Яке завтра, 24 червня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 24 червня, Міжнародний день феї. Віряни вшановують пам'ять апостола від 70-ти Варнави. До Нового року залишилося 190 днів.

24 червня 2023 року — субота. 486-й день війни в Україні.

Яке завтра, 24 червня, церковне свято

24 червня в церковному календарі – день пам’яті апостола від 70 Варнави. Виховувався він разом з апостолом Павлом в Єрусалимі. Вів благочестиве життя, відвідував храми, весь свій вільний час проводив у молитвах. Варнава жив у часи Ісуса Христа, тому на власні очі бачив його чудеса та увірував у них. Згодом став одним з 70 апостолів. Саме Варнава привів до Єрусалима Павла та почав з ним разом проповідувати. Помер у 76 років після жорстокого побиття іудеями.

Що не можна робити цього дня

Цього дня краще не рвати траву, адже по ній катається нечиста сила.

Не рекомендовано їсти жирну їжу, пити алкоголь.

Не сваріться і не лайтесь з рідними.

Народні прикмети і традиції на 24 червня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: квіти на акації вказують на неврожайний рік;

стоять теплі ночі — до багатого урожаю плодових дерев;

перед дощем вранці відчувається сильний запах трави і жимолості;

на ніч квіточки очитки закрилися — очікуйте завтра хорошу погоду;

шипшина не розкрила свої пуп'янки — до дощу;

горобина тільки-но заквітла — восени буде дуже багато грибів.

24 червня квіти на акації вказують на неврожайний рік / Фото: Pexels

В народі існувало повір'я "На Варнаву трави не рви", тому що в ній плутається нечиста сила, яка може вчепитися в людину і не відпускати. Цікаво, що 24 червня за словами людей нечиста сила розгулює не в нічний час, а в полуденний. Саме тому створювали спеціальні обереги з сушеної трави. А жінки часто ворожили на вірність своїх чоловіків.

Погода на 24 червня

Завтра, 24 червня, в Києві хмарно, ближче до вечора пройде дрібний дощ. У Львові похмуро, уночі пройде невеликий дощ, який до ранку повинен закінчитися. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі ясно, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві — +29 вдень та +20 вночі. У Львові — +20 вдень та +17 вночі. У Харкові — +29 вдень та +18 вночі. В Одесі — +29 вдень та +21 вночі.

Пам’ятні дати 24 червня

Календар важливих подій в Україні та світі за 24 червня:

1099 рік — засновують Орден святого Іоанна Єрусалимського;

1128 рік — військо португальського графа Афонсу розбиває опозицію в битві при Сан-Мамеде;

1497 рік — перша задокументована згадка про відвідання європейцем Північної Америки: дослідник Джон Кабо висаджується на території, відомій нині як Ньюфаундленд, і проголошує її власністю англійського короля Генріха VII;

1509 рік — коронація короля Англії Генріха VIII;

1717 рік — представники британських масонських лож збираються в пивній "Гусак і рожен" і засновують Велику ложу Англії — об'єднання всіх лож;

1793 рік — французький Конвент ухвалює першу республіканську конституцію, котра проголошувала верховенство влади народу;

1894 рік — на конгресі в Парижі, скликаному за ініціативою барона П'єра де Кубертена, ухвалюють рішення про утворення Міжнародного Олімпійського комітету і проведення раз на чотири роки Олімпійських ігор;

1901 рік — у Парижі в галереї на вулиці Лафітт відкривається перша виставка Пабло Пікассо;

1917 рік — у Києві на вщент заповненій Софійській площі Володимир Винниченко зачитує текст І Універсалу Центральної Ради, прийнятий напередодні;

1917 рік — у Микольську-Уссурійському відбувається Перший загальний всеукраїнський з'їзд діячів і громадянства Далекого Сходу;

1941 рік — у трьох тюрмах Львова було розстрілюють 2072 особи "з метою прискореного розвантаження тюрем Львівської області від контрреволюційного, кримінально-політичного елемента";

1941 рік — розпочинаються підготовлені членами ОУН(б) виступи місцевого населення у Львові, Луцьку, Перемишлі, Мостиському, Городоцькому, Рудківському, Бібрському, Жовківському та Яворівському районах Львівської області та Самбірському Дрогобицької області;

1947 рік — вперше офіційно повідомляють про НЛО;

1973 рік — з посади президента Ірландії йде найстаріший державний діяч світу 90-річний Імон де Валера, який був однією з найколоритніших політичних фігур 20-го століття, не в останню чергу завдяки значним зусиллям котрого Ірландія добилась незалежності від Великої Британії.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 24 червня

Які завтра іменини: Варнава, Варфоломій, Єфрем, Марія.

Талісманом людини, народженої 24 червня є соколине око. Цей камінь привертає до себе увагу завдяки потужній енергетиці та незвичному зовнішньому вигляду. Наприклад, в Стародавній Індії соколине око вважали символом бога Брахми. Вірили, що камінь здійснює зв'язок з божеством.

Цього дня народилися:

1860 рік — український терапевт і філантроп Феофіл Яновський;

1897 рік — український військовий та громадський діяч, меценат, старшина Запорізької дивізії, повстанський отаман Холодного Яру Іван Лютий-Лютенко (Ґонта);

1988 рік — військослужбовець Збройних сил України, лейтенант, повний кавалер ордена "За мужність" Павло Чайка.

Який завтра день в Україні і світі

24 червня в Україні і світі святкують Міжнародний день феї / Фото: Pexels

24 червня в Україні і світі святкують Міжнародний день феї. Свято було створене для кожного малюка та дорослого, які вірять у магічний світ фей. Також це чудова можливість проникнути у народні традиції, фольклор та історію, в яких феї часто були важливими персонажами. Особливу частину феї займають в кельтській культурі. Вони тут описані як маленькі та пустотливі, але здатні лікувати, чаклувати і залишатися вічно молодими. Достеменно невідомо, хто запропонував створити таке цікаве свято. Проте воно швидко стало дуже популярним серед людей, які небайдуже ставляться до магічного світу.

Також 24 червня Всесвітній день смурфиків. Дату обрали невипадково, адже 25 червня 1928 року народився французький карикатурист П’єр Кюлліфор (більш відомий як Пейо), який і створив маленьких істот смурфиків. Щороку свято припадає на суботу, яка найближча до 25 червня. Світ вперше познайомився з кумедними гномами в журналі коміксів в жовтні 1958 року. А шалену популярність вони здобули після виходу анімаційного серіалу The Smurf на початку 80-х років минулого століття.

А ще 24 червня святкують Міжнародний день амброзії. Подія була оголошена Генеральною асамблеєю ООН 2011 року. Для багатьох мешканців планети пилок амброзії є небезпечним. Через нього виникають алергічні реакції, особливо у тих, хто страждає через бронхіальну астму. Спричиняє амброзія небезпеку і сільському господарству.

24 червня Міжнародний день поінформованості про сколіоз. Припадає святкування на останню суботу червня і було створене 2013 року. А ініціатором заснування окремого дня виступила Асоціація сколіозу Великої Британії. Започаткували подію для об'єднання людей, які постраждали від недуги, підвищити поінформованність суспільства про неї.

Також 24 червня День басейну. Неофіційне, але позитивне свято. Басейн дає можливість поринути у літо в будь-яку пору року і насолодитися купанням.