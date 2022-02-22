Яке завтра, 23 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке завтра, 23 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

23 лютого 2022 року – середа. Цього дня в Україні і світі святкують Всесвітній день взаєморозуміння та миру, День дизельного двигуна і День гри в теніс. В православному календарі – день пам’яті святих Прохора та Харлампія.

До Нового року залишилось 311 днів.

Яке завтра свято в Україні і світі

23 лютого в Україні і світі святкують Всесвітній день взаєморозуміння та миру. Саме цього дня 1995 року був заснований клуб Ротарі, який об’єднує бізнесменів всього світу задля співпраці, доброзичливих та дружніх стосунків. Згодом виникла навіть міжнародна організація Ротарі Інтернешнл. Вона є неполітичним, благочинним відкритим утворенням. Члени клубу, які називають себе ротаріанцями, є лідерами та професіоналами в різних напрямках бізнесу. Вони реалізують різноманітні гуманітарні проєкти, прагнуть, щоб у світі встановилося взаєморозуміння між усіма людьми.

Рух Ротарі заснував Пол Гарріс, який народився в США 1868 року. Хлопчик жив і виховувався бабусею з дідусем, які відрізнялися досить прогресивними поглядами. Тому вони і онука свого навчили толерантності і доброзичливості. Студентом Гарріс навчався в трьох університетах, і 1891 року отримав диплом юриста. Однак юнак пробував себе в різних професіях: репортером, різноробочим, продавцем. Поки 1896 року не осів в Чикаго, де і зайнявся юридичною практикою.

23 лютого святкують Всесвітній день взаєморозуміння та миру / Pexels

На початку 1900-х років він загорівся ідеєю створити такий клуб, де б бізнесмени різних професій могли почувати себе у безпеці. Разом зі своїм другом він заснував Unity Building (клуб, який сприяв дружній взаємодії і солідарності). Згодом клуб отримав назву Ротарі. Наразі Ротарі Інтернешнл займається різноманітними освітніми та гуманітарними програмами по всьому світі.

22 лютого також День дизельного двигуна. Дизельний двигун був винайдений німецьким інженером Рудольф Дізель. Патент на свій винахід він отримав саме 23 лютого 1893 року. Перший робочий дизельний двигун з’явився 1897 року. Дизельний двигун працює на нафтовому пальному і працює за принципом внутрішнього згоряння, а тому вважається економічним.

Щороку 23 лютого святкують День гри в теніс. Це різновид спортивної гри, в якій використовують спеціальний м’ячик та тенісну ракетку. Грають в теніс як один проти одного, так і в парі. Виникла ця гра у Франції в XIV столітті. Особливо сильно тоді цим видом спорту захоплювалася знать та священнослужителі. В Україні теніс з’явився лише 1890 року, але досить швидко став досить популярним.

Які завтра свята ще в світі:

День “Зроби щось на благо інших, навіть якщо тобі це незручно”;

День керлінгу;

День подяки водіям шкільного автобуса в США.

Яке завтра, 23 лютого, церковне свято

23 лютого - день пам’яті святих Прохора та Харлампія / commons.wikimedia.org

23 лютого в церковному календарі – день пам’яті святих Прохора та Харлампія.

Святий Прохор був монахом Печерського монастиря. А ще вважався чудотворцем. Все своє життя прожив дуже скромно: їв лише хліб та пив тільки воду. Водночас хліб готував сам, перетираючи на борошно лутигу (квітка роду амарантових).

Святий Харлампій був християнським мучеником, а також єпископом з Малої Азії. Будучи вже старцем переніс досить жорстокі катування, але не зрадив свою віру в Господа. Помер Харлампій на 113 році життя. Він є покровителем чиновників, врожаю і домашніх тварин. А також вважається захисником від душевних хвороб.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 23 лютого

Які завтра іменини: Антон, Василь, Аркадій, Герман, Геннадій, Іван, Григорій, Марк, Лука, Прохор, Петро, Семен, Валентина, Ганна, Галина.

Талісманом людини, народженої 23 лютого є нефрит. Цей камінь здавна вважається одним з найкрасивіших. Відомий людству ще з часів неоліту. В Китаї нефрит вважають національним каменем. Кажуть, що він може показати справжню суть людини.

23 лютого народився банкір, президент України Віктор Ющенко / commons.wikimedia.org

Цього дня народилися:

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1685 рік – англійський композитор німецького походження Георг Фрідріх Гендель;

1758 рік – визначний український поет Василь Капніст;

1840 рік – засновник австрійської школи економіки Карл Менгер;

1842 рік – німецький філософ-ідеаліст Едуард Гартман;

1855 рік – директор Львівської академічної гімназії Едвард Харкевич;

1878 рік – український художник-авангардист Казимир Малевич;

1940 рік – американський кіноактор з акторської династії Пітер Фонда;

1953 рік – гітарист американського гурту "Aerosmith" Бред Вітфорд;

1954 рік – банкір, третій президент України Віктор Ющенко;

1983 рік – англійська акторка Емілі Блант.

Що не можна робити в цей день

22 лютого заборонялося їсти морепродукти, особливо раків і рибу.

Чоловікам не варто займатися важкою фізичною працею, тому що нічого не вдасться.

Народні прикмети і традиції на 23 лютого

23 лютого стоїть морозна погода, березень буде теплим / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: ясний місяць вночі означає, що весною буде багато грозових дощів;

23 лютого стоїть морозна погода, березень буде теплим.

Вірили, що будь-яка справа, яку розпочали 23 лютого, завершиться вдало. Також серед людей існує думка, якщо цього дня почати лікувати онкологічне захворювання, то все пройде добре. В народі існувало повір’я: “Прийшов Прохір – весна у двір заглянула”. Тобто від 23 лютого вже починалася тепла погода.

Погода на завтра, 23 лютого

Завтра, 23 лютого, в Києві похмуро і без опадів. У Львові хмарна погода, вдень очікується дрібний дощ зі снігом. В Одесі ясно до вечора, без опадів. В Харкові ясно, але увечері на небі з’являться хмари, вночі йтиме дощ.

Температура повітря в Києві +4 вдень і +1 вночі. У Львові +2 вдень і 0 вночі. В Одесі +9 вдень і +2 вночі. В Харкові +6 вдень і +3 вночі.

Пам’ятні дати 23 лютого

23 лютого 2021 року в Україні повертають адаптивний карантин / Pexels

Цього дня рік тому французького актора Жерара Депардьє звинувачують у зґвалтуванні, а в Україні повертають адаптивний карантин.

Календар важливих подій в Україні та світі за 23 лютого: