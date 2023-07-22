Яке завтра, 23 липня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 23 липня, Всесвітній день китів і дельфінів. Віряни вшановують пам'ять преподобного Антонія Печерського. До Нового року залишився 161 день.
23 липня 2023 року — неділя. 515-й день війни в Україні.
Яке завтра, 23 липня, церковне свято
23 липня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Антонія Печерського. Він володів даром цілительства та чудотворення. Народився недалеко від Чернігова в X столітті. Став одним із засновників Києво-Печерської лаври. Антоній в юності відвідав Палестину, адже хотів побачити місце, де народився Ісус Христос. На зворотньому шляху вирішив затриматися в Афоні. Там прийняв постриг і прожив кілька років.
Згідно з церковними переказами, ігумен Афонський отримав від Бога знак відпустити Антонія додому, щоб той ніс християнську віру по своїй рідній землі. За свої діяння отримав преподобний дар чудотворення — зцілював хворих, бачив події майбутнього.
Що не можна робити в цей день
- Не варто стригти волосся, можна зістригти з ним і свою вдачу.
- Не можна лаятися, лихословити, сваритися.
- Не дозволено носити брудний старий одяг, не митися.
Народні прикмети і традиції на 23 липня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
- дивилися, який сьогодні день: дощить — риболовля буде вдалою;
- на воді багато ряски — наступний рік буде успішним;
- вночі гроза до хорошої погоди;
- головно дзижчать бджоли і не хочуть залишатися у вулику — чекайте на спеку;
- високо підняті стебла картоплі — погода буде сонячною, а якщо поникли — піде дощ;
- в першій половині дня веселка — чекайте на сильний вітер;
- равлики повилазили на дерева — буде злива;
- не видно метеликів — дощитиме;
- вранці трава суха, а вдень сильно жалять мухи — ввечері випадуть опади.
Наші предки вірили, якщо на воді багато ряски, значить там живуть русалки. Тому 23 липня намагалися не підходити близько до водойм, щоб ці міфічні істоти не затягнули на дно. В народні день називали Громовиком, тому що часто йшли сильні грози.
Погода на 23 липня
Завтра, 23 липня, в Києві ясно, без опадів. У Львові ясним буде тільки ранок, потім прийде похмурий день, опадів не очікується. У Харкові до самого вечора хмарна погода, вдень можливий дрібний дощ, але до вечора він закінчиться. В Одесі хмарно, вранці розпочнеться сильний дощ, який не закінчиться до вечора.
Температура повітря в Києві +25 вдень та +16 вночі. У Львові +25 вдень та +14 вночі. У Харкові +25 вдень та +18 вночі. В Одесі +24 вдень та +22 вночі.
Пам’ятні дати 23 липня
Календар важливих подій в Україні та світі за 23 липня:
- 971 рік — Київська Русь і Візантійська імперія укладають мирний договір;
- 1093 рік — половці розбивають руське військо Святополка в битві на річці Желянь;
- 1840 рік — Велика Британія оголошує, що Канаді отримає статус самоврядної території;
- 1873 рік — французький художник Гюстав Курбе переходить кордон Швейцарії, назавжди залишивши Батьківщину;
- 1888 рік — у Києві відкривають пам'ятник Богдану Хмельницькому;
- 1901 рік — німецький лікар Роберт Кох висуває теорію, що переносником бубонної чуми є пацюки;
- 1908 рік — молодотурецька революція — відновлюється конституція в Османській імперії;
- 1936 рік — створюють Інститут історії України АН УСРР;
- 1951 рік — у Рокенкорті (Французька республіка) відкривають штаб-квартиру НАТО;
- 1966 рік — запускають першу чергу Кременчуцького нафтопереробного заводу;
- 1974 рік — повалюють диктатуру "чорних полковників" у Греції;
- 1975 рік — Канада закриває свої атлантичні порти для іноземних рибальських кораблів;
- 1979 рік — духовний лідер Ірану аятолла Хомейні забороняє трансляцію музики у зв'язку з тим, що це розбещує молодь;
- 1982 рік — ухвалюють рішення про повну заборону вилову китів у комерційних цілях.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 23 липня
Які завтра іменини: Антон, Георгій, Данило, Степан, Роман
Талісманом людини, народженої 23 липня є яшма. В перекладі з давньогрецької означає "строкатий". В давнину вважалося, що яшма здатна лікувати багато жіночих хвороб. А ще вірили, що камінь лікує психічні розлади.
В цей день народилися:
- 1938 рік — український і американський художник вірменського походження, поет-концептуаліст Вагріч Бахчанян;
- 1969 рік — український хокеїст Дмитро Христич;
- 1976 рік — український хокеїст Ігор Карпенко.
Який завтра день в Україні і світі
23 липня в Україні і світі святкують Всесвітній день китів і дельфінів. Викопні останки допомогли вченим визначити, що предки сучасних дельфінів та китів жили на суші 50-60 мільйонів років тому. Звичайно, сьогодні важко повірити, що кити мають щось спільне з парнокопитними, тобто верблюдами або коровами. Найближчими нині існуючими родичами дельфінів та китів є бегемоти, які належать до ряду парнокопитних. Вірогідно еволюція від наземних до морських істот була пов'язана з доступними джерелами їжі в морі та можливістю рятуватися там від хижаків. Поступово їхні тіла настільки адаптувалися, що вони стали виключно морськими жителями.
Дельфіни і кити мають ряд спільних рис — форма тіла веретеноподібна, обтічна, лопатевидні передні кінцівки, хвіст з горизонтальним плавником і чималий шар жиру під шкірою. Коли кити вдихають повітря, то використовують 80% легенів, тоді як людина лише 20%. При цьому, якщо у наземних тварин дихання — рефлекторне, то кити після втрати свідомості перестають дихати і помирають.
Всіх китів ділять на два види: вусаті і зубаті. У перших замість зубів у верхній щелепі розміщується два ряди пластин, які дозволяють фільтрувати дуже велику кількість дрібної здобичі. В дельфіновидних або зубатих китів є зуби, але їхня кількість може бути різною — від двох до двох сотень.
Китоподібні вразливі тварини, які перебувають під загрозою вимирання в основному через те, що в минулому на них активно полювали. Багато років люди вбивали китів заради своїх потреб: жир для виробництва косметики і освітлення, м'ясо вживали в їжу, сухожилля використовували для тенісних ракеток, в китові вуса для жіночих корсетів. Перші кроки з їхнього захисту були зроблені ще в 1930-х роках. А Всесвітній день китів і дельфінів створили 1986 року.