Яке завтра, 24 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке завтра, 24 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

24 січня 2022 року – понеділок. В церковному календарі – день пам’яті Феодосія Великого. Цього дня 2019 року колегією Оболонського райсуду Києва екс-президент Віктор Янукович був заочно визнаний винним у державній зраді, а 1984 року в США на прилавках магазинів з’являються перші комп’ютери “Макінтош” (їхня ціна на той час 2495 доларів за штуку).

До Нового року залишився 341 день.

Яке завтра свято в Україні і світі

24 січня в Україні святкують День зовнішньої розвідки. Дату вибрали не випадково, адже саме 24 січня 1919 року було створено перший підрозділ розвідки в УНР. 2018 року президент України офіційно затвердив це свято. Цього дня вшановують значний внесок офіцерів, які допомагають зберегти суверенітет і незалежність нашої держави. Ще з минулого століття зовнішня розвідка захищає громадян України від впливу недоброзичливо налаштованих сторін. Цікавий факт: зовнішня розвідка існувала ще за часів Гетьманщини в XVII столітті.

Також читайте Церковні свята у лютому 2022: православний календар на місяць

Не забудьте привітати своїх рідних та близьких, які займаються цією благородною, важкою та небезпечною професією. А побажання в День зовнішньої розвідки України можуть звучати так:

Зовнішня розвідка – нелегка справа, але ти справляєшся з цією роботою на всі сто! Бажаю тобі багато сил, енергії, міцного здоров'я та мирного неба над головою! Нехай удача супроводжує тебе в твоїй нелегкій справі, а кожен день наповнюється новими успіхами й досягненнями!

24 січня - Міжнародний день освіти / Pexels

Також 24 січня святкують Міжнародний день освіти. Це досить молоде свято, яке було проголошено всього в грудні 2018 року під час міжнародної конференції, присвяченій проблемам сучасної освіти, в Брюсселі. Вперше ж у світі його відсвяткували 2019 року.

Ініціаторами запровадження свята стали представники африканської країни Нігерії. На їхню думку, кожного року 24 січня повинні проходити заходи на певну тему, яка пов’язана з проблемами сучасної освіти. До цього часу розглянули вже дві з них: “Освіта для світу і розвитку” та “Освіта в інтересах людей, планети, процвітання та миру”. Цікавий факт: Україна посідає 9 місце за рівнем грамотності у світі.

24 січня святкують Міжнародний жіночий спортивний день. Запровадили це свято у Франції за підтримки Міністерства спорту та Державного секретаріату питань про гендерну рівність та боротьбу з дискримінацією. 2014 року досить гострою виявилася проблема насилля та сексуалізації жінок у спорті. Тому прийняли рішення провести певні заходи, які допомогли б покращити рівень здоров’я і життя спортсменок з Франції.

Міністерка Делегації спорту Роксана Марасіняню провела різноманітні заходи з приводу створення свята. Вона довела, що підтримка спортсменок та фемінізація органів спортивного управління є досить важливими для розвитку всього світу.

24 січня святкують Міжнародний день ескімо / Pexels

А ще 24 січня святкують Міжнародний день ескімо (International Eskimo Pie Day). Напевно мало знайдеться таких людей на Землі, які б не знали, як виглядає це популярне морозиво. Чому обрали саме цю дату? 24 січня 1922 року кухар, кондитер та володар власної крамниці солодощів в США, Крістіан Нельсон, отримав офіційний патент на новий вид холодного десерту. Своє ж перше морозиво на дерев’яній паличці та у шоколадній глазурі кондитер запропонував ще 1919 року та назвав свій витвір “Пиріжок ескімоса” (Eskimo Pie). Ця назва настільки вкорінилася, що стала популярною на весь світ.

Яке завтра свято ще в світі:

Великий тиждень енергозбереження в Великобританії;

День змінити життя вихованця;

День компліменту;

День об’єднання у Румунії;

День пивної банки;

День сміху;

Національний день арахісового масла в США.

Яке завтра, 24 січня, церковне свято

24 січня - день пам’яті преподобного Феодосія Великого / commons.wikimedia.org

24 січня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Феодосія Великого. Преподобний Феодосій народився в місті Маґаріяс (Каппадокія) в сім’ї благочестивих Проєресія та Євлогії. З дитинства відрізнявся дуже гарним голосом, а тому його посвятили в церковні читці. 451 року Феодосій відправляється в Єрусалим. По дорозі він зустрічає Симеона Стовпника. В Єрусалимі відвідує чимало місць, де сталися євангельські події. Потім стає учнем преподобного Лонгіна.

За дорученням свого вчителя Феодосій переселяється до церкви Пречистої Владичиці Богородиці. Але через деякий час, через бажання усамітнитися, йде в пустелю та оселяється в одній із печер. За переказами саме в ній зупинилися волхви по дорозі до новонародженого Ісуса Христа.

Незабаром навколо Феодосія збирається ціла чернеча громада. Тому він вирішує побудувати монастир. Невдовзі на його місці виростає ціла обитель, яка називається Лавра Феодосія Великого. Вона стала першим чернечим монастирем в Палестині. До кінця життя Феодосія тут проживало близько 400 ченців.

Також Феодосій Великий був другом Савви Освяченого. Разом з ним отримав сан архімандрита. Коли на цих землях правив імператор Анастасій, почалися сильні гоніння за тими, хто дотримувався так званого монофізитства (одна з течій християнства, згідно з якою Ісус Христос має лише одну божественну природу). Феодосій підтримував монофізитів, за що був відправлений до в’язниці. Вийшов з неї 518 року після смерті імператора.

Помер преподобний 529 року після тривалої хвороби. Йому було 105 років.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 24 січня

Які завтра іменини: Віталій, Володимир, Йосип, Микола, Михайло, Федосій, Федот, Степан (Стефан), Терентій, Федір, Феодосій.

Талісманом людей, народжених 24 січня, є лазурит. Назву камінь отримав лише в XVIII столітті. Його корені походять з арабської мови та означають “небо”. Але і до цього лазурит широко використовували для оздоблення палаців правителів зі Сходу. В Давньому Єгипті навіть придумали особливу золоту оправу, щоб носити камінь в якості оберегу.

В цей день народилися:

76 рік – римський імператор, Андріан;

1732 рік – французький комедіограф, Бомарше;

1733 рік – американський генерал, військовий міністр США, Бенджамін Лінкольн;

1944 рік – американський письменник-фантаст, Девід Геррольд;

1953 рік – альтист і диригент, Юрій Башмет;

1968 рік – музикант, ексвокаліст групи Helloween, Міхаель Кіске;

1969 рік – сучасний композитор і гітарист, Валерій Дидюля;

1973 рік – український економіст, Андрій Новак;

1983 рік – американський автогонщик, пілот Формули-1, Скотт Спід.

Що не можна робити в цей день

24 січня забороняється позичати гроші.

Не можна стригти нігті і волосся, тому що наші пращури вірили “на Феодосія-весняка нігті підстриже, той три місяці в боргах жити буде”.

24 січня не виходьте вдосвіта на вулицю.

Не піднімайте хустку, яка впала на дорогу, бо накличите на себе біду.

Народні прикмети і традиції на 24 січня

24 січня голосно бекають вівці, а також неспокійно поводяться – буде негода / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: якщо відлига, то весна буде затяжною і досить ранньою;

якщо сильний мороз – пізній посів ярових;

24 січня туман – навесні річки сильно розіллються;

на небі де-не-де хмари – скоро буде мороз;

яка погода 24 січня таким буде і листопад;

собака скиглить, а кішка бурчить, предки вірили, що їхній господар скоро захворіє;

в двір зайшла чужа кішка – чекайте новину;

24 січня у вікно стукнула пташка – це звістка про смерть;

в око потрапила смітинка – значить, скоро втратите зір;

зранку 24 січня йде сніг – до тріскучих морозів;

в лісі далеко чути відлуння – погода буде морозною;

голосно бекають вівці, а також неспокійно поводяться – буде негода;

24 січня корова трясе ногами до холоду.

В народі 24 січня називали “Федосіїв день” на честь вшанування пам’яті преподобного Феодосія Великого. Селяни цього дня дивляться на погоду, щоб по ній спрогнозувати, якою буде весна.

Погода на завтра, 24 січня

Також читайте Китайський Новий рік 2022: коли Тигр вступає у права за східним календарем та як його зустрічати

Завтра, 24 січня, в Києві небо протягом всього дня буде вкрите хмарами, але без опадів. У Львові ясно і сонячно, опадів не передбачається. В Одесі весь день хмарно, йтиме сніг. У Харкові теж хмарно, вночі можливий дрібний сніг, який вдень може на деякий час припинитися.

Температура повітря в Києві вдень -5, вночі -7. У Львові вдень -8, вночі до -13. В Одесі вдень -3, вночі -6. В Харкові вночі -7, вдень -3.

Пам’ятні дати 24 січня

24 січня 2021 року Швеція закриває кордон з Норвегією через новий спалах коронавірусу / Pexels

В цей день рік тому в Україні завершується локдаун, який почався відразу після Різдва, а Швеція закриває кордон з Норвегією через новий спалах коронавірусу.

Календар важливих подій в Україні та світі за 24 січня: