та спланувати відпочинок.

Також 22 липня День гамака. Нетипове, але дуже приємне свято, яке є символом відпочинку на природі. День створили спеціально для того, щоб заохотити людей забути про щоденні справи і просто насолодитися перебуванням в гамаку. Століттями в різних культурах світу використовувалися гамаки. Наприклад, в багатьох південних країнах він все ще використовується як спальне місце. Раніше військові та моряки також спали в гамаках.

А ще 22 липня Всесвітній день мозку. Важлива подія, яка була започаткована Всесвітньою федерацією неврології ще 1957 року. Нині до цієї організації входять понад 120 професійних асоціацій неврологів з різних країн світу. Однією з основних цілей її роботи є виявлення хвороб, які порушують діяльність мозку. А також шукають засоби для збереження ясності розуму до кінця життя людини.