Яке завтра, 25 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке завтра, 25 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

25 грудня 2021 року – субота. Християни західного обряду святкують Різдво Христове. Перше святкування Різдва було задокументоване 336 року. Саме від цього моменту римо-католицька церква святкує день народження Ісуса Христа 25 грудня. 1991 року о 19.00 президент Радянського Союзу Михайло Горбачов востаннє виступає на Центральному телебаченні СРСР та повідомляє про припинення своєї діяльності. Це фактично означало припинення існування Радянського Союзу.

До Нового року залишилось 6 днів.

Яке завтра свято в Україні і світі

25 грудня за григоріанським календарем римо-католицька церква святкує Різдво Христове. Це одне з найголовніших свят в церковному календарі. Подія символізує повернення чистоти й духовності в світ. Адже народився той, хто повинен спасти людство в часи ненависті, лицемірства та жадібності. В це свято вся родина повинна зібратися разом. За традицією зранку під ялинкою дорослі та діти знаходять подарунки. Адже Різдво – це саме той час, коли потрібно ділитися радістю та дарувати тепло.

Різдво Христове важливе свято в церковному календарі, святкується 25 грудня / Pexels

Більше ніж дві тисячі років тому почалася ця історія. Діва Марія та Йосип жили в місті Назареті. Одного разу до Марії явився ангел, що сповістив, що в неї буде син, батьком якого буде сам Бог. Цю новину жінка сприйняла з покорою і радістю. Коли Марія вже була вагітною, римський імператор Август видав наказ, за яким всі жителі повинні були явитися в Вифлеєм для перепису населення. Марія з Йосипом також вирушили в дорогу.

В Вифлеємі було так людно, що зупинитися подружжю не було де. Тому вони залишилися на ніч в хліві для ягнят. Саме в ту ніч на світ з’явився маленький Ісусик. Ліжка в хліві для немовляти не було, тому мати положила його в ясла зі свіжим сіном.

В час народження Спасителя 25 грудня в небі загорілася яскрава зірка, вона показала шлях до Христа трьом мудрецям / pixabay.com

Поблизу Вифлеєма в полі кілька пастухів пасли стадо овець. Їм явився Ангел, який сповістив про народження Спасителя і розповів, де його можна знайти. Пастухи прийшли до хліва, побачили Ісуса Христа і почали розповідати цю новину повсюди. В час народження Спасителя в небі загорілася яскрава зірка. Подорожуючи за її сяйвом, три мудреці прийшли до Ісуса Христа, щоб вшанувати нового царя. Вони принесли йому дари: золото, ладан і смирну.

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Цар Ірод, дізнавшись про народження Спасителя, дуже розгнівався і наказав вбити в Вифлеємі всіх дітей віком до 2 років. Але Бог прийшов уві сні до Йосипа та попередив його про небезпеку. Тому родина встигла втекти з міста. Йосип, Марія і маленький Ісус жили в Єгипті аж до смерті царя Ірода і тільки після цього змогли повернутися в Назарет.

Три сотні років після смерті Ісуса Христа послідовники християнства були нечисленні, а свята Різдва не існувало. Спочатку священники вважали, що святкувати день народження Спасителя не потрібно. Тоді основним святом вважався Великдень. Але 336 року все змінилося. Тоді в Римській імперії вперше відсвяткували саме Різдво Христове 25 грудня (подія була підтверджена документально). А офіційно цю дату затвердив Третій Вселенський Собор 431 року.

Наші предки почали святкувати свято від часів хрещення Русі князем Володимиром. На території Російської імперії (до складу якої тоді входила Україна) до 1917 року саме Різдво вважалося основною церковною датою. Нині ми маємо два святкових вихідні – 25 грудня українці західного обряду святкують Різдво. А 7 січня святкування відбувається у християн східного обряду.

Яке завтра ще свято в світі:

День Конституції на Тайвані;

День захисту дітей в Камеруні, Чад, Центральноафриканській республіці, Габоні, Демократичній республіці Конго, Гвінеї та Республіці Конго;

День сім’ї в Мозамбік;

День букви “L” в США.

Яке завтра, 25 грудня, церковне свято

25 грудня - день пам’яті святителя Спиридона Триміфунтського / Pexels

25 грудня в церковному календарі – день пам’яті святителя Спиридона Триміфунтського. Ще в молодості за милосердя та доброту він отримав від Бога дар зцілення людей та приборкання природних сил.

Точних даних про життя Спиридона немає. Вважається, що він народився в кінці III століття нашої ери на Кіпрі. Там святитель потім одружився і виховував своїх дітей. Працював Спиридон пастухом і майже всі свої кошти віддавав біднякам та безпритульним. А після смерті дружини став єпископом.

Існує чимало легенд, які пов’язані з різними чудесами Спиридона. Також він звертав у християнство язичників. Все своє життя прожив у святості і помер близько 348 року.

Також 25 грудня – день пам’яті священномученика Олександра Єрусалимського. На жаль, про його життя збереглося дуже мало фактів. Але відомо, що жив він близько II століття нашої ери і служив пастором. Також був учнем святого Климента Олександрійського. Одного разу Олександр вклонився в Єрусалимі святим місцям і відразу після цього почув одкровення Господа. Саме тоді він почув, що йому варто стати помічником патріарха Наркіса і очолити церкву після смерті останнього. Так і сталося. Коли на престол зійшов імператор Декій, Олександра кинули в сиру в’язницю, де він і помер.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 25 грудня

Які завтра іменини: Спиридон, Олександр.

Талісманом людей, народжених 25 грудня, є топаз. Існує повір’я, що цей камінь лікує нервову систему та може захистити власника від простудних захворювань. За тривалого знаходження топазу під прямими сонячними променями, його колір втрачається і тьмяніє. Цікавий факт: перша інформація про топази з’явилася ще 3 тисячі років тому.

Цього дня народилися:

0 рік – засновник християнства Ісус Христос;

1848 рік – український історик, письменник, етнограф Орест Левицький;

1895 рік – український композитор Григорій Верьовка;

1899 рік – український історик Костянтин Антипович;

1904 рік – український режисер Мечислава Маєвська;

1905 рік – український кінооператор Олександр Пищиков;

1907 рік – американський кіноактор, уродженець теперішньої Тернопільської області Майк (Михайло) Мазуркевич;

1907 рік – український прозаїк, драматург Євген Кравченко;

1927 рік – український письменник-фантаст, дисидент, громадський діяч Олесь Бердник;

1970 рік – Дизель, гітарист української групи “Green Grey”;

1973 рік – українська акторка театру та кіно Вікторія Спесивцева.

Що не можна робити цього дня

25 грудня не можна лихословити, сваритися.

Наші предки вважали, що цього дня не можна займатися фізичною працею.

Народні прикмети і традиції 25 грудня

У ніч на 25 грудня визирніть у вікно: якщо небо ясне, без жодної хмаринки, значить зима буде холодною, а літо спекотне / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: якщо сонячний день, то зимові свята пройдуть вдало;

25 грудня похмурий ранок – чекайте ранню весну;

яка погода 25 грудня, таку і слід чекати 31 грудня.

У ніч проти 25 грудня потрібно було визирнути у вікно: якщо небо ясне, без жодної хмаринки, значить зима буде холодною, а літо спекотне. Якщо за хмарами не видно зірок, тоді чекайте теплу зиму і дощове літо. Фермери повинні цього дня стежити за вітром, якщо на Спиридона він змінить свій напрямок тричі, то наступного року урожай буде багатим.

Прогноз погоди на завтра, 25 грудня

Завтра, 25 грудня – в день Різдва Христового у римо-католиків, від самого ранку в Києві з’являться хмари, які не зникнуть до вечора. Вночі на 25 грудня можливий дрібний дощ, який зміниться на сніг до середини дня. У Львові від самого ранку хмарна погода, нічний дощ зміниться снігом, який йтиме до обіду. Похмура погода у Харкові протримається весь день, лише під вечір сонце вигляне з-за хмар. В Одесі без опадів, хмарна погода.

Температура повітря в Києві +1 градус вдень. Вночі до -6. У Львові стовпчики термометра покажуть +4. У Харкові + 2 вдень і -5 вночі. В Одесі до +8.

Пам’ятні дати 25 грудня

25 грудня 2020 року головна ялинка України потрапляє в топ-10 кращих в Європі / Instagram

Цього дня рік тому головна ялинка України потрапляє в топ-10 в Європі, а Юрген Клопп заспівав відому різдвяну пісню “Last Christmas” і пригадав, як зустрічали Різдво в його дитинстві.

Календар важливих подій в Україні та світі за 25 грудня: