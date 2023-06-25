Яке завтра, 26 червня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 26 червня, Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу. Віряни вшановують пам'ять святої Акилини. До Нового року залишилося 188 днів.

26 червня 2023 року — понеділок. 488-й день війни в Україні.

Яке завтра, 26 червня, церковне свято

26 червня в церковному календарі – день пам’яті святої Акилини. Жила вона в III столітті та походила з благочестивої, багатої родини. З дитинства матір ростила Акилину у любові до Христа. Тому ще в ранньому віці дівчинка намагалася навернути однолітків до християнства. Дізнався про це градоначальник міста і привів Акилину до самого імператора. Довго мучили дівчинку, піддавали страшним тортурам, але всі рани Акилини Господь тут же зцілював. Побачивши це, язичники вирішили просто відрубати голову мучениці.

Що не можна робити в цей день

Не варто скаржитися на будь-кого або будь-що.

Не йдіть далеко від дому після полудня.

Заборонено ділитися радощами з іншими людьми.

Народні прикмети і традиції на 26 червня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: сонячний день, але квіти жовтця закриваються, значить скоро вона погіршиться;

собаки катаються по траві — до негоди;

півень співає до 9 вечора — чекайте на дощ;

світить сонце, але курчата ховаються під курку-квочку — погода погіршиться;

мошкара літає — до гарної погоди;

павук-хрестовик забрався на заході сонця в павутину — наступного дня буде суха погода;

з самого ранку стоїть сильний запах квітів та трави — чекайте на дощ.

26 червня світить сонце, але курчата ховаються під курку-квочку — погода погіршиться / Фото: Pexels

Наші предки називали 26 червня Килина Гречишниця, тому що вірили, що свята допомагає їм сіяти та вирощувати гречку. Вважалося, що саме цього дня наступає справжнє літо і з'являється багато оводів, комарів та інших комах. В народі навіть існувало повір'я, якщо 26 червня ходити лісом, то комарі бісяться. Обов'язково на стіл готували страви з гречки, а також пригощали ними всіх, хто йшов повз будинок.

Погода на 26 червня

Завтра, 26 червня, в Києві похмурий день, незважаючи на ранкове прояснення, вночі дрібний дощ, який закінчиться до ранку, вдень дощ із грозою, який ввечері перетвориться на дрібний дощ. У Львові ясно протягом всього дня, без опадів. У Харкові хмарно, вдень пройде сильний дощ, який послабне до вечора. В Одесі ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві +20 вдень та +16 вночі. У Львові +24 вдень та +14 вночі. У Харкові +18 вдень та +16 вночі. В Одесі +28 вдень та +20 вночі.

Пам’ятні дати 26 червня

Календар важливих подій в Україні та світі за 26 червня:

1886 рік — французький хімік Анрі Муассан уперше отримує чистий фтор;

1906 рік — стартують перші в історії автомобільні перегони Гран-Прі Франції;

1919 рік — виходить перший номер газети "Нью-Йорк Дейлі Ньюз";

1925 рік — відбувається прем'єра в Голлівуді фільму Чарлі Чапліна "Золота лихоманка";

1945 рік — на конференції в Сан-Франциско представники 50 держав підписують Статут Організації Об'єднаних Націй;

1960 рік — проголошують незалежність Мадагаскару;

2006 рік — у Кельні відбувається матч 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу Україна — Швейцарія, в якому в серії післяматчевих пенальті з рахунком 3:0 перемагає збірна України;

2012 рік — Чорногорія офіційно розпочинає перемовини про вступ до Європейського Союзу.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 26 червня

Які завтра іменини: Іван, Яків, Килина, Ганна, Антоніна.

Талісманом людини, народженої 26 червня є місячний камінь. Незвичайний камінь, який відрізняється унікальним відтінком з переливами. В Середні Віки вірили, що місячний камінь допомагає віднайти кохання та побачити своє майбутнє з другою половинкою.

В цей день народилися:

1810 рік — український етнограф, історик права, громадський діяч Василь Тарновський (старший);

1918 рік — український письменник і журналіст Василь Бережний;

1927 рік — українська художниця декоративного мистецтва Нінель Гаркуша;

1987 рік — український музикант Василь Васильців.

Який завтра день в Україні і світі

26 червня святкують День народження зубної щітки / Фото: Pexels

26 червня в Україні і світі Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу. Зловживання наркотиками вважається найбільш загрозливим явищем сучасного світу. Досить швидко наркотичні препарати призводять людину до втрати здоров'я та моральної деградації. Щоб посилити співробітництво країн світу проти наркотичної залежності та збільшити поінформованність людей про шкоду наркотиків, 1967 року Генеральна Асамблея ООН проголосила офіційний міжнародний день.

Також 26 червня Міжнародний день на підтримку жертв тортур. Дату обрали не випадково, адже саме цього дня 1987 року набула чинності Конвенція проти жорстоких тортур, яка є однією з ключових ініціатив охорони прав та гідності людини.

А ще 26 червня святкують День косметолога. Спочатку це професійне свято з'явилося в США, але згодом вийшло за межі країни і стало популярним в усьому світі. Вперше термін "косметологія" почали вживати у 20-х роках XX століття. Його можна перекласти з грецької як "мистецтво прикрашати". Однак відомості про косметологій зустрічалися ще в Стародавньому Римі, де таких людей називали косметами. Професією володіли тільки жерці і вони допомагали жінкам приховати недоліки шкіри.

26 червня святкують і День народження зубної щітки. Саме цього дня 1780 року англієць Вільям Едіс організував масовий продаж зубних щіток. Однак про цей нескладний спосіб гігієни знали набагато раніше. Перші згадки про зубну щітку були знайдені ще в історії країн Стародавнього Сходу. Це були загострені палички з дерев, які містили ефірну олію.

Також 26 червня Всесвітній день виробників холоду. Вперше свято з'явилося 2019 року. Дату обрали на честь дня народження 1824 року видатного британського науковця, лорда Кельвіна Томпсона, який створив шкалу температур.

А ще 26 червня в Україні святкують День кримськотатарського прапора.