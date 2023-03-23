Яке завтра, 24 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 24 березня, Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз. Віряни вшановують пам'ять єпископа Софронія Єгипетського. До Нового року залишилося 282 дні.

24 березня 2023 – п’ятниця. 394-й день війни в Україні.

Яке завтра, 24 березня, церковне свято

24 березня в церковному календарі – день пам’яті Софронія Єрусалимського. Народився святий у Дамаску (Візантійська імперія). Від юності відідував монастирі, де познайомився з відомими пустельниками. Зокрема, він дружив з Іваном Мосхом. Він став його побратимом і вчителем. Разом чоловіки подорожували навіть до Сирії та Малої Азії. Також разом Іван та Софроній постриглися в ченці у Єгипті. Сталося це 580 року.

634 року Софроній став єпископом Єрусалимським. Майже відразу після цього він скликав на Синод всіх єпископів та засудив єресь монолітів.

Коли мусульмани намагалися завоювати Левант, Софроній керував обороною Єрусалима, але йому довелося здати місто халіфу Умару.

Помер в Александрії 638 року. Після нього залишилося чимало піснів, синодальних листів, життєписів святих.

Що не можна робити цього дня

Не рекомендовано сваритися з рідними людьми.

Заборонено лихословити, лаятися.

Триває Великий піст, тому потрібно дотримуватися певних правил в їжі — не їсти м'яса, риби, молочних продуктів, яєць.

Не можна гнати з подвір'я птахів, вони вже почали вити собі гнізда.

Не розкидайтеся дріб'язком — можете позбавати себе майбутнього багатства.

Народні прикмети і традиції на 24 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: холодний і сильний вітер — весна буде теплою;

низько над землею летять журавлі — чекайте на дощ;

вранці пухнастий іній — буде гарна погода;

від 24 березня холоди йдуть на спад — літо буде теплим;

граки в'ються зграями в небі і стрілою опускаються на землю — до дощу;

на землі зграями сидять ворони, означає, що будуть холоди;

після обіду почав дути північний вітер — у червні очікуйте багато дощів.

24 березня на землі зграями сидять ворони, означає, що будуть холоди / Фото: Pexels

Наші предки вважали, що 24 березня є чудовим днем для того, щоб почати лікувати шлунок, зуби, печінку. Також від цього дня збирали березовий сік. Згідно з повір'ями, починається активність птахів. Якщо почули спів зозулі, потрібно брязнути дріб'язком в кишені, щоб водилися гроші. Також не забудьте загадати бажання — воно обов'язково збудеться. День вважався вдалим для сватання, знайомства, вінчання, весілля та інших любовних справ.

Погода на 24 березня

Завтра, 24 березня, в Києві небо буде вкрите хмарами до самого вечора, вранці дощитиме, але опади закінчаться до середини дня. У Львові хмарно, без опадів. У Харкові сонце рідко з'являтиметься з-за хмар, опадів не очікується. В Одесі від ранку і до вечора небо буде вкрите хмарами, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +16 вдень та +10 вночі. У Львові — +17 вдень та +10 вночі. У Харкові — +15 вдень та +5 вночі. В Одесі — +12 вдень та +7 вночі.

Пам’ятні дати 24 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 24 березня:

1155 рік — Юрій Долгорукий захоплює Київ і вступив на престол;

1603 рік — Токуґава Ієясу стає сьоґуном Японії;

1603 рік — зі смертю англійської королеви Єлизавети трони Королівства Англія і Королівства Шотландія об'єднуються;

1721 рік — Йоганн Себастьян Бах презентує шість оркестрових концертів маркграфу Крістіану Людвігу Бранденбург-Шведтському;

1882 рік — німецький бактеріолог Роберт Кох відкриває збудника туберкульозу, паличку Коха;

1898 рік — в Америці продають перший автомобіль — модель "Вінтон" обійшлася покупцю в одну тисячу доларів;

1918 рік — Центральна Рада проголошує українську мову державною у банківській і торговій сферах;

1933 рік — закон Рейхстагу скасовує громадянські свободи та передає надзвичайні повноваження рейхсканцлеру Адольфу Гітлеру;

1932 рік — у Таїланді без кровопролиття внаслідок перевороту встановлюють конституційну монархію;

1933 рік — набуває чинноості закон, напередодні ухвалений німецьким парламентом (69 % голосів), котрий передає уряду законодавчу владу та фактично призупиняє дію Конституції, влада легально переходить до Гітлера;

1972 рік — прем'єра фільму "Хрещений батько", що стає одним із найкращих шедеврів світового кінематографа;

1972 рік — пограбування United California Bank: з розбитого сейфа викрадачі забирають 9 млн доларів;

1975 рік — Мухаммед Алі технічним нокаутом відстоює титул чемпіона світу проти Чака Вепнера у Клівленді;

1976 рік — переворот в Аргентині: військова хунта скидає Ісабель Перон, починаються політичні репресії;

1980 рік — вбивство правими бойовиками Сальвадорського архієпископа Оскара Ромеро розкрутило спіраль насилля громадянської війни;

1989 рік — танкер "Ексон Вальдез" натрапляє на риф поблизу Аляски та губить 40 000 тонн нафти;

1989 рік — у Львові відбувається перший політичний страйк в Україні;

1989 рік — у Тернополі створюють першу крайову організацію Народного Руху України;

1990 рік — Іслам Карімов стає президентом Узбекистану;

1999 рік — внаслідок пожежі в тунелі під Монбланом гине 39 людей;

1999 рік — у національному парку Цаво (Кенія) внаслідок аварії пасажирського потягу гине 36 людей, 200 травмовано;

2001 рік — Володимир Кличко виграє технічним нокаутом бій проти Деріка Джефферсона у Мюнхені.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 24 березня

Які завтра іменини: Георгій, Юхим, Іван, Єгор, Софрон, Олексій, Юрій.

Талісманом людини, народженої 24 березня, є хризопраз. Напівдорогоцінний камінь, який відрізняється насиченим зеленим кольором. В давнину хризопраз використовували для лікування різноманітних захворювань. Для того, щоб він краще працював, додавали воду. В рідину опускали мінерал на кілька годин. Така вода пізніше вважалася ліками.

Цього дня народилися:

1869 рік — українська письменниця, журналістка, редакторка і видавчиня Олена Кисілевська;

1900 рік — український співак, ліричний тенор, власник незвичного тембру й високої вокальної техніки Іван Козловський;

1950 рік — український математик Юрій Володимирович Теплінський;

1951 рік — українська художниця Наталка Павленко;

1955 рік — український композитор, лідер гурту "Ватра" Ігор Білозір;

1963 рік — український футбольний тренер Вадим Тищенко;

1979 рік — український музикант, автор пісень, лідер гурту "ТіК" Віктор Бронюк;

1982 рік — український шоумен, телеведучий, резидент "Comedy Club Ukraine" Олександр Педан;

1986 рік — українсько-американський професійний танцюрист Вел Чмерковський;

1986 рік — українська письменниця Ярослава Литвин.

Який завтра день в Україні і світі

24 березня — Всеукраїнський та Всесвітній день боротьби із захворюванням на туберкульоз / Фото: Pexels

24 березня — Всеукраїнський та Всесвітній день боротьби із захворюванням на туберкульоз. Важлива подія, яка була створена, щоб поширити інформацію про туберкульоз серед населення. День був затверджений Всесвітньою організацією охорони здоров'я 1993 року. Дату обрали на честь відкриття 1882 року туберкульозної бацили, яке зробив німецький біолог Роберт Кох.

Туберкульоз — хронічне захворювання, збудником якого є паличка Коха (мікробактерія туберкульозу), що розповсюджується повітряно-крапельним, рідше, контактно-побутовим шляхом. Збудник відзначається особливою стійкістю і може довго перебувати в організмі та очікувати сприятливих умов.

Також 24 березня професійне свято День фтизіатра. Дату обрали на честь відкриття палички Коха 1882 року. Фтизіатри — лікарі, які вивчають закономірності розповсюдження та розвитку туберкульозу, причини виникнення патології, які викликані туберкульозом, шляхи виявлення, лікування та профілактики данного захворювання.

А ще 24 березня святкують Міжнародний день досягнень (Міжнародний день відмінників). Воно має за мету привернути увагу суспільства до звичайних невідомих людей, які сприяють покращенню життя на нашіх планеті, заохочують інших йти до своєї мети. Найкращі професіонали і творці цього дня отримують різноманітні нагороди від компаній і своїх наставників.

24 березня — Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини і гідності жертв. Подія була започаткована 2010 року Організацією Об'єднаних Націй. Дату обрали на честь святого отця Оскара Ромеро, який 1980 року був вбитий солдатами під час богослужіння за те, що закликав припинити військові дії, які порушують людські права.

Також 24 березня — Міжнародний день боротьби з депресією. Головна мета цієї події у приверненні уваги людства до проблем депресії як душевного захворювання. Добровольці цього дня проводять різноманітні просвітницькі заходи, які допомагають наголосити на тих проблемах, з якими стикаються люди, що страждають на депресію.

Депресією називають психологічний розлад, який характеризується тривалим (понад 2 тижні) пригніченим станом, втратою інтересу до справ та повсякденного життя, які раніше людина виконувала із задоволенням. Жодна людина не застрахована від цієї хвороби.

А ще 24 березня святкують День майстра манікюру. Це професійне свято всіх тих, хто робить нашу зовнішність кращою за допомогою професійного манікюру.

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