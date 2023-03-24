Яке завтра, 25 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 25 березня, в Україні святкують День Служби безпеки, а в усьому світі відбувається акція Година Землі. Віряни вшановують пам'ять преподобного Феофана Сповідника. До Нового року залишився 281 день.

25 березня 2023 — субота. 395-й день війни в Україні.

Яке завтра, 25 березня, церковне свято

25 березня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Феофана Сповідника. Народився у Константинополі у знатній візантійській родині, його батько був префектом Егейських островів. Осиротів у ранньому віці, тому за його освітою почав стежити Візантійський імператор Костянтин V Копронім. Незабаром після одруження з аристократичною жінкою, з якою жив у чистоті, став ченцем.

Він заснував монастир біля Кізікуса. За своє життя Феофан побудував три монастирі, в одному з них був навіть ігуменом. 787 року був на II Нікейському соборі, під час якого захищав іконопоклоніння.

Між 810 та 814 роками написав свій основний твір під назвою "Хронографія", де містилися короткі щорічні описи подій та хронологічні таблиці. Однак в них було повно неточностей.

Що не можна робити цього дня

Не можна сидіти без діла, тому не варто лінуватися.

Заборонено лихословити, лаятися, сваритися.

Триває Великий піст, тому заборонено їсти м'ясні, молочні продукти, яйця.

Не можна в'язати та шити.

Не рекомендовано стригти чи фарбувати волосся.

Народні прикмети і традиції на 25 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: по-справжньому весняна погода, значить влітку буде багато дощів;

іній на деревах — до дощового червня;

густий туман на вулиці — чекайте на хороший урожай конопель, льону та вівса;

падає дощ — невдовзі прийде потепління;

на річках затримується крига — на тепле літо можете не чекати.

25 березня іній на деревах — до дощового червня / Фото: Pexels

В народі цього дня намагалися "задобрити" птахів, частуючи їх лляним та конопляним насінням. Намагалися 25 березня не лихословити і не сваритися, тому що вважали, що це може принести нещастя у найближчому майбутньому. Також не виносили з будинку сміття, адже вірили, що разом із ним виносили своє щастя.

Погода на 25 березня

Завтра, 25 березня, в Києві хмарна погода, без опадів. У Львові похмуро, весь день йтиме сильний дощ, який послабшає до вечора. У Харкові хмарна погода, опадів не очікується. В Одесі ясна погода, без опадів.

Температура повітря в Києві — +16 вдень та +11 вночі. У Львові — +11 вдень та +9 вночі. У Харкові — +16 вдень та +10 вночі. В Одесі — +11 вдень та +8 вночі.

Пам’ятні дати 25 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 25 березня:

1306 рік — Роберт Брюс коронований монархом Шотландії;

1596 рік — битва між українськими повстанцями Северина Наливайка і військом польського гетьмана Жолкевського в урочищі Гострий Камінь;

1655 рік — Християн Гюйгенс відкриває супутник Сатурна Титан;

1668 рік — відбуваються перші в Америці кінські перегони;

1807 рік — британський парламент 283 голосами проти 16 приймає Акт про заборону работоргівлі;

1821 рік — спалахує повстання греків проти османського панування під проводом Олександра Іпсіланті;

1848 рік — Весна народів: у Відні опублікували проєкт Конституції, розроблений комітетом під керівництвом міністра внутрішніх справ Піллерсдорфа;

1857 рік — у Брисбені (Австралія) вдруге поспіль спостерігають сонячне затемнення;

1857 рік — парижанин Леон Скотт отримує патент на найдавніший відомий пристрій для запису звуку;

1876 рік — проводить свій перший матч футбольна збірна Вельсу, одна з найстарших у світі;

1916 рік — жінкам у США дозволяють бути присутнім на двобоях боксерів;

1917 рік — виходить постанова Тимчасового уряду про скасування смертної кари;

1940 рік — югославський принц Павло Карагеоргієвич підписує угоду про взаємопоміч з Італією та Німеччиною;

1957 рік — Бельгія, ФРН, Франція, Італія, Люксембург і Нідерланди підписують в Римі основоположні євроінтеграційні договори, якими засновані ЄЕС та Євратом;

1977 рік — Елвіс Костелло випускає дебютний сингл "Less Than Zero";

1983 рік — на телепрограмі "Motown 25: Yesterday, Today, Forever" Майкл Джексон демонструє елемент танцю під назвою "Місячна хода";

1988 рік — австралієць Невілл Паттен споруджує найменший у світі велосипед — його колеса були діаметром менше двох см;

1992 рік — Верховна Рада України ухвалює Закон "Про Службу безпеки України";

1993 рік — створюють центральне бюро Інтерполу України;

2011 рік — Папа Римський підтверджує вибір нового предстоятеля УГКЦ, ним стає Верховний Архієпископ Києво-Галицький Шевчук Святослав;

2013 рік — в центрі Парижа поліцейські застосовують сльозогінний газ проти учасників мітингу протесту за скасування закону про легалізацію одностатевих шлюбів у Франції.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 25 березня

Які завтра іменини: Феофан, Григорій, Симеон, Семен, Арон.

Талісманом людини, народженої 25 березня, є гематит. Буває різних відтінків: від начичено чорного з металевим блиском до сірого із червоними вкрапленнями. Від давніх часів гематит вважали каменем чоловіків. Вірили, що їм він потрібен, щоб не втрачати відваги і лікувати отримані в бою рани.

Цього дня народилися:

1839 рік — український вчений-офтальмолог, лікар, педагог Гіршман Леонард Леопольдович;

1897 рік — український військово-політичний діяч, активний учасник української національно-визвольної боротьби Андрух Іван;

1909 рік — український літературознавець, театрознавець, професор Українського Вільного Університету в Мюнхені, громадський і політичний діяч, член Проводу ОУН Юрій Бойко-Блохін;

1911 рік — український політик, діяч ОУН від 1933 Олександр Бандера;

1911 рік — учений у галузі історії математики й теорії механізмів Олексій Боголюбов;

1942 рік — український поет Іван Білий;

1942 рік — український актор Юрій Брилинський;

1950 рік — популярний український гравець в інтелектуальних телешоу Борис Бурда;

1971 рік — український видавець, журналіст Починок Ігор Петрович;

1976 рік — український боксер у суперважкій ваговій категорії Володимир Кличко.

Який завтра день в Україні і світі

25 березня у світі святкують Годину Землі / Фото: Pexels

25 березня в Україні святкують День Служби безпеки. Професійне свято було започатковане президентом Леонідом Кучмою 22 березня 2001 року. Дату святкування обрали не випадково. Саме цього дня 1992 року було затверджено закон про Службу безпеки України. СБУ — центральний державний правоохоронний орган зі спеціальним призначенням.

Основними завданнями СБУ є: захист суверенітету держави, боротьба з тероризмом і корупцією, допомага у зміцненні оборони, сприяння економічному зростанню, допомога у політичному розвитку країни, інформаційний контроль громадян тощо.

Також 25 березня у світі святкують Годину Землі. Щороку припадає на останню суботу березня. Увечері потрібно на одну годину вимкнути світло, щоб показати, що вам небайдужа ваша планета. Вперше подію провели в австралійському місті Сідней. Сталося це 2007 року. Тоді до акції приєдналося близько 2000 підприємств, люди вимкнули в своїх оселях електричні лампи. Того вечора навіть відбулося одне весілля при свічках.

2008 року Година Землі вже мала світовий масштаб. Вона охопила всі континенти, 18 часових поясів і понад 370 міст. Наразі в акції щороку беруть участь 190 країн світу. Вона стала наймасовішим екологічним рухом в світі.

А ще 25 березня — День читання Толкіна (Tolkien Reading Day). Подія присвячена творчості Дж.Р.Р. Толкіна, який відомий своїми книжками "Гоббіт" та "Володар перснів". Заснували свято у Товаристві Толкіна 2003 року для того, щоб заохотити шанувальників читати і цінувати твори цього письменника. Дату обрали не просто так. Саме цього дня в книжках відбулося падіння Володаря Перснів (Саурона) і падіння Барад-дуру.

25 березня святкують Міжнародний день вафель. Відомо, що ще мешканці Стародавньої Греції ласували вафлями, але від того часу цей десерт розвивався та змінювався. Його люблять та випікають в усьому світі. Спочатку це свято почали святкувати у скандинавських країнах, адже люди, які там мешкають, особливо полюбляють цей десерт.

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