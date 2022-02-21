Яке завтра, 22 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке завтра, 22 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

22 лютого 2022 року – вівторок. Цього дня в Україні і світі святкують Міжнародний день бойскаутів, Всесвітній день енцефаліту, Всесвітній день роздумів. А ще в світі Всесвітній день стерилізації тварин і Міжнародний день підтримки жертв злочинів. В православному календарі – день пам’яті мученика Никифора Антіохійського.

До Нового року залишилось 312 днів.

Яке завтра свято в Україні і світі

22 лютого в Україні і світі святкують Міжнародний день бойскаутів. Батьківщина скаутингу – Велика Британія. Цей рух було засновано професійним військовим Робертом Баден-Павеллом. 1899 року, коли він брав участь у англо-бурській війні, під його командуванням було так мало солдат, що приходилося долучати до розвідки у ворожому стані малих хлопців. Розвідники виявилися кмітливими та відважними, а сам Роберт Баден-Павелл, будучи тоді підполковником, зміг втримати важливу фортецю до приходу підкріплення.

Коли Роберт повернувся до Англії, то заснував перший дитячий скаутський табір. 1908 року він також видав книгу під назвою “Розвідка для хлопчиків”. В Україні скаутський рух розпочався 1911 року, коли була створена національна організація “Пласт”. Саме пластунами називали Запорізьких козаків, які займалися розвідкою. За часів радянської влади український “Пласт” було замінено на піонерський рух. Більшовики боялися вільного духу пластунів, а тому вони були заборонені.

Відновився скаутинг в Україні після 1990 року, після того, як наша країна здобула незалежність.

22 лютого Міжнародний день підтримки жертв злочинів / Pexels

Щороку 22 лютого проводяться різноманітні заходи на честь Міжнародного дня підтримки жертв злочинів. Підґрунтям для заснування цієї події стало відразу два важливих документа: “Хартія жертв злочинів”, яка 22 лютого 1990 року була опублікована у Великій Британії, та декларація ООН щодо принципів правосуддя для постраждалих від кримінальної злочинності (була створена у вересні 1995 року). Головна мета цього дня привернути увагу влади і суспільства до проблеми захисту постраждалих, допомогти їм реабілітуватися соціально та підтримати морально.

Щорічно 22 лютого також відбуваються події, присвячені Всесвітньому дню енцефаліту. Заснували цей день в жовтні 2013 року. Воно допомагає поширити інформацію про енцефаліт. Це хвороба, яка полягає в запаленні головного мозку. Причин виникнення енцефаліту кілька: вірусні інфекції, алергії, токсини, інфекційно-алергічна причина. Тяжкі форми енцефаліту призводять до смерті. Одними з найпоширеніших носіїв енцефаліту вважаються кліщі (13% заражені вірусом), а тому важливо ретельно оглядати своє тіло після прогулянок на природі.

22 лютого також Всесвітній день стерилізації тварин. З’явився цей день у США 1995 року, а його ініціаторкою виступила акторка та співачка Доріс Дей. 2006 року подія вийшла за межі однієї країни та стала всесвітньою. Саме завдяки цій події поширюється інформація щодо важливості стерилізації братів наших менших, щоб подолати проблему їхньої безпритульності.

22 лютого святкують Всесвітній день роздумів / Pexels

22 лютого святкують Всесвітній день роздумів. Як не дивно, але ця подія пов’язана зі скаутингом, а саме з гайдингом (в перекладі з англійської “дотримуватись”). Це міжнародний рух, принципи якого схожі на скаутські, проте в ньому беруть участь лише дівчатка. Існує чимало нерелігійних і неполітичних організацій, основною метою яких є всебічний розвиток особистості дітей, а також соціальна адаптація дівчаток в суспільстві.

Які завтра свята ще в світі:

Європейський день рівної оплати праці чоловіків та жінок;

День єдності в Єгипті;

День інженера в США;

День кішки в Японії.

Яке завтра, 22 лютого, церковне свято

22 лютого - день пам’яті мученика Никифора Антіохійського / https://azbyka.ru/

22 лютого в церковному календарі – день пам’яті мученика Никифора Антіохійського. Жив у місті Антіохій Сирійський, де також мешкав пресвітер Саприкій, з яким Никифор був не просто знайомим, а дуже близько дружив. Вважав його майже як своїм братом. На жаль, через підступи ворогів друзі так сильно посварилися, що ненавиділи один одного.

Через деякий час мученик Никифор зрозумів свою помилку та покався. Не раз він приходив до свого колишнього друга і просив вибачення. Але Саприкій був невблаганний. У той же час імператори Галієн та Валеріан почали гоніння за християнами. Одним з перших перед судом став саме Саприкій. Він твердо вірив у Христа і не похитнувся в своїй вірі. Через це його спочатку катували, а потім засудили до смерті. Коли Саприкія вели на страту, Никифор зі сльозами на очах просив у нього вибачення.

Але пресвітер Саприкій мав таку запеклість у серці, що навіть перед лицем смерті не хотів пробачити друга. Через це Господь забрав свою благодать у Саприкія і, раптом, він злякався знущань і погодився поклонитися ідолам.

Зі сльозами благав Никифор свого друга дослухатися до серця і не зрікатися Господа на порозі Царства Небесного. І сказав тоді Никифор катам: “Я християнин і вірю в Господа нашого Ісуса Христа, від якого відкинувся Саприкій. Страте мене замість Саприкія”. Кати донесли його слова імператору. Саприкія відпустили, а Никифора вбили замість нього мечем.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 22 лютого

Які завтра іменини: Геннадій, Інокентій, Никифор, Емілій, Панкратій, Петро, Мальвіна.

Талісманом людини, народженої 22 лютого є бурштин. З давніх часів цю природну викопну смолу хвойних дерев наділяли магічними властивостями. На Русі бурштин називали “алатир-каменем”, а на Сході він носив назву “амбра”. Прикраси з бурштину носили ще навіть в часи палеоліту. Вважалося, що він може захистити свого власника від гніву та лихого слова.

Цього дня народилися:

1732 рік – громадський та військовий діяч, перший президент Сполучених Штатів Америки Джордж Вашингтон;

1788 рік – відомий німецький філософ Артур Шопенгауер;

1806 рік – український поет-романтик, байкар Лев Бороковський;

1810 рік – польський композитор і піаніст Фридерик Шопен;

1824 рік – французький астроном, який першим знайшов новий хімічний елемент гелій на Сонці, П’єр Жуль Сезар Жансен;

1857 рік – німецький фізик, засновник електродинаміки Генріх Герц;

1880 рік – український письменник і літературний критик Осип Турянський;

1959 рік – американський кіноактор Кайл Маклаклен;

1962 рік – австралійський натураліст та тележурналіст Стівен Роберт Ірвін;

1975 рік – американська акторка Дрю Беррімор;

1977 рік – британський виконавець Джеймс Блант.

Що не можна робити цього дня

22 лютого заборонялося шуткувати, сміятися і взагалі веселитися.

Не варто займатися брудною роботою, також вважається, що цього дня краще не вишивати, шиит і прибирати.

Народні прикмети і традиції на 22 лютого

Захід 22 лютого багряний до снігопаду / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: на дерева налипає сніг, отже йде потепління;

захід 22 лютого багряний до снігопаду;

22 лютого дуже холодно, більше не буде морозів;

якщо під снігом гнуться гілки дерев, очікуйте урожайного року;

якщо після 22 лютого тиждень холодна погода, березень буде теплим.

В народі 22 лютого часто називали “Панкратій-постоли”, адже починали вже плести постоли (взуття) з льону та лика. Селяни вже починали займатися весняними клопотами. Запаси їжі підходили до кінця, а тому часто наступала найважча пора року. Тому існувало повір’я: “У Панкрата в засіках небагато”. А ще вірили, що сон, який побачиш в ніч на 22 лютого, буде віщим.

Погода на завтра, 22 лютого

Завтра, 22 лютого, в Києві з другої половини дня ясна погода, вночі можливий дощ, але вдень опадів не передбачається. У Львові хмарно, без опадів. В Одесі небо вкрите хмарами, опадів не передбачається. В Харкові хмарно, ввечері можливий дощ.

Температура повітря в Києві +8 вдень і +4 вночі. В Львові +5 вдень і близько 0 вночі. В Одесі +8 вдень і +5 вночі. В Харкові +7 вдень і +3 вночі.

Пам’ятні дати 22 лютого

22 лютого 2021 року легендарний дует Daft Punk оголошує про розпад / commons.wikimedia.org

В цей день рік тому британська компанія створює сайт, який допомагає подолати страх смерті, а легендарний дует Daft Punk оголошує про розпад.

Календар важливих подій в Україні та світі за 22 лютого: