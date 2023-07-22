Яке завтра, 23 липня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 23 липня, Всесвітній день китів і дельфінів. Віряни вшановують пам'ять преподобного Антонія Печерського. До Нового року залишився 161 день.

23 липня 2023 року — неділя. 515-й день війни в Україні.

Яке завтра, 23 липня, церковне свято

23 липня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Антонія Печерського. Він володів даром цілительства та чудотворення. Народився недалеко від Чернігова в X столітті. Став одним із засновників Києво-Печерської лаври. Антоній в юності відвідав Палестину, адже хотів побачити місце, де народився Ісус Христос. На зворотньому шляху вирішив затриматися в Афоні. Там прийняв постриг і прожив кілька років.

Згідно з церковними переказами, ігумен Афонський отримав від Бога знак відпустити Антонія додому, щоб той ніс християнську віру по своїй рідній землі. За свої діяння отримав преподобний дар чудотворення — зцілював хворих, бачив події майбутнього.

Що не можна робити в цей день

Не варто стригти волосся, можна зістригти з ним і свою вдачу.

Не можна лаятися, лихословити, сваритися.

Не дозволено носити брудний старий одяг, не митися.

Народні прикмети і традиції на 23 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: дощить — риболовля буде вдалою;

на воді багато ряски — наступний рік буде успішним;

вночі гроза до хорошої погоди;

головно дзижчать бджоли і не хочуть залишатися у вулику — чекайте на спеку;

високо підняті стебла картоплі — погода буде сонячною, а якщо поникли — піде дощ;

в першій половині дня веселка — чекайте на сильний вітер;

равлики повилазили на дерева — буде злива;

не видно метеликів — дощитиме;

вранці трава суха, а вдень сильно жалять мухи — ввечері випадуть опади.

23 липня равлики повилазили на дерева — буде злива / Фото: Pexels

Наші предки вірили, якщо на воді багато ряски, значить там живуть русалки. Тому 23 липня намагалися не підходити близько до водойм, щоб ці міфічні істоти не затягнули на дно. В народні день називали Громовиком, тому що часто йшли сильні грози.

Погода на 23 липня

Завтра, 23 липня, в Києві ясно, без опадів. У Львові ясним буде тільки ранок, потім прийде похмурий день, опадів не очікується. У Харкові до самого вечора хмарна погода, вдень можливий дрібний дощ, але до вечора він закінчиться. В Одесі хмарно, вранці розпочнеться сильний дощ, який не закінчиться до вечора.

Температура повітря в Києві +25 вдень та +16 вночі. У Львові +25 вдень та +14 вночі. У Харкові +25 вдень та +18 вночі. В Одесі +24 вдень та +22 вночі.

Пам’ятні дати 23 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 23 липня:

971 рік — Київська Русь і Візантійська імперія укладають мирний договір;

1093 рік — половці розбивають руське військо Святополка в битві на річці Желянь;

1840 рік — Велика Британія оголошує, що Канаді отримає статус самоврядної території;

1873 рік — французький художник Гюстав Курбе переходить кордон Швейцарії, назавжди залишивши Батьківщину;

1888 рік — у Києві відкривають пам'ятник Богдану Хмельницькому;

1901 рік — німецький лікар Роберт Кох висуває теорію, що переносником бубонної чуми є пацюки;

1908 рік — молодотурецька революція — відновлюється конституція в Османській імперії;

1936 рік — створюють Інститут історії України АН УСРР;

1951 рік — у Рокенкорті (Французька республіка) відкривають штаб-квартиру НАТО;

1966 рік — запускають першу чергу Кременчуцького нафтопереробного заводу;

1974 рік — повалюють диктатуру "чорних полковників" у Греції;

1975 рік — Канада закриває свої атлантичні порти для іноземних рибальських кораблів;

1979 рік — духовний лідер Ірану аятолла Хомейні забороняє трансляцію музики у зв'язку з тим, що це розбещує молодь;

1982 рік — ухвалюють рішення про повну заборону вилову китів у комерційних цілях.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 23 липня

Які завтра іменини: Антон, Георгій, Данило, Степан, Роман

Талісманом людини, народженої 23 липня є яшма. В перекладі з давньогрецької означає "строкатий". В давнину вважалося, що яшма здатна лікувати багато жіночих хвороб. А ще вірили, що камінь лікує психічні розлади.

В цей день народилися:

1938 рік — український і американський художник вірменського походження, поет-концептуаліст Вагріч Бахчанян;

1969 рік — український хокеїст Дмитро Христич;

1976 рік — український хокеїст Ігор Карпенко.

Який завтра день в Україні і світі

23 липня в Україні і світі святкують Всесвітній день китів і дельфінів / Фото: Pexels

23 липня в Україні і світі святкують Всесвітній день китів і дельфінів. Викопні останки допомогли вченим визначити, що предки сучасних дельфінів та китів жили на суші 50-60 мільйонів років тому. Звичайно, сьогодні важко повірити, що кити мають щось спільне з парнокопитними, тобто верблюдами або коровами. Найближчими нині існуючими родичами дельфінів та китів є бегемоти, які належать до ряду парнокопитних. Вірогідно еволюція від наземних до морських істот була пов'язана з доступними джерелами їжі в морі та можливістю рятуватися там від хижаків. Поступово їхні тіла настільки адаптувалися, що вони стали виключно морськими жителями.

Дельфіни і кити мають ряд спільних рис — форма тіла веретеноподібна, обтічна, лопатевидні передні кінцівки, хвіст з горизонтальним плавником і чималий шар жиру під шкірою. Коли кити вдихають повітря, то використовують 80% легенів, тоді як людина лише 20%. При цьому, якщо у наземних тварин дихання — рефлекторне, то кити після втрати свідомості перестають дихати і помирають.

Всіх китів ділять на два види: вусаті і зубаті. У перших замість зубів у верхній щелепі розміщується два ряди пластин, які дозволяють фільтрувати дуже велику кількість дрібної здобичі. В дельфіновидних або зубатих китів є зуби, але їхня кількість може бути різною — від двох до двох сотень.

Китоподібні вразливі тварини, які перебувають під загрозою вимирання в основному через те, що в минулому на них активно полювали. Багато років люди вбивали китів заради своїх потреб: жир для виробництва косметики і освітлення, м'ясо вживали в їжу, сухожилля використовували для тенісних ракеток, в китові вуса для жіночих корсетів. Перші кроки з їхнього захисту були зроблені ще в 1930-х роках. А Всесвітній день китів і дельфінів створили 1986 року.