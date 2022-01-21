Яке завтра, 22 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке завтра, 22 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

22 січня 2022 року – субота. В Україні – День Соборності. В церковному календарі – день пам’яті святого мученика Євстратія, який в народі називають Пилипів день. Цього дня 1918 року в Києві почалося засідання Малої Ради, на якому було затверджено IV Універсал (проголошував незалежність України), а 1919 року на Майдані Незалежності було проголошено Акт злуки (об’єднання УНР та ЗУНР).

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Яке завтра свято в Україні і світі

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22 січня День Соборності України. Це офіційне національне свято, яке святкують на честь Акта злуки (об’єднання) Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки 1919 року. Також за рік до того (1918) було проголошено незалежність УНР. Для кожного громадянина України це свято має велике значення.

Саме 22 січня 1918 року в Києві під час засідання Малої Ради було підписано IV Універсал, який проголошував незалежність Української Народної Республіки. Цього дня були залишені будь-які ідеї про створення автономії а зв’язки з імперською Росією розірвані. Але новоутворена держава зазнала агресії з боку більшовиків, тому її суверенітет, на жаль, був недовготривалим.

22 січня День Соборності України / pixabay.com

IV Універсал проголошував повний суверенітет УНР, а також бажання молодої Держави мати мирні відносини з сусідніми країнами. Також в документі стверджувалося, що сусідні країни не мають ніякого права втручатися у внутрішні справи УНР. Селяни отримали у власність землю, природні багатства перейшли до національного підпорядкування. Була створена своя армія, банки підпорядковувалися центральній владі, а також були скликані Установчі Збори для створення Конституції.

Через рік, 22 січня 1919 року, УНР та ЗУНР об’єдналися в одну країну. Таким чином, утворилася суверенна возз’єднана Українська Держава. Подія мала урочистий характер і проходила на Майдані Незалежності в місті Київ.

День Соборності України як свято було запроваджене указом президента 1999 року. Ця подія має величезне історичне, а також культурне значення. Акт Злуки показує, що українці завжди бажали возз’єднатися для будування незалежної держави. Хоча це бажання змогло втілитися в реальність лише 1991 року.

Яке завтра свято ще в світі:

День попкорну в США;

День дідусь в Польщі;

День святкування Життя;

Національний день світлого брауні в США.

Яке завтра, 22 січня, церковне свято

22 січня - день пам’яті святого мученика Євстратія / Pexels

22 січня в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Євстратія. Постраждав за свою віру у Христа в Вірменії, коли правління було в руках імператора Діоклетіана, відомого своїми гоніннями за християнами.

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Спочатку за віру постраждав священник Аравійської церкви мученик Авксентій. Коли його страждання і стійкість побачив Євстратій, який на той час був мером міста Саталіона, то вирішив признатися, що теж давно таємно сповідує християнство. За це його спочатку жорстоко побили, а потім спалили. Святого ж Авксентія спочатку тримали у в’язниці, морили голодом, а потім обезголовили.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 22 січня

Які завтра іменини: Євстрат, Петро, Пилип, Пахом, Захар, Антоніна.

Талісманом людей, народжених 22 січня, є цитрин. Це дуже красивий кварц золотистого кольору. Здавна його наділяли магічними властивостями. Вважали цитрин “каменем Сонця”. Цитрин носили люди, чия професія була пов’язана з торгівлею, оскільки вважалося, що він приносить успіх та достаток.

Цього дня народилися:

1561 рік — англійський філософ, письменник Френсіс Бекон;

1775 рік — французький фізик, хімік і математик Ампер Андре-Марі;

1788 рік — англійський поет Джордж Гордон Байрон;

1931 рік — американський вокаліст, один із засновників напрямку соул Сем Кук;

1933 рік — український оперний співак Андрій Мокренко;

1975 рік — сучасний український композитор і віолончеліст Золтан Алмаші;

1980 рік — американський поет-виконавець, музикант і музичний продюсер Бен Муді;

1983 рік — українська спортсменка, віцечемпіонка Олімпійських ігор зі стрільби з лука Катерина Сердюк;

1993 рік — ізраїльська співачка та переможниця Євробачення 2018​ року Нетта Барзілай.

Що не можна робити цього дня

22 січня заборонялося зловживати алкоголем.

Не варто зациклюватися на негативних думках, лаятися та сваритися.

22 січня не ігноруйте тих, хто потребує вашої допомоги.

Не можна займатися важкою фізичною працею.

22 січня забороняється виганяти котів на вулицю.

Народні прикмети і традиції на 22 січня

22 січня на деревах сидить багато воронів, скоро посиляться морози / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: ясна погода на щасливий та врожайний рік;

22 січня на деревах сидить багато воронів, скоро посиляться морози;

якщо птахи сидять на снігу, очікуйте потепління.

22 січня наші предки ходили до лазні, щоб змити з себе святкову безпечність і з новими силами ставати до роботи. А зранку обов’язково прибирали в хаті.

Погода на завтра, 22 січня

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Завтра, 22 січня, в Києві протягом дня хмарно, йтиме сніг. У Львові весь день небо вкрите хмарами, також очікується дрібний сніг. В Одесі хмарно, але без опадів. У Харкові похмуро, весь день сніжитиме.

Температура повітря у Києві -3 вдень та -7 вночі. У Львові -2 вдень і -4 вночі. В Одесі вночі -3, а вдень +1. У Харкові -3 вдень та -7 вночі.

Пам’ятні дати 22 січня

22 січня 2021 року у переході на Майдані Незалежності обвалилася стеля / pixabay.com

Цього дня рік тому “нормандська зустріч”, яка була запланована раніше, не відбулася, а у переході на Майдані Незалежності обвалилася стеля.

Календар важливих подій в Україні та світі за 22 січня: