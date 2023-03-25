Яке завтра, 26 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 26 березня, в Україні святкують День національної гвардії. Віряни вшановують перенесення мощів святителя Никифора. До Нового року залишилося 280 днів.

26 березня 2023 — неділя. 396-й день війни в Україні.

Яке завтра, 26 березня, церковне свято

26 березня в церковному календарі – день перенесення мощів святителя Никифора. Він був Константинопільським патріархом. 815 року імператор Лев V Вірменин заслав його на острів Проконіс через те, що святитель був іконопоклонником. Помер Никифор 828 року. Його мощі поховали у монастирській церкві святого Теодора. Через 19 років після поховання на острів прибув святий Методій і побачив, що мощі патріарха залишилися нетлінними. Тоді їх перенесли спочатку до царгородського храму св. Софії, а пізніше (846 року) до церкви Святих Апостолів.

Що не можна робити в цей день

Не дозволяється пиляти дерева чи навіть ламати їхні гілки.

В цілому забороняється шкодити рослинам.

Не лихословте і не лайтеся.

Народні прикмети і традиції на 26 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: туман означає, що літо буде дощовим;

дме південний вітер, чекайте на теплі весну та літо;

сухий і сонячний день до багатого врожаю;

берези "плачуть" рясним соком, влітку будуть дощі і холодна погода.

26 березня берези "плачуть" рясним соком, влітку будуть дощі і холодна погода / Фото: Pexels

Селяни намагалися з повагою ставитися до рослин на Никифора. Вірили, що можна накликати на себе і свою сім'ю біду, якщо нашкодити квітці чи зрубати дерево. Сни проти 26 березня вважалися безпечними, але їх нікому не розповідали. Але якщо побачити сновидіння вдень, то воно точно не збудеться.

Погода на 26 березня

Завтра, 26 березня, в Києві хмарно з проясненнями, вночі дрібний дощ, який закінчиться до середини дня. У Львові ясний ранок зміниться на хмарний день і вечір, вдень дрібний дощ, який йтиме до вечора. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі хмарно, вранці і вдень дощитиме.

Температура повітря в Києві +12 вдень та +10 вночі. У Львові +11 вдень та +5 вночі. У Харкові +14 вдень та +7 вночі. В Одесі +11 вдень та +8 вночі.

Пам’ятні дати 26 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 26 березня:

1636 рік — засновано Утрехтський університет;

1826 рік — Шуберт дає свій єдиний публічний концерт;

1830 рік — у Пальмірі, штат Нью-Йорк надходить в продаж Книга Мормона — священний текст Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів;

1845 рік — у США отримують патент на медичний пластир;

1881 рік — Румунія проголошена королівством;

1904 рік — завершують будівництво та здають в експлуатацію нову будівлю Львівського залізничного вокзалу;

1917 рік — до Києва із заслання повертається Михайло Грушевський;

1920 рік — Латвія визнає незалежність Української Народної Республіки та її уряд;

1945 рік — завершується битва за Іодзіму — єдина наземна операція японських сил, в якій втрати армії США перевищили їхні власні;

1956 рік — підписують міжнародну угоду про створення Об'єднаного інституту ядерних досліджень у Дубні;

1971 рік — Східний Пакистан проголошує незалежність від Пакистану, утворивши державу Бангладеш та розпочавши війну за незалежність;

1979 рік — прем'єр-міністр Ізраїлю Менахем Бегін, президент Єгипту Анвар Садат та президент США Джиммі Картер підписують єгипетсько-ізраїльську мирну угоду;

1992 рік — Верховна Рада України приймає закон "Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України";

1995 рік — у перших семи країнах ЄС вступають в дію Шенгенські угоди про скасування візового контролю на кордонах;

1999 рік — макровірус Мелісса починає розповсюджуватися по всьому світу через електронну пошту, завдавши шкоди на приблизно 80 млн доларів;

2006 рік — чергові парламентські вибори в Україні;

2008 рік — вперше в Новій Шотландії, Канада відбувається акція на підтримку хворих на епілепсію, яка отримала назву — Фіолетовий день.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 26 березня

Які завтра іменини: Олександр, Никифор, Терентій, Христина.

Талісманом людини, народженої 26 березня є онікс. Мінерал відрізняється незвичайним смугастим окрасом та давньою історією. Здавна вірили, що онікс позитивно впливає на життя та здоров'я людини. Його навіть часто використовували в традиційній медицині.

В цей день народилися:

1835 рік — український історичний живописець Олександр Литовченко;

1880 рік — український художник, педагог, теоретик мистецтва Олександр Богомазов.

Який завтра день в Україні і світі

26 березня в світі Фіолетовий день (День хворих на епілепсію) / Фото: Pexels

26 березня в Україні святкують День національної гвардії. Це професійне свято, яке було затверджене 18 березня 2015 року указом президента Петра Порошенко. До складу цього військового формування відносять бригади та полки оперативного призначення і охорони громадського призначення, полки охорони важливих державних об'єктів тощо.

Також 26 березня в світі Фіолетовий день (День хворих на епілепсію). 2008 року ініціатором створення окремої події виступила звичайна дев'ятирічна дівчинка Кессіді Меган, яка хворіє на епілепсію. Вона хотіла показати людям, що про це захворювання існує надто багато міфів. Дівчинка прикріпила до одягу стрічку фіолетового кольору. Ідею Кессіді підтримали різні організації по всьому світі.

Епілепсією називають групу неврологічних розладів, які відрізняються основною характерною рисою — наявністю судомних нападів. Поки що немає точних причин виникнення цього захворювання, але погані звички та перенесення важких захворювань. Лікування не існує, лікарі можуть лише підтримувати нормальний стан організму, а ось повне одужання неможливе.