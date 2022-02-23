Яке завтра, 24 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке завтра, 24 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

24 лютого 2022 року – четвер. Цього дня в Україні і світі святкують День народження лотереї, День цифрового навчання, Всесвітній день інформаційної архітектури. В православному календарі – день пам’яті святого Власа. В народі “Власів день”.

До Нового року залишилось 310 днів.

Яке завтра свято в Україні і світі

24 лютого в Україні і світі святкують День народження лотереї. Якщо ви також вважаєте себе людиною, яка завжди намагається “впіймати фортуну за хвіст”, тоді цей день для вас. В лотереї бере участь велика кількість людей, які купують для цього спеціальні білети. Саме 24 лютого 1466 року в бельгійському містечку відбулася перша подібна акція. Організаторкою була дружина Яна ван Ейка, який вважається одним з найбільших фламандських митців. Таким чином жінка вирішила зібрати кошти для одного бідного міста.

Цікавий факт: перші розіграші проводилися ще в давні часи. Наприклад, в Китаї династія Західної Хань за 200 років до нашої ери грали гру, яка називалася “гра білих голубів”. Таку назву вона отримала через те, що результати розіграшів відправлялися у віддалені провінції голубами. А кошти, вилучені з такої лотереї, пішли на будівництво Великої Китайської стіни.

24 лютого святкують День цифрового навчання / Pexels

В останній четвер лютого традиційно святкують День цифрового навчання. Завдяки цифровій революції люди отримали змогу проводити наукові дослідження і навчання в мережі, використовуючи різноманітні цифрові пристрої. Цього дня звертається особлива увага на використання цифрових технологій в освіті. Запровадили це свято в США 2012 року, згодом воно поширилося на інші країни світу.

А ще 24 лютого святкують Всесвітній день інформаційної архітектури (World IA Day). Запровадили це свято 2012 року за підтримки Інституту інформаційної архітектури та Річарда Вурмана. Існує тісний зв’язок між інформаційною архітектурою та сферою IT. Цей термін пояснюється як графічна структура даних, яка ґрунтується на використанні інформаційних технологій.

Які завтра свята ще в світі:

День незалежності Естонії;

Всесвітній день барменів;

Національний день художника в Таїланді;

Національний день чипсів тортилья в США.

Яке завтра, 24 лютого, церковне свято

24 лютого - день пам’яті святого Власа / commons.wikimedia.org

24 лютого в церковному календарі – день пам’яті святого Власа. Жив він в IV столітті та був єпископом Севастійським. Вмів молитвою зцілювати людей. Помер мученицькою смертю за віру в Христа.

Святий Влас був відомий своєю щирою любов’ю до тварин і людей. Він піклувався про бідних, допомагав нужденним, годував голодних і лікував хворих. Саме тому здавна його поважали і вважали захисником всіх тварин. Як диких, так і домашніх.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 24 лютого

Які завтра іменини: Гавриїл, Всеволод, Єгор, Дмитро, Захар.

Талісманом людини, народженої 24 лютого є хризоберил. Дорогоцінний камінь, який заворожує своєю красою. Свою назву він отримав завдяки золотистому окрасу. В східній медицині хризоберил вважається каменем, який допомагає повернути спокій в душі.

24 лютого народився американський підприємець, засновник та генеральний директор Apple Inc Стів Джобс / commons.wikimedia.org

Цього дня народилися:

1463 рік — італійський мислитель-гуманіст Джованні Піко делла Мірандолла;

1597 рік — французький поет та член Французької академії Венсан Вуатюр;

1619 рік — французький живописець Шарль Лебрен;

1836 рік — засновник реалістичного живопису США Вінслов Гомер;

1842 рік — італійський композитор і поет, автор лібрето до деяких опер Джузеппе Верді Арріго Бойто;

1863 рік — український композитор і педагог Порфирій Молчанов;

1865 рік — український громадський і політичний діяч, письменник Іван Липа;

1885 рік — польський есеїст, драматург, філософ, художник Станіслав Віткевич;

1898 рік — німецький авіаційний конструктор, льотчик-випробувач Курт Танк;

1917 рік — українська художниця Тетяна Яблонська;

1930 рік — хореограф, заслужений артист України Григорій Чапкіс;

1932 рік — композитор, джазовий піаніст і диригент Мішель Легран;

1955 рік — американський підприємець, засновник та генеральний директор Apple Inc Стів Джобс;

1955 рік — французький автогонщик Ален Прост;

1958 рік — бразильська акторка "мильних опер" Сільвія Пфейфер.

Що не можна робити цього дня

24 лютого заборонялося засмучуватися, гніватися і сваритися.

Не варто займатися важкою працею.

24 лютого не рекомендується пересаджувати рослини.

Не можна бажати зла іншій людині.

Не варто пити алкоголь, курити.

Народні прикмети і традиції на 24 лютого

24 лютого все ще продовжуються снігопади, тепло прийде лише в травні / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: якщо почули грім, скоро посилиться вітер;

24 лютого на вулиці багато бурульок, весна пізно прийде;

якщо відлига, то вже не буде сильних морозів;

24 лютого все ще тривають снігопади, тепло прийде лише в травні.

24 лютого селяни проводили у дворах молебні, вносили ікони святого Власа в стайні, а також кропили домашню худобу освяченою водою “щоб скот добре плодився і не хворів”. А молоді жінки часто у “Власів день”, як ще називали в народі 24 лютого, йшли в шинок та пили горілку. Вірили, що тоді корови будуть ласкавими. А коли поверталися додому, то били своїх чоловіків, щоб вони були слухняними. На Київщині з давніх-давен існувало повір’я: “Святий Влас збиває ріг з зими!”, тому що морозів вже часто не було.

Погода на завтра, 24 лютого

Завтра, 24 лютого, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро до вечора, без опадів. В Одесі хмарно, опадів не передбачається. В Харкові ясно, але увечері небо вкриють хмари. Без опадів.

Температура повітря в Києві +4 вдень і +1 вночі. У Львові +5 вдень і близько 0 вночі. В Одесі +8 вдень і +5 вночі. В Харкові +4 вдень і -2 вночі.

Пам’ятні дати 24 лютого

24 лютого 2021 року у Неаполі чоловік губить в супермаркеті діаманти на суму 50 тисяч євро / Pexels

Цього дня рік тому у Неаполі чоловік губить в супермаркеті діаманти на суму 50 тисяч євро, а у мережі з’являється відео, як білоруські силовики б’ють людей просто у магазинів.

Календар важливих подій в Україні та світі за 24 лютого:

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