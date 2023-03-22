Яке завтра, 23 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

23 березня 2023 – четвер. 393-й день війни в Україні.

Яке завтра, 23 березня, церковне свято

23 березня в церковному календарі – день пам’яті святої Василини Коринфської. В III столітті, коли імператор Декія проводив гоніння за християнами, прибув в Корінф воєначальник Ясон. Поклали на нього місію знищення християнської віри. Доповіли йому, що поблизу в пустелі живе самітник Конрад, до якого приходить безліч людей, щоб послухати Божі настанови. Серед них і дев'ятирічна дівчинка Василина.

Ясон всіх їх наказав заарештувати і піддали тортурам. Під час мук було визнано, що Кондрат в них за головного. Саме він підтримував всіх інших і не давав впасти духом. Коли Ясон побачив, що не зможе змусити підкоритися цих людей, то наказав кинути їх на поталу диким звірам. Але тварини до нещасних навіть не наблизилися. За це покарали християн до обезголовлення.

Багато християн тоді прийняли мученицьку смерть на чолі з Кондрадом.

Що не можна робити цього дня

Не варто робити будь-які великі покупки 23 березня, тому що вони ні до чого доброго не приведуть.

Не рекомендовані цього дня і медичні операції.

Не лихословте, не лайтесь і не сваріться.

Народні прикмети і традиції на 23 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: якщо на небі сині хмари, погода буде дощовою і теплою;

23 березня гроза – чекайте на врожайний рік;

похмурий день – до гарного урожаю льону;

холодний вітер означає, що зима ще протримається довго.

23 березня гроза — чекайте на врожайний рік / Фото: Pexels

В народі святу Василину називали "повелителькою весняних вод". Вважалося, що саме вона знає, як навесні уникати паводків. Тому селяни часто молилися святій, коли потрібно було уникнути великої весняної води. Цей день також вважається ідеальним для медитації та самоаналізу.

Погода на 23 березня

Завтра, 23 березня, в Києві похмуро, без опадів. У Львові хмарна погода до самого вечора, але опадів не очікується. У Харкові вночі хмар не буде, але зранку вони з'являться і протримаються до самого вечора, без опадів. В Одесі вдень на небі з'являться хмари, які розсіються лише ввечері, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +15 вдень та +4 вночі. У Львові +17 вдень та +6 вночі. У Харкові +13 вдень та +6 вночі. В Одесі +11 вдень та +6 вночі.

Пам’ятні дати 23 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 23 березня:

625 рік — відбувається битва біля гори Ухуд;

1153 рік — в Констанці на березі Боденського озера укладають угода поміж Фрідріхом I Барбароссою і Папою Римським Євгенієм III;

1324 рік — папа Римський Іоан XXII відлучає від церкви німецького імператора Людовика Баварського;

1400 рік — п'ятирічного в'єтнамського імператора Чан Тхьеу Де змушують зріктися престолу на користь діда по матері, державного чиновника Хо Куї Лі;

1513 рік — Республіка Венеція вступає до Священної Ліги і у Союзі з Лігою бореться з французькими військами Людовика XII;

1534 рік — після довгої дипломатичної тяганини папа Римський Климент VII урешті-решт оголошує, що одруження короля Англії Генріха VIII з Катериною Арагонською залишається в силі і церква не дасть королю розлучення;

1568 рік — Катерина Медичі і Карл IX Валуа укладають мирний трактат в Лонжимо, закінчується друга французька релігійна війна;

1743 рік — в лондонському королівському театрі Ковент-Гарден виконують ораторію Георга Генделя "Месія";

1841 рік — в мансарді Королівського політехнічного інституту на Ріджент Стріт, 309 у Лондоні успішний торгівець вугіллям і патентами Річард Біерд відкриває першу в Європі публічну фотографічну студію;

1849 рік — на світанку 85 000 військо сардинського короля Карла Альберта під командуванням генерала Хржановського було вщент розгромлене австрійською армією фельдмаршала Радецького в ході вирішальної битви під Новарою;

1857 рік — Елайша Грейвз Отіс проводить публічні випробування першого в світі безпечного пасажирського ліфту в п'ятиповерховому універмазі Едера Гоґвуда на Бродвеї у Нью-Йорку;

1868 рік — засновують Університет Каліфорнії;

1869 рік — вчена рада Лейпцигського університету надає Фрідріху Ніцше докторську степінь за сукупністю опублікованих ним наукових статей;

1891 рік — у Великій Британії вперше використовують сітку для футбольних воріт;

1903 рік — брати Райт подають патентну заявку на "літальну машину", що був задоволений 22 травня 1906;

1913 рік — потужний торнадо четвертої категорії руйнує значну частину міста Омаха, штат Небраска, США;

1918 рік — Українська Центральна Рада оголошує українську мову мовою діловодства;

1919 рік — у Мілані журналіст Беніто Муссоліні проводить установчі збори нової політичної партії "Італійський союз боротьби";

1928 рік — Кам'янець-Подільську фортецю оголошують історико-культурним заповідником;

1933 рік — на засіданні Рейхстагу в залі берлінського оперного театру "Крола" 441 голосом "за" і 84 "проти" приймають закон "Про ліквідацію тяжкого становища народу і держави";

1935 рік — президент США Франклін Рузвельт підписує Конституцію Філіппін;

1939 рік — Угорщина нападає на Словаччину, що мало вплив на кордони сучасної України;

1944 рік — засновують Київський ботанічний сад;

1950 рік — засновують Всесвітню метеорологічну організацію;

1956 рік — за новою конституцією Пакистан припиняє бути британським домініоном, проголошений ісламською республікою з федеративним устроєм, урду та бенгальська стали державними мовами;

1965 рік — о 09:24 (EST) зі стартової платформи LC19 на мисі Канаверал успішно стартує ракета Титан з пілотованим космічним кораблем Джеміні-3 з двома астронавтами на борту;

1966 рік — у Римі вперше за 400 років відбувається офіційна зустріч Папи Римського й архієпископа Кентерберійського;

1994 рік — у Брюсселі підписують договір про співпрацю між Україною і Європейським Союзом;

1997 рік — у Маямі під час хірургічної операції 10-місячній італійській дівчинці пересаджують сім органів;

1998 рік — фільм "Титанік" отримує 11 "Оскарів";

2011 рік — обирають нового предстоятеля УГКЦ – ним стає Верховний Архієпископ Києво-Галицький Шевчук Святослав;

2013 рік — внаслідок циклону з Балкан рекордний снігопад у Києві практично паралізує рух транспорту на вулицях;

2020 рік — українська Вікіпедія досягає мільйона статей.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 23 березня

Які завтра іменини: Леонід, Віктор, Денис, Анастасія, Василина, Галина.

Талісманом людини, народженої 23 березня є чароїт. Здавна цей мінерал називали "каменем філософів" за його глибокий фіолетовий колір. Вірили, що чароїт здатний відштовхувати весь негатив і допомагає розвинути інтуїцію.

Цього дня народилися:

1919 рік — монахиня-служебниця, блаженна УГКЦ Тарсикія Мацьків;

1965 рік — український актор, сценарист, режисер Тарас Денисенко;

1970 рік — український музикант, композитор, звукорежисер Богдан Либа.

Який завтра день в Україні і світі

23 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день метеоролога / Фото: pixabay.com

23 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день метеоролога. Свято заснували на честь створення Всесвітньої метеорологічної організації 1950 року. Вона є спеціалізованою установою ООН. Народження сучасної метеорології відбулося ще в епоху Просвітництва, разом з численними відкриттями у природничих науках. 1643 року учнем Галілея Торіччелі було створено перший барометр. 1724 року Габріель Фаренгейт представив свою температурну шкалу, а 1742 року з'явилася і шкала Андерса Цельсія.

Розвиток метеорології продовжився у XX столітті. Завдяки появі радіо можна було вже транслювати прогноз погоди для населення, а з розвитком телеметрії відомості стали передаватися практично миттєво. Сучасні метеорологи за допомогою цифрових технологій можуть не просто прогнозувати погоду, але й передбачати її зміни в цілих погодних системах.

В США 23 березня святкують День цуценят. Позитивне і добре національне свято, яке утворилося 2006 року за ініціативи Коллін Пейдж (спеціалістки з виховання домашніх тварин). Головна мета цього дня в піклуванні про цуценят-сиріт, спонукання до того, щоб обрати собі вірного друга. Також цього дня привертають увагу до жорстоких засобів розведення цуциків.

А ще 23 березня День красивого погляду (або День фахівця по роботі з бровами і віями). Це професійне свято є гарним приводом привітати фахівця, якому ви довіряєте роботу над вдосконаленням свого обличчя.

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