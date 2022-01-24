Яке завтра, 25 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке завтра, 25 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

25 січня 2022 року – вівторок. В церковному календарі – день пам’яті Татіани (Тетяни) Римської (в народі – Тетянин день). Цього дня 1924 року у французькому містечку Шамоні починаються I зимові Олімпійські ігри, а 2004 року на поверхню Марса здійснює посадку другий американський марсохід “Опорт’юніті”.

До Нового року залишилося 340 днів.

Яке завтра свято в Україні і світі

25 січня в святкують Тетянин день, який у деяких країнах прийнято називати Днем студента. Адже свята Татіана Римська, пам’ять якої православна церква вшановує цього дня, була покровителькою учнів та студентів.

25 січня - Тетянин день, яка вважається покровителькою студентів / Pexels

25 січня студентам варто відвідати церкву і поставити свічку за успіхи у навчанні. Увечері ті, хто навчається в учбових закладах, традиційно влаштовують гучні вечірки. Також 25 січня вітають з днем ангела Тетян.

Яке завтра свято ще в світі:

День щасливих сніговиків;

День Роберта Бернса в Шотландії (Роберт Бернс – відомий шотландський поет);

День винятково для себе;

День навпаки (потрібно всі слова говорити задом наперед);

День подяки наставнику;

Національний день планування відпусток у США.

Яке завтра, 25 січня, церковне свято

25 січня - день пам’яті великомучениці Татіани (Тетяни) Римської / commons.wikimedia.org

25 січня в церковному календарі – день пам’яті великомучениці Татіани (Тетяни) Римської. Народилася в багатій римській сім’ї. Батька дівчини тричі обирали консулом. Він таємно сповідував християнство, а тому свою доньку також виховав у цій вірі. Коли Татіана досягла свого повноліття, вона байдуже ставилася до багатств та інших благ. Дівчина всім серцем полюбила благочестиве життя і хотіла віддати себе Церкві, відмовившись від заміжжя.

За доброчесність, відданість Богу та інші чесноти Татіану зробили дияконесою в римському храмі. Весь свій час вона молилася, допомагала хворим, біднякам та відвідувала в’язниці.

Коли землями правив малолітній імператор Олександр, прийняла мученицькі страждання від градоправителя Ульпіана. Татіану відвели в храм, щоб вона там поклонилася язичницьким ідолам. Однак свята почала молитися і раптом почався землетрус, який розколов ідолів на частини. За це святій жінці викололи очі. Але вона стійко винесла всі муки та молилася, щоб катам відкрилася духовна правда. Усі кати увірували в Христа, впали долілиць і возвели руки до небес. За це їх спочатку катували, а потім стратили.

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Наступного дня Татіану знову мучили. Її оголили, різали тіло, били. Але раптом з її ран замість крові почало текти молоко, яке в повітрі обернулося пахощами. А самі мучителі відчували страшні болі. Дев’ятеро з них навіть померло на місці.

Третього дня святу знову привели на суд. Однак всі побачили, що за ніч вона стала абсолютно здоровою. Її почали вмовляти, щоб жінка принесла жертву богині Діані. Тоді свята перехрестилася і голосно помолилася. Пролунав гуркіт грому, а блискавка спопелила самих жреців та ідолів.

Мученицю знову катували та кинули до в’язниці. Вночі до неї з’явилися Божі Ангели та зцілили всі рани. Зранку Татіану вивели в Колізей та спустили голодних левів. Однак тварини лягли біля її ніг і почали лизати руки. А коли левів завели знову до клітки, вони пошматували одного з катів. Святу кинули в вогонь, але він не взяв її тіла. Язичники подумали, що Татіана відьма, а тому вирішили обстригти волосся (в давнину вірили, що саме у волоссі вся сила чарівниці).

Наступного дня Татіану привели до храму Зевса, але вона знову почала молитися, і ідол впав. Замучені кати вирішили стратити жінку. Разом з нею мученицьку смерть прийняли інші християни, зокрема і батько Татіани. Сталося це близько 225 року.

А ще 25 січня церква вшановує пам’ять святителя Сави, архієпископа Сербського. З дитинства преподобний цікавився православними рукописами, а також старанно вивчав саме духовні предмети. У миру звали Ростислав. В юнацтві таємно покинув батьківський дім, щоб служити в монастирі у Афоні та вчити святу науку. Зумів переконати свого батька і прийняти постриг. Дуже скоро отримав високий духовний сан.

Своїм благословенням Сава окропив чимало церков в Сербії, а також звернув багато людей до християнської релігії. Преподобний також подорожував світом та спілкувався з різними людьми. Мандрівку свою святитель закінчив у Болгарії, де й помер.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 25 січня

Які завтра іменини: Галактіон, Макарій, Петро, Савва, Євпраксія, Тетяна.

Талісманом людей, народжених 25 січня, є агат. Напівдорогоцінний камінь, поверхня якого має смугасте забарвлення. Агати бувають різного кольору, в залежності від місцезнаходження. Найчастіше у природі зустрічаються світлі камені. З давніх давен агат використовували для виготовлення декоративних і ювелірних прикрас.

25 січня народився український шоумен та шостий Президент України, Володимир Зеленський / Associated Press

В цей день народилися:

1627 рік – англійський хімік, фізик Роберт Бойль;

1708 рік – італійський художник XVIII століття Помпео Батоні;

1741 рік – український лікар-ботанік і фармаколог Григорій Соболевський;

1759 рік – знаменитий шотландський поет Роберт Бернс;

1806 рік – ірландський художник-портретист, книжковий ілюстратор, майстер історичного жанру Деніел Маклайз;

1852 рік – український фізіолог, лікар-ендокринолог, який заснував Органотерапевтичний інститут, Василь Данилевський;

1872 рік – український політичний і державний діяч Микола Скрипник;

1882 рік – британська письменниця та літературний критик Вірджинія Вулф;

1883 рік – український авіаконструктор, створив перший гідроплан, Дмитро Григорович;

1900 рік – американський генетик і еволюційний біолог українського походження Феодосій Добржанський;

1931 рік – український актор Віктор Цимбаліст;

1938 рік – радянський співак, актор Володимир Висоцький;

1978 рік – український шоумен та шостий президент України Володимир Зеленський;

1981 рік – американська співачка та композиторка, лауреатка 12 нагород "Ґреммі" Аліша Кіз.

Що не можна робити цього дня

25 січня забороняється зациклюватися на поганих думках.

Не варто піддаватися своїм шкідливим звичкам.

Не тримайте вдома поламані речі, краще 25 січня їх викинути.

Народні прикмети і традиції на 25 січня

Яка погода 25 січня, такою буде і в грудні / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: якщо рано зійде сонце — весною швидко потепліє і пташки з теплих країв повернуться;

на Тетяний день сніг означає, що літо буде сирим та дощовим;

яка погода 25 січня, такою буде і в грудні;

з півдня дме вітер — літо буде маловрожайним та посушливим;

ясна та морозна погода 25 січня на хороший врожай, а тепла і сніжна на неврожайний рік;

цього дня заметіль, значить буде багато хліба;

зоряне небо вказує на ранню весну.

Серед простого люду було чимало традицій святкування Тетяниного дня. Цього дня жінки намагалися провести генеральне прибирання оселі. А ще вважали, якщо дівчинка народилася 25 січня, то з неї виросте хороша господиня. Старші жінки пекли короваї у вигляді сонця. Особливе місце у святкуванні цього дня відводили саме цьому небесному світилу. Селяни вважали — якщо піднятися на високий пагорб та загадати бажання, дивлячись при цьому на сонце, то загадане здійсниться. А віряни 25 січня обов’язково відвідували церкву, щоб поставити свічку та помолитися святій Татіані на успіх у навчанні.

Погода на завтра, 25 січня

Завтра, 25 січня, в Києві небо буде вкрите хмарами, увечері можливий дрібний сніг. У Львові похмура погода, з середини дня йтиме сніг. В Одесі прояснення можливе лише увечері, вранці продовжиться нічний сніг, який до середини дня закінчиться. У Харкові хмарно, без опадів.

Температура повітря в Києві -6 вдень та -9 вночі. У Львові -15 вночі та близько 0 вдень. В Одесі -3 вдень та -6 вночі. В Харкові -6 вдень та -11 вночі.

Пам’ятні дати 25 січня

25 січня 2021 року в Києві встановлюють нові дорожні знаки (зокрема, вперше знак “Зміна покриття”) / Pexels

Цього дня рік тому в Києві встановлюють нові дорожні знаки (зокрема, вперше знак “Зміна покриття”), а біля Офісу Президента проходить тарифний протест.

Календар важливих подій в Україні та світі за 25 січня: