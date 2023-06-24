Яке завтра, 25 червня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 25 червня, Міжнародний день моряка та День митника в Україні. Віряни вшановують пам'ять святого Петра Константинопільського. До Нового року залишилося 189 днів.

25 червня 2023 року — неділя. 487-й день війни в Україні.

Яке завтра, 25 червня, церковне свято

25 червня в церковному календарі – день пам’яті святого Петра Константинопільського. Був він військовим сановником та взяли його в полон. Тоді пообіцяв Петро, що піде в монастир і буде прославляти Бога, якщо той допоможе йому звільнитися. Святий отримав свободу і відразу відправився на гору Афон, де трудився до кінця свого життя. Жив він на тій горі понад 50 років і був взірцем для всіх послушників в храмах.

Що не можна робити в цей день

Не виносьте з дому сміття або бруд.

Не варто давати в борг гроші, тому що вони ніколи назад не повернуться.

Не бажано гніватися на рідних чи сваритися з ними.

Народні прикмети і традиції на 25 червня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: в лісі багато білок — рік буде дощовим;

роса і туман в вечірні години означають, що найближчими днями буде гарна погода;

високо літають ластівки до дощу;

білосніжні хмари вказують на можливість граду.

25 червня в лісі багато білок — рік буде дощовим / Фото: Pexels

У зв'язку з тим, що в народі святкується свято Петра Сонцеворота, на стіл ставлять тільки рибні страви. Якщо з'їсти щось м'ясне, то найближчим часом доведеться перед кимось не по справі виправдовуватися.

Погода на 25 червня

Завтра, 25 червня, в Києві хмарно, вдень піде дрібний дощ, який до вечора стане сильнішим. У Львові похмуро, ввечері може трішки прояснитися, вдень дрібний дощ, який закінчиться ближче до вечора. У Харкові хмарно, в першій половині дня йтиме дрібний дощ, після обіду він посилиться, а ввечері зміниться на дощ із грозою. В Одесі похмура погода, вранці дощ із грозою, далі без опадів.

Температура повітря в Києві +23 вдень та +20 вночі. У Львові +21 вдень та +14 вночі. У Харкові +24 вдень та +19 вночі. В Одесі +28 вдень та +21 вночі.

Пам’ятні дати 25 червня

Календар важливих подій в Україні та світі за 25 червня:

1439 рік — Базельський собор оголошує римського папу Євгенія IV єретиком і позбавляє його влади;

1530 рік — зі схвалення Мартина Лютера його найближчий сподвижник Філіп Меланхтон в Аугсбурзькому рейхстагу викладає основи лютеранства в 28 статтях на німецькій і латинській мовах;

1580 рік — опублікували "Книгу згоди", в якій були викладені основи лютеранства;

1783 рік — французький хімік Антуан Лоран Лавуазьє повідомляє на засіданні Паризької академії наук, що вода — це сполука водню і кисню;

1857 рік — виходить друком збірка віршів французького поета Шарля Бодлера "Квіти зла";

1863 рік — сьоґун Токуґава Іємоті наказує вигнати з Японії всіх іноземців;

1872 рік — в Німецькій імперії забороняють діяльність Ордена єзуїтів;

1878 рік — починається Берлінський конгрес, що підтвердив незалежність Князівства Чорногорія, Князівства Сербія і Румунії;

1939 рік — у Львові відбуваються останні збори Наукового товариства імені Шевченка;

1950 рік — армія Північної Кореї нападає на Південну Корею;

1957 рік — створюють іграшку "літаюча тарілка";

1991 рік — Словенія і Хорватія проголошують незалежність від Югославії;

1991 — приймають Закон України "Про митну справу в Україні".

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 25 червня

Які завтра іменини: Арсеній, Аркадій, Орест, Євгеній, Анастасія.

Талісманом людини, народженої 25 червня є перли. Ніжний та крихкий дорогоцінний камінь. Здавна перли використовували в лікувальних цілях. А ще раніше вони асоціювалися з красою та невинністю.

В цей день народилися:

1646 рік — італійська філософиня і математикиня, перша жінка у світі, яка здобула докторський ступінь Елена Лукреція Корнаро Піскопія;

1886 рік — український історик, академік, професор Львівського університету Іван Крип'якевич;

1922 рік — український письменник Петро Угляренко.

Який завтра день в Україні і світі

25 червня Міжнародний день моряка / Фото: Pexels

25 червня в Україні святкують День митника. Державне свято, яке було створене 2020 року, до цього (від 1991 року) святкували цього дня День митної служби України. Головна мета дати — привернути увагу до важливої професії митника та вшанувати всіх митників за допомогою привітань.

Також 25 червня День молодіжних та дитячих організацій України. Святкують дату від 2008 року, коли вона була створена указом президента України для того, щоб регламентувати та захищати такі організації. Виховання молоді та дітей — запорука успішного державного розвитку. Нині найвпривовішим об'єднанням, яке гуртує молодь, є Національна організація скаутів України (НОСУ), яка працює від 2007 року.

А ще 25 червня Міжнародний день моряка. Свято з'явилося 2010 року після того, як між членами Міжнародної морської організації (є частиною ООН) була підписана відповідна резолюція. Мета дня полягає в тому, щоб подякувати морякам за їхню працю та вклад у світову економіку.

25 червня Всесвітній день вітиліго. Дату обрали не випадково, адже саме цього дня помер Майкл Джексон, який був справжнім королем сучасної світової музики і жертвою хвороби. Вітиліго маловивчене захворювання, яке не лікується. На темній шкірі воно більш помітне, але за статистикою однаково часто зустрічається у людей будь-якої раси та віку.