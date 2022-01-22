Яке завтра, 23 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке завтра, 23 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

23 січня 2022 року – субота. В церковному календарі – день пам’яті святителя Григорія Ніського. Цього дня 1921 року пострілом з рушниці було вбито відомого українського композитора та хорового диригента Миколу Леонтовича, саме він написав музику до всесвітньо відомої щедрівки “Щедрик”, а 2005 року на Майдані Незалежності України проходить інавгурація Віктора Ющенка.

До Нового року залишилось 342 дні.

Яке завтра свято в Україні і світі

23 січня святкується День почерку (або День ручного письма). Мета цього цікавого та унікального свята – підкреслити, наскільки рукописне письмо все ще важливе, навіть у наш цифровий час, а також дослідити характер почерку та його чистоту. Сучасні технології процес написання стає все простішим та швидшим, але написання букв та чисел на папері значно відрізняється від механічного набирання тексту.

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Коли людина бере в руку ручку, її тіло синхронізується з розумом, а думки течуть в такт написання слова. Ще однією беззаперечною перевагою рукописного письма є те, що ваші думки та ідеї залишаються на фізичному носії (аркуші паперу). А голосові або навіть текстові повідомлення на приладах з часом стає досить важко відшукати. А ще почерк людини може багато розповісти про її характер та навіть уподобання.

День почерку заснували 1977 року, коли педагоги помітили, що люди поступово втрачають навички письма. Раніше мистецтво каліграфії відігравало чималу роль, але з часом молоде покоління стало все важче навчати цій важкій справі. Зважаючи на це Асоціацією виробників письмових приладів був запроваджений День почерку. Хоча про це свято мало хто знає, але воно набуває все більшої популярності з року в рік.

23 січня святкують День почерку (День ручного письма) / Pexels

Дата святкування була обрана на честь дня народження президента Конгресу США Джона Хенкока, який 1776 року брав участь у підписанні Декларації про незалежність США.

Цікаві факти: Найкращий почерк в світі виявили у 14-річної школярки з Непалу. Мало хто знає, але найкоротший лист написав Віктор Гюго. Він відправив його своєму видавцеві, поставивши на аркуші паперу лише один знак запитання. У відповідь він отримав знак оклику, що означало: його рукопис прийняли.

А першою українською рукописною книгою стала Пересопницьке Євангеліє, яке створили 1561 року. Його переписом займалися ігумен Григорій з помічником Михайлом. Євангеліє переписали настільки чисто й гарно, що навіть нині воно вважається справжнім витвором каліграфії.

Яке завтра свято ще в світі:

День Баунті (Традиція в ознаменування спалювання невеликого торгового судна HMS Bounty);

День вимірювання своєї ноги;

Національний день пирогів в США.

Яке завтра, 23 січня, церковне свято

23 січня - день пам’яті святителя Григорія Ніського / commons.wikimedia.org

23 січня в церковному календарі – день пам’яті святителя Григорія Ніського. Він народився в сім’ї, де шанували християнську віру. Брат Григорія Ніського – Василь Великий, а сестра – преподобна Макріна. Тому з ранніх літ вивчав слово Боже. Після смерті свого батька разом з усією сім’єю Григорій переїхав в Кесарію Каппадокійську. Тут молодий чоловік вчився в нехристиянській школі, але самостійно вивчав філософію та потім став вчителем.

Після смерті дружини Феосевії Григорій пішов в понтійський монастир, яким на той час керував його брат. Через деякий час Василь Великий попросив Григорія стати єпископом Ніси. Чоловік погодився. Коли Григорій був єпископом, тією землею правив імператор Валент. Він звинуватив святителя в надмірних грошових витратах і хотів кинути його до в’язниці. Григорій арешту уникнув, але потім довгий час переховувався. Коли імператор помер, повернувся до Ніси.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 23 січня

Які завтра іменини: Анатолій, Григорій, Зиновій, Макар, Павло, Петро, Феофан.

Талісманом людей, народжених 23 січня, є амазоніт. Назву камінь отримав на честь річки Амазонки, адже вперше був знайдений саме в Південній Америці. Аравійці активно використовували амазоніт як лікувальний амулет від головний болей, а також захищалися за його допомогою від сонячних ударів. Також вважається, що цей камінь має омолоджуючий ефект.

23 січня народився український поет, перекладач, публіцист, громадський та державний діяч доби УНР, Павло Тичина

В цей день народилися:

1783 рік – французький письменник (написав, зокрема, "Червоне і чорне"), Фредерік Стендаль;

1832 рік – французький художник-імпресіоніст, Едуар Мане;

1845 рік – буковинський філолог, громадський діяч, Омелян Калужняцький;

1849 рік – український меценат, засновник Музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків у Києві, Богдан Ханенко;

1883 рік – український співак, Михайло Донець;

1891 рік – український поет, перекладач, публіцист, громадський та державний діяч доби УНР, Павло Тичина;

1897 рік – перша австрійська архітекторка та дизайнерка, яка активно боролася за звільнення співвітчизниць від гніту трьох "К" – Kinder, Kuche, Kirche (діти, кухня, церква), Маргарете Шютте-Ліхоцкі;

1949 рік – український поет, перекладач, Грицько Чубай;

1958 рік – композитор, співак, диригент, кобзар, бандурист, Юліан Китастий;

1974 рік – американська кіноакторка, відома насамперед за телесеріалом "Беверлі-Гіллз, 90210", Тіффані-Амбер Тіссен;

1990 рік – український співак, учасник гурту "DZIDZIO", Назар Гук.

Що не можна робити в цей день

23 січня забороняється погано думати про інших, лихословити.

Щоб не накликати злидні на свою родину, не варто займатися важкою роботою по дому.

23 січня не варто стригтися, бо “украдеш” у себе щастя.

Забороняється загадувати на майбутнє та ворожити.

Не пийте 23 січня багато спиртного.

Народні прикмети і традиції на 23 січня

23 січня на деревах та стогах іній — літо буде негожим та холодним / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

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дивилися, який сьогодні день: на деревах та стогах іній — літо буде негожим та холодним;

якщо 23 січня вітер дме з півдня, значить в червні будуть грози та дощі;

якщо погода ясна, літо буде сухим та спекотним;

в народі існувало повір’я “якщо на Григорія снігу багато — то і хліба багато буде”;

якщо на стовпах є іній, буде поганою риболовля;

23 січня іній не проходить ще з вечора минулого дня — незабаром зіпсується погода.

В народі вірили, якщо людина народилася 23 січня, як тоді казали на Григорія Літовказника, значить, в неї буде міцне здоров’я та сильна сила волі. Саме в цей день селяни зверталися до Стогова — духу, який мешкає в стогах сіна. Вірили, якщо ставитися до нього з шаною та турботою, він буде захищати припаси від гризунів. 23 січня обов’язково відправлялися в поле та кланялися скиртам сіна, щоб подякувати за роботу доброму духу. А також залишали на полі коровай.

Погода на завтра, 23 січня

Завтра, 23 січня, в Києві протягом усього дня хмарна погода, вночі сніг, який зранку повинен послабшати, а до обіду і зовсім закінчитися. У Харкові похмуро, але без опадів. У Львові небо буде вкрите хмарами весь день, зранку можливий дрібний сніг, який протягом дня то буде слабшати, то знову ставатиме сильнішим. У Одесі хмари закриють все небо. Без опадів.

Температура повітря у Києві -4 вдень та -5 вночі. У Львові вдень -4, а вночі -7. У Харкові вночі -13, а вдень -4. В Одесі вдень очікується до -1, вночі -5.

Пам’ятні дати 23 січня

23 січня 2021 року в Україні оголошено день жалоби у зв’язку з трагедією у будинку літніх людей, внаслідок якої загинуло 15 осіб / Pexels

В цей день рік тому в Україні оголошено день жалоби у зв’язку з трагедією у будинку літніх людей, внаслідок якої загинуло 15 осіб.

Календар важливих подій в Україні та світі за 23 січня: