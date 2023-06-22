Яке завтра, 23 червня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 23 червня, День державної служби України. Віряни вшановують пам'ять священномученика Тимофія. До Нового року залишився 191 день.
23 червня 2023 року — п’ятниця. 485-й день війни в Україні.
Яке завтра, 23 червня, церковне свято
23 червня в церковному календарі – день пам’яті священномученика Тимофія. Він був єпископом в місті Пруси, жив за часів правління імператора Юліана. Бог подарував Тимофію дар чудотворення та прозорливості за його благочестиві справи. Ще до того, як священномученик отримав сан єпископа, він вже боровся з єрессю, навернув своїми проповідями до Христа багатьох язичників. Мудро керував своєю паствою, коли отримав керівну посаду. Імператор бачив успіхи святого і почав злитися. За це Тимофія кинули до в'язниці, довго катували, змушуючи зректися віри. Однак священномученик відмовився. За це йому відсікли голову.
Що не можна робити цього дня
- Не рекомендовано сумувати або злитися.
- Не варто цього дня скупитися, краще ділитися з людьми, що вас оточують, позитивними емоціями.
- Не давайте в борг гроші і не беріть їх у когось.
- Якщо світить місяць, краще закрити вікно шторами і не спати в його світлі.
- Не дивіться у чужі вікна, тому що всі нещастя людей прийдуть в ваше життя.
Народні прикмети і традиції на 23 червня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
- дивилися, який сьогодні день: посуха не до добра;
- вервечками полем бігають миші — буде голодний рік через неврожай;
- ворони зібралися зграєю та летять через ліс — будуть епідемії і різного роду хвороби;
- настовбурчилися ворони і сидять, не літають — буде негода.
23 червня в народі називали Тимофіїв день. Намагалися не покидати свої домівки, оскільки існувало повір'я, що в цю дату землею ходять примари. Варто уникати будь-якої важкої фізичної праці та стежити за своїми рідними, щоб вони не потрапили у біду. Цього дня будь-яка дрібниця могла стати значущою і отримати новий сенс. Наприклад, почути завивання вовків з лісу могло означати початок війни.
Погода на 23 червня
Завтра, 23 червня, в Києві весь ранок та день протримається хмарна погода, ввечері може прояснитися, без опадів. У Львові хмарно, вдень очікується дощ з грозою. У Харкові похмуро, опадів не очікується. В Одесі ясно, без опадів.
Температура повітря в Києві — +29 вдень та +20 вночі. У Львові — +27 вдень та +17 вночі. У Харкові — +29 вдень та +17 вночі. В Одесі — +28 вдень та +20 вночі.
Пам’ятні дати 23 червня
Календар важливих подій в Україні та світі за 23 червня:
- 1868 рік — Крістофер Шоулз зі штату Вісконсин патентує друкарську машинку;
- 1888 рік — у Києві відкривають пам'ятник Богданові Хмельницькому;
- 1917 рік — на II-му Всеукраїнському військовому з'їзді в Києві проголосили І Універсал Української Центральної Ради;
- 1940 рік — французький генерал Шарль де Голль оголошує про створення в Лондоні Французького національного комітету;
- 1941 рік — починається найбільша в історії танкова битва в районі Луцьк-Рівне-Дубно-Броди;
- 1961 рік — набуває чинності підписаний 1959 року Договір про мирне наукове використання Антарктики;
- 1987 рік — Сергій Бубка встановлює світовий рекорд у стрибках з жердиною — 6 м 3 см;
- 1990 рік — починається повернення кримських татар на Батьківщину;
- 2001 рік — розпочинається триденний офіційний візит папи римського Івана Павла II в Україну;
- 2016 рік — на референдумі щодо членства Великої Британії в ЄС більшість його учасників (52% за явки 72%) голосують за вихід Об'єднаного Королівства з Євросоюзу ("Брекзіт");
- 2022 рік — Європейська Рада офіційно надає Україні та Молдові статус кандидата на вступ до ЄС.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 23 червня
Які завтра іменини: Олександр, Олексій, Василь, Іван, Тимофій, Феофан, Антоніна.
Талісманом людини, народженої 23 червня, є смарагд. Загадковий і неповторний дорогоцінний камінь, який був відомий людству дуже давно. Вже в IV столітті до нашої ери вавілонці дарували своїм гостям сережки зі смарагдами. Здавна вірили, що цей камінь є символом матерів. Тому жінки, які готувалися стати матерями, носили амулети зі смарагдом для захисту від хвороб і нещастя.
Цього дня народилися:
- 1874 рік — український книгознавець, бібліограф Богдан Боднарський;
- 1931 рік — український кінорежисер, сценарист Григорій Кохан;
- 1972 рік — французький футболіст, чемпіон світу 1998 року Зінедін Зідан.
Який завтра день в Україні і світі
23 червня в Україні святкують День державної служби. Започаткував подію президент Леонід Кучма 4 квітня 2003 року. Дату обрали невипадково, адже саме цього дня також святкують День державної служби Організації Об’єднаних Націй. Головна мета цього свята полягає в приверненні уваги українського суспільства до важливого внеску державної служби у розвиток країни.
Також 23 червня Міжнародний день рожевого вина. Свято встановила власниця Châteaux Roubine і Sainte Béatrice Валері Руссель. Воно щороку припадає на четверту п'ятницю червня. Мета події досить проста. Вона полягає у вшануванні задоволення від особливого життя в Провансі, яке передбачає також і постійну насолоду від споживання рожевого вина. Понад 2600 років тому Прованс став батьківщиною рожевого вина та відіграв важливу роль у його глобалізації та популярності.
А ще 23 червня День друкарської машинки. Ця особлива подія присвячена винайденню друкарської машинки. Адже саме цього дня 1868 року Крістофер Латем Шолз отримав патент на свій винахід. Завдяки друкарській машинці в письмовій комунікації пройшла справжня революція, адже люди тепер змогли друкувати і документувати інформацію, а не просто її записувати.
23 червня Міжнародний день інформування про синдром Драве. Дуже важлива подія, яка присвячена підвищенню обізнаності про рідкісну і важку форму епілепсії, яка вражає лише дітей.
Також 23 червня святкують Міжнародний Олімпійський день. Олімпійські ігри сьогодні є найважливішими спортивними подіями і відбуваються вони лише раз на чотири роки. Свято було запроваджене на честь поверненню світові Олімпійського руху після створення Міжнародного Олімпійського комітету. Головна мета події — закликати якомога більше людей займатися спортом.
А ще 23 червня День державної служби ООН. Подія була започаткована самою Організацією Об'єднаних Націй в грудні 2002 року. Головна її мета полягає в тому, щоб привернути увагу країн-членів до важливої ролі державної служби в міжнародному розвитку.
23 червня святкують Міжнародний день жінок в інженерії. Свято було започатковане Товариством жінок-інженерів Великої Британії 2014 року. Вже через два роки до святкування приєдналася ЮНЕСКО і день набув міжнародного статусу. Подія організована заради того, щоб привернути увагу до жінок-інженерів, сприяти подоланню гендерної нерівності у цій сфері, підвищити поінформованість дівчат про місце жінки в інженерії.