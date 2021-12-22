Яке завтра, 23 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке завтра, 23 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

23 грудня 2021 року – четвер. Цього дня 1595 року єпископи Євпатій і Кирило складають в залі Костянтина Ватиканського палацу обітницю послуху понтифіку Рима від імені західних єпархій Київської митрополії, а 1888 року під час запальної сутички з Полем Гогеном Вінсент ван Гог відрізав собі частину вуха бритвою.

До Нового року залишилось 8 днів.

Яке завтра свято в Україні і світі

23 грудня в Україні святкують День українських військовослужбовців оперативного контролю всіх рівнів (або День штабних спеціальностей та військ спецзв’язку). Головна мета цього дня: привернути увагу до тих структур, які є невидимими на перший погляд. Проте саме вони допомагають створити надійний і безперебійний зв’язок не лише у воєнні, але й у мирні часи. Також телекомунікаційні системи допомагають підтримувати спеціальний зв’язок між посадовцями на усіх рівнях влади.

Головне управління було сформовано 1992 року. І нині воно підпорядковується Службі Безпеки України. Дуже важливо своєчасно отримувати перевірену і потрібну інформацію, адже тоді влада, військовослужбовці, правозахисники можуть швидко реагувати на неї.

23 грудня святкують Свято людського світла / Pexels

23 грудня святкують особливе Свято людського світла (або День внутрішнього світла). Започаткували його 2001 року, і воно поширене серед людей будь-яких віросповідань, конфесій, національностей. Мета цього дня: нагадати про необхідність фокусуватися на таких людських цінностях, як добро, співчуття, вірність, щирість, відповідальність, рішучість, взаємодопомога.

В цьому разі слово “світло” використовується не як опис вищого надприродного розуму, а людської усвідомленості, що в світі все пов’язане між собою. Те, що людина віддає іншим (в плані своїх думок, дій, емоцій) завжди до неї повертається у примноженому вигляді. Тому робіть добрі справи і ваша душа буде випромінювати невидиме людському оку світло.

Традиційно 23 грудня люди запалюють чотири свічки різного кольору на честь співчуття, надії, людяності та розуму. Також варто займатися благодійністю, бажати добра планеті всім серцем. Цікавий факт: свято має свій особливий символ. Це три людські фігури на фоні сонячних променів та трьох кольорів (червоний, синій, золотий). Деякі люди обирають саме такі кольори свічок і доповнюють білою на честь людяності.

23 грудня також святкують Всесвітній день сноуборду. Ця дата ще вказує на відкриття зимового сезону. На гірськолижних курортах світу подію зазвичай бурхливо святкують. Всесвітній день сноуборду затвердити 2006 року. Першими країнами, які підхопили святкування, були США, європейські, Китай.

23 грудня Всесвітній день сноуборду / Pexels

Катання на сноуборді – екстремальний вид спорту. Адже спортсмену потрібно спуститися гірським схилом на спеціальній дошці, яку і називають сноубордом. Для цього потрібна хороша фізична підготовка, певні навички і спеціальні захисні шоломи.

Всесвітній день сноуборду запровадила Європейська Асоціація Спорядження для всіх видів спорту на дошках, куди також входить і сноубординг. Потім до організації святкування долучилися гірськолижні курорти, Всесвітня федерація сноуборду, любительські клуби тощо.

Цікавий факт: перший сноуборд створив американський восьмикласник 1963 року. Він брав участь в шкільному проєкті, на якому показав дошку, що дозволяла спускатися з гір. Свій винахід він назвав “скай-борд”. А ось варіант, найбільше наближений до сучасного, створив американець Дмитрій Милович.

Яке завтра ще свято в світі:

День народження Імператора Японії;

День перемоги в Єгипті;

День коренів (або Свято родоводу);

Ніч редисок в місті Оахама, Мексика;

Національний день випічки і День перцевих горішків в США.

Яке завтра, 23 грудня, церковне свято

23 грудня - день пам’яті святих мучеників Мини Олександрійського, Єрмогена і Євграфа / Pexels

23 грудня в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Мини Олександрійського, Єрмогена і Євграфа. Мина приїхав до Олександрії за наказом імператора Максимином з Афін. Він повинен був придушити повстання між язичниками та християнами. Проте він сам сповідував християнську релігію, а також вмів гарно говорити. А тому почав проповідувати.

Коли імператор дізнався про це, то послав до Олександрії свого єпарха Єрмогена, щоб той провів над святим Миною суд та очистив місто від християн. Мину схопили і піддали страшним катуванням, проте його рани чудесним чином зцілювалися. Єрмоген, хоч і був язичником, побачив це чудо і сам увірував в Христа.

Тоді Максимин сам поїхав до Олександрії. Він настільки розізлився, що розрубав Євграфа, який працював у Мини секретарем. Потім він також відрубав голову Мині, а тоді і Єрмогені.

Їхні понівечені тіла кинули в море в залізній скрині, проте згодом їхні мощі знайшли і відвезли до Константинополя. На честь мученика Мини імператор Юстиніан навіть побудував храм.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 23 грудня

Які завтра іменини: Іоанна, Єрмогена, Євгена, Євграфа, Стефана, Ангеліни.

Талісманом людей, народжених 23 грудня, є агат. З давніх часів цей камінь був одним з найбільш популярних в сфері створення прикрас та амулетів. А секрет агату в його неповторних властивостях. Він не лише має привабливий зовнішній вигляд, але й позитивно впливає на самопочуття людини, яка його носить. А чорний агат здавна пов’язували з темними силами.

Цього дня народилися:

1867 рік – перша темношкіра мільйонерка в США, розробниця засобу для випрямлення кучерявого волосся Сара Брідлав (Мадам Сі Джей Вокер);

1931 рік – актор, режисер, педагог, публіцист Лев Дуров;

1934 рік – актриса, ведуча Наталія Фатєєва;

1967 рік – топмодель, співачка, колишня перша леді Франції Карла Бруні-Саркозі.

Що не можна робити цього дня

23 грудня заборонялося займатися важкою працею.

Також не вживали важку їжу чи алкогольні напої.

23 грудня намагайтеся не позичати гроші.

Не можна виходити на кригу чи плавати у водоймах.

23 грудня заборонялося вишивати і тримати гострі предмети в руках.

Народні прикмети і традиції 23 грудня

23 грудня суха і вітряна погода, значить літо буде посушливим / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: якщо стоїть ясна погода – очікували морозів;

якщо навколо місяця або сонця з’явилися кільця, скоро почнеться снігопад;

якщо снігу стільки, що не видно огорожі, наступного року урожай буде поганим;

23 грудня мерехтять зорі – стане холодно;

яскраво горять зорі, значить треба чекати морозів;

якщо на вигляд зірки дуже маленькі, почнеться снігопад;

на небі яскрава Велика Ведмедиця – чекайте на буран;

23 грудня суха і вітряна погода, значить літо буде посушливим;

якщо стоїть безхмарна і ясна погода, скоро прийдуть морози;

якщо 23 грудня в бочках піниться пиво – піде сніг;

небом пливуть білі хмари, чекайте морозу;

якщо 23 грудня біля будинків літають сороки, почнеться справжній холод.

В народі святого мученика Міну вважали великим пророком, просвітником, тому існувало чимало прикмет та повір’їв, які пов’язані саме з ним. Наприклад, в народі ходила легенда, що святий може не лише вилікувати зір, але й вигнати нечистих духів, лікувати різні хвороби, творити чудеса, дарувати здатність бачити майбутнє.

Коли святому молилися, то часто просили подарувати прозріння, благали захистити від усього поганого, зцілити від хвороби. Існувала традиція, за якою жінки 23 грудня промовляли особливий заговір від нечисті, яка приходить до дітей.

Також в народі існували різні приказки, пов’язані з Міною. Наприклад: “Зі святого Міни – тьма повз нас” та “Зі святого Міни – з очей полуда”.

Прогноз погоди на завтра, 23 грудня

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Завтра, 23 грудня, в Києві вдень можуть з’явитися хмари, але до вечора вони розсіються. У Львові ясний ранок перетвориться в похмурий день та вечір. Опадів не очікується. У Харкові ранок похмурий, але вдень та ввечері буде світити сонце. В Одесі сонячно. Без опадів.

В Києві температура повітря вночі опуститься до -10 градусів. Вдень -7. У Львові тепліше. Вдень очікується -4 градуси. В Харкові вночі до -11, а вдень близько -9 градусів. В Одесі до -5.

Пам’ятні дати 23 грудня

23 грудня 2020 року болгарин намагається таємно вивезти з України скрипку 1687 року від Stradivarius / Pexels

Цього дня рік тому в Балтимор (США) пролунав вибух на 16 поверсі багатоповерхівки, а болгарин намагається таємно вивезти з України скрипку 1687 року від Stradivarius.

Календар важливих подій в Україні та світі за 23 грудня: