Яке завтра, 24 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке завтра, 24 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

24 грудня 2021 року – п’ятниця. У католиків Святвечір, за яким іде Різдво Христове 25 грудня. Традиційно церква вважає, що Ісус Христос народився опівночі, а тому цю радісну подію зустрічають заздалегідь. Цього дня 2004 року запущено на орбіту перший український супутник “Січ-1М”, а 1801 року в місті Камборн (графство Корнуолл) Річард Тревітік демонструє перший автомобіль у світі, він міг перевозити до 7 пасажирів і розвивати швидкість 14,5 км/год.

До Нового року залишилось 7 днів.

Яке завтра свято в Україні і світі

24 грудня за григоріанським календарем – Святвечір (Святий вечір). Різдво Христове – одна з тих подій, переддень якої також вважається важливим святом. За григоріанським календарем християни західного обряду святкують Різдво 25 грудня. А передує йому романтичне, щире та світле свято – Святий вечір (Святвечір).

Церква вважає, що Ісус Христос народився саме опівночі, тому за святковий стіл потрібно сідати ввечері, щоб урочисто чекати всією родиною yf народження Спасителя. Події, які описані в євангельських книгах, відомі кожному. Діва Марія та її чоловік Йосип жили в місті Назарет. Марія була вагітною і повинна була скоро народити. Та вийшов наказ імператора Августина, який хотів провести перепис всього населення, і вони рушили в Вифлеєм, щоб також зареєструватися.

В місті не було де переночувати, тому Йосип і Марія зупинилися в хліву для ягнят. Саме там і народився Ісус Христос. Марія поклала новонародженого сина до ясел із сіном. В момент народження Ісуса в небі загорілася яскрава зірка, яка вказувала шлях до Спасителя. Так його знайшли мудреці, які принесли маленькому Христу дари: ладан, золото та смирну.

Народження Христа стало святом не одразу. Лише 336 року в Римській імперії вперше відбулося святкування цієї радісної події. Згодом традиція святкувати 25 грудня Різдво Христове розповсюдилася і на інші країни. На Русі перша згадка про Різдво та Святвечір датується X століттям.

На Святвечір 24 грудня обов'язково встановлюють вертеп / pixabay.com

Для святкування Різдва та Святого Вечора часто створюють вертеп. Його вигадав Святий Франциск в XIII столітті. Спочатку вертепом називали скриню, в якій уміщалися фігурки, що відтворювали події в Вифлеємі. Потім його удосконалили: фігурки стали більш схожими на живих людей, а інколи ролі виконують справжні актори.

А ось прикрашати ялинку почали в Німеччині. Спочатку замість іграшок використовували яблука, свічки і шестикутну зірку. На початку XX століття ялинка з вертепом стали основними і обов’язковими символами Святвечора та Різдва.

24 грудня в Україні святкують День працівників архівних установ. Запровадив це свято президент України Леонід Кучма 1998 року. В архівних установах сьогодні зберігається понад 60 мільйонів одиниць різних документів. У всій країні працює близько 700 архівів. А загальна кількість працівників – 5000 людей. Тож не забудьте привітати близьких та рідних людей з їхнім професійним святом. А зробити це можна своїми словами:

Щиро вітаю вас з вашим професійним святом – Днем працівників архівних установ. Бажаю вам збагачувати кращі традиції цієї професії, сумлінно і віддано служити своїй справі. Від усієї душі бажаю міцного здоров'я, добра щастя та нових успіхів у творчому пошуку. Нехай злагода і достаток щодня панують в ваших родинах!

Яке ще завтра свято в світі:

День незалежності Лівії;

День напою “Егг-ніг” в США;

U Pan de Natale в Монако.

Яке завтра, 24 грудня, церковне свято

24 грудня - день пам’яті преподобного Никона Сухого / pixabay.com

24 грудня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Никона Сухого. Він був ченцем Києво-Печерської лаври. 1096 року під час нападу на Київ він потрапляє в полон до половецького хана Боняка. Кочівники надіялися отримати великий викуп за ченця, але їхні надії були марними. Никон проводить в неволі три роки, з якої його визволяє сила молитви. Через страшні тортури преподобний дуже сильно схуд, за що отримав прізвисько Сухий.

24 грудня також – день пам’яті преподобного Даниїла Стовпника. Народився святий в Месопотамії 410 року. Його батьки Ілля та Марфа не могли довгий час зачати дитину, тому мати Даниїла дала Господу обітницю: якщо вона завагітніє, то віддасть малюка на служіння в монастир. Через деякий час подружжя отримало радісну новину. Коли дитині було 5 років, її віддали до монастиря. Там хлопчик отримав ім’я Даниїл. В 12 років він приймає постриг і сумлінно виконує свої обов’язки. Отримав прізвисько Стовпник, оскільки 33 роки прожив в Фригійській пустелі, де сидів на стовпі, який побудував разом з учнями.

Також 24 грудня – день пам’яті преподобного Луки Стовпника. Святий був візантійським воїном. 917 року брав участь у війні з Болгарією. Після закінчення воєнних дій вирішив присвятити своє життя Богу і став ченцем. Щоб досягнути досконалості, вирішив надягнути вериги і жити на стовпі. Три роки так прожив святий, а потім, за Божим велінням, піднявся на гору Олімп. Щоб не порушувати обітницю мовчання, яку дав задовго до подорожі, Лука всю дорогу ніс у роті камінь. Потім він подорожує до Константинополя і Халкідона. Там він знаходить собі стовп, на якому простояв наступні 45 років. Помер близько 980 року.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 24 грудня

Які завтра іменини: Адам, Микола, Акепсій, Аіфал, Вікентій, Варсава, Омелян, Даниїл, Іван, Лука Леонтій, Никін, Никифор, Филимон, Терентій, Петро.

Талісманом людей, народжених 24 грудня, є бірюза. Цей камінь називають символом вірності, кохання та щастя. Вважалося, що бірюзу повинні носити молоді жінки, які хочуть привернути увагу чоловіків. Цікавий факт: в Середньовіччі придворні дами носили амулети з бірюзою, щоб приворожити обранця.

Цього дня народилися:

1491 рік – засновник Ордену Єзуїтів, святий Ігнатій Лойола;

1798 рік – польський поет-романтик Адам Міцкевич;

1837 рік – дружина імператора Франца Йосифа I Єлизавета Баварська;

1905 рік – український композитор, народний артист Костянтин Данькевич;

1906 рік – англійський письменник Джеймс Гедлі Чейз;

1937 рік – літературний критик, публіцист, діяч руху опору проти русифікації та національної дискримінації українського народу В’ячеслав Чорновіл;

1971 рік – пуерториканський співак Рікі Мартін.

Що не можна робити цього дня

24 грудня християни східного обряду все ще строго дотримуються Різдвяного посту і до 6 січня не їдять м’ясо, яйця.

Не варто лихословити.

24 грудня намагайтеся не зустрічатися з тими людьми, які вам не подобаються.

Жінкам заборонялося шити, вишивати, прясти і взагалі важко працювати.

24 грудня дівчатам не дозволяли мити та розчісувати волосся.

Не веселіться і не співайте пісень, адже все ще триває піст.

Народні прикмети і традиції 24 грудня

24 грудня, на Святвечір католики, як і християни східного обряду, готують “багату кутю” / commons.wikimedia.org

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: якщо по бокам сонця є відблиски, варто чекати морозів;

навколо сонця 24 грудня кола – буде багатий врожай;

сонячні промені “дивляться” вгору – скоро похолодає, а якщо вниз – буде заметіль;

на небі пливуть сині хмари, значить скоро почнеться дощ;

якщо 24 грудня вдень тепло, а вночі заморозок, то квітень буде погожим;

якщо на землі лежить сніг, то літом буде холодно;

зоряна і ясна ніч – до вранішнього морозу;

якщо 24 грудня опівдні з-за хмар виглянуло сонце, літо буде спекотним, а якщо похмуро – дощовим.

На Святвечір католики, як і християни східного обряду, готують “багату кутю”. Її називають так через те, що до столу подається ще 11 пісних страв. Серед них обов’язково: риба, борщ, вареники з картоплею, квасоля, узвар. В Західній Україні часто готували вареники з найрізноманітнішими начинками: тушкованою капустою, картоплею і грибами, капустою і грибами, квасолею. Окремо ліпили також “солодкі вареники” з сиром або вишнями.

За католицькою традицією увечері 24 грудня вся родина повинна сісти за святковий стіл для споживання Вігілійної вечері. Вона починається з читання молитви і уривків з Євангелія від Луки. Потім всі члени сім’ї діляться “облатками”: шматочки прісного тіста. Співають колядки. Після вечері вся родина йде на Надвечірню Святу Месу до церкви.

Основною обрядовою їжею вважалася кутя. З нею було пов’язано чимало традицій. Наприклад, після приготування страви, дивилися на зерна: якщо вони піднялися вище горщика – в родині буде щастя, а якщо опустилися – на лиху годину.

На Закарпатті традиційно пекли ще й різдвяний хліб, який називався “карачун”. Він вважався символом достатку, а тому готувати його потрібно було в рукавицях. Адже "гола рука — це бідність”.

Зі Святвечором пов’язано чимало повір’їв. Наприклад, намагалися приготувати нові солом’яні устілки у взуття. Їх потрібно було носити до Василя, потім перевернути на другий бік і носити до Водохреща.

Прогноз погоди на завтра, 24 грудня

Завтра, 24 грудня на Святвечір у католиків, в Києві хмарно. Очікується сніг в другій половині дня. У Львові зранку сильний сніг, який до обіду зміниться дощем. В Харкові зранку сонячно. Після полудня небо вкриється хмарами, а ввечері очікується сніг. В Одесі вдень дрібний дощ, який потім зміниться снігом.

Температура в Києві до -3 вдень, вночі -10 градусів. У Львові стовпчики термометрів вдень покажуть +4, а в Одесі до +1. В Харкові -14 вночі та -3 вдень.

Пам’ятні дати 24 грудня

24 грудня 2020 року Україна входить в 20 країн з найвищою смертністю від коронавірусу / Pexels

Цього дня рік тому для теплоелектроцентралей в Україні підвищують тарифи, також Україна входить до 20 країн з найвищою смертністю від коронавірусу за даними мапи поширення вірусу при Університеті імені Джона Гопкінса.

Календар важливих подій в Україні та світі за 24 грудня: