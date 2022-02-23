Яке завтра, 24 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

24 лютого 2022 року – четвер. Цього дня в Україні і світі святкують День народження лотереї, День цифрового навчання, Всесвітній день інформаційної архітектури. В православному календарі – день пам’яті святого Власа. В народі “Власів день”.
До Нового року залишилось 310 днів.
Яке завтра свято в Україні і світі
24 лютого в Україні і світі святкують День народження лотереї. Якщо ви також вважаєте себе людиною, яка завжди намагається “впіймати фортуну за хвіст”, тоді цей день для вас. В лотереї бере участь велика кількість людей, які купують для цього спеціальні білети. Саме 24 лютого 1466 року в бельгійському містечку відбулася перша подібна акція. Організаторкою була дружина Яна ван Ейка, який вважається одним з найбільших фламандських митців. Таким чином жінка вирішила зібрати кошти для одного бідного міста.
Цікавий факт: перші розіграші проводилися ще в давні часи. Наприклад, в Китаї династія Західної Хань за 200 років до нашої ери грали гру, яка називалася “гра білих голубів”. Таку назву вона отримала через те, що результати розіграшів відправлялися у віддалені провінції голубами. А кошти, вилучені з такої лотереї, пішли на будівництво Великої Китайської стіни.
В останній четвер лютого традиційно святкують День цифрового навчання. Завдяки цифровій революції люди отримали змогу проводити наукові дослідження і навчання в мережі, використовуючи різноманітні цифрові пристрої. Цього дня звертається особлива увага на використання цифрових технологій в освіті. Запровадили це свято в США 2012 року, згодом воно поширилося на інші країни світу.
А ще 24 лютого святкують Всесвітній день інформаційної архітектури (World IA Day). Запровадили це свято 2012 року за підтримки Інституту інформаційної архітектури та Річарда Вурмана. Існує тісний зв’язок між інформаційною архітектурою та сферою IT. Цей термін пояснюється як графічна структура даних, яка ґрунтується на використанні інформаційних технологій.
Які завтра свята ще в світі:
- День незалежності Естонії;
- Всесвітній день барменів;
- Національний день художника в Таїланді;
- Національний день чипсів тортилья в США.
Яке завтра, 24 лютого, церковне свято
24 лютого в церковному календарі – день пам’яті святого Власа. Жив він в IV столітті та був єпископом Севастійським. Вмів молитвою зцілювати людей. Помер мученицькою смертю за віру в Христа.
Святий Влас був відомий своєю щирою любов’ю до тварин і людей. Він піклувався про бідних, допомагав нужденним, годував голодних і лікував хворих. Саме тому здавна його поважали і вважали захисником всіх тварин. Як диких, так і домашніх.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 24 лютого
Які завтра іменини: Гавриїл, Всеволод, Єгор, Дмитро, Захар.
Талісманом людини, народженої 24 лютого є хризоберил. Дорогоцінний камінь, який заворожує своєю красою. Свою назву він отримав завдяки золотистому окрасу. В східній медицині хризоберил вважається каменем, який допомагає повернути спокій в душі.
Цього дня народилися:
- 1463 рік — італійський мислитель-гуманіст Джованні Піко делла Мірандолла;
- 1597 рік — французький поет та член Французької академії Венсан Вуатюр;
- 1619 рік — французький живописець Шарль Лебрен;
- 1836 рік — засновник реалістичного живопису США Вінслов Гомер;
- 1842 рік — італійський композитор і поет, автор лібрето до деяких опер Джузеппе Верді Арріго Бойто;
- 1863 рік — український композитор і педагог Порфирій Молчанов;
- 1865 рік — український громадський і політичний діяч, письменник Іван Липа;
- 1885 рік — польський есеїст, драматург, філософ, художник Станіслав Віткевич;
- 1898 рік — німецький авіаційний конструктор, льотчик-випробувач Курт Танк;
- 1917 рік — українська художниця Тетяна Яблонська;
- 1930 рік — хореограф, заслужений артист України Григорій Чапкіс;
- 1932 рік — композитор, джазовий піаніст і диригент Мішель Легран;
- 1955 рік — американський підприємець, засновник та генеральний директор Apple Inc Стів Джобс;
- 1955 рік — французький автогонщик Ален Прост;
- 1958 рік — бразильська акторка "мильних опер" Сільвія Пфейфер.
Що не можна робити цього дня
- 24 лютого заборонялося засмучуватися, гніватися і сваритися.
- Не варто займатися важкою працею.
- 24 лютого не рекомендується пересаджувати рослини.
- Не можна бажати зла іншій людині.
- Не варто пити алкоголь, курити.
Народні прикмети і традиції на 24 лютого
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:
- дивилися, який сьогодні день: якщо почули грім, скоро посилиться вітер;
- 24 лютого на вулиці багато бурульок, весна пізно прийде;
- якщо відлига, то вже не буде сильних морозів;
- 24 лютого все ще тривають снігопади, тепло прийде лише в травні.
24 лютого селяни проводили у дворах молебні, вносили ікони святого Власа в стайні, а також кропили домашню худобу освяченою водою “щоб скот добре плодився і не хворів”. А молоді жінки часто у “Власів день”, як ще називали в народі 24 лютого, йшли в шинок та пили горілку. Вірили, що тоді корови будуть ласкавими. А коли поверталися додому, то били своїх чоловіків, щоб вони були слухняними. На Київщині з давніх-давен існувало повір’я: “Святий Влас збиває ріг з зими!”, тому що морозів вже часто не було.
Погода на завтра, 24 лютого
Завтра, 24 лютого, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро до вечора, без опадів. В Одесі хмарно, опадів не передбачається. В Харкові ясно, але увечері небо вкриють хмари. Без опадів.
Температура повітря в Києві +4 вдень і +1 вночі. У Львові +5 вдень і близько 0 вночі. В Одесі +8 вдень і +5 вночі. В Харкові +4 вдень і -2 вночі.
Пам’ятні дати 24 лютого
Цього дня рік тому у Неаполі чоловік губить в супермаркеті діаманти на суму 50 тисяч євро, а у мережі з’являється відео, як білоруські силовики б’ють людей просто у магазинів.
Календар важливих подій в Україні та світі за 24 лютого:
- 1457 рік — з’являється перша писемна згадка про село Репинне, Міжгірського району Закарпатської області;
- 1466 рік — в Брюгге (Бельгія) проходить перша відома лотерея, яку організувала вдова фламандського художника Яна ван Ейка;
- 1768 рік — Росія і Польща укладають у Варшаві договір з так званого дисидентського питання (католицька релігію визначена панівною в Польщі);
- 1824 рік — уряд Її Величності королеви Великої Британії оголошує війну Бірмі;
- 1807 рік — Папа Римський Пій VII підписує буллу In universalis Ecclesiae regimine, якою відновив Галицьку митрополію;
- 1881 рік — починається будівництво Панамського каналу;
- 1887 рік — Париж і Брюссель стають першими столицями держав, які були об'єднані телефонним зв'язком;
- 1918 рік — Естонія проголошує свою незалежність;
- 1919 рік — уряди України і Польщі підписують угоду про перемир'я;
- 1938 рік — у продаж надходить зубна щітка зі щетиною з нейлону;
- 1942 рік — починає мовлення радіостанція "Голос Америки" (німецькою мовою);
- 1955 рік — в Багдаді підписують договір (Багдадський пакт) між Іраком і Туреччиною, до якого згодом приєднується Велика Британія, Іран та Пакистан;
- 1961 рік — урочисто відкривають аеропорт Орлі у Парижі;
- 1985 рік — відбуваються останні вибори у Верховні Ради союзних і автономних республік СРСР;
- 1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Республікою Бангладеш;
- 1999 рік — Латвія стає повноправним членом СОТ (Світова організація торгівлі);
- 2008 рік — Фідель Кастро офіційно подає у відставку з поста очільника уряду Куби;
- 2011 рік — київське "Динамо" на стадіоні "Динамо" перемагає "Бешикташ" з рахунком 4:0 та проходить до 1/8 фіналу Ліга Європи УЄФА;
- 2018 рік — переможцем українського відбору пісенного конкурсу Євробачення стає MELOVIN, який представляв країну у Португалії з піснею Under The Ladder.