Яке завтра, 26 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке завтра, 26 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

26 грудня 2021 року – неділя. Цього дня 1918 року у Києві Директорія на чолі з Володимиром Винниченком проголошує відновлення Української Народної Республіки, а 1606 року в королівському театрі при дворі короля Якова VI відбувається прем’єра п’єси Вільяма Шекспіра “Король Лір”.

До Нового року залишилось 5 днів.

Яке завтра свято в Україні і світі

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26 грудня святкується День подарунків (Boxing Day). Свято найбільш популярне в тих країнах, які історично пов’язані з Англією (Канада, Нова Зеландія, Південно-Африканська Республіка, Австралія) та деяких європейських країнах. В Німеччині воно носить назву “Zweite Feiertag” або “Друге Святкування”.

В перекладі з англійської мови “Boxing Day” дослівно означає “День коробок”. Адже подарунки в Великобританії прийнято дарувати в коробках. Деякі історики стверджують, що така назва походить від римської традиції збирати гроші за спортивні ігри в спеціальні коробки. На руїнах Помпеї навіть були знайдені глиняні ящики, які були до верху заповнені монетами. Пізніше ця ідея потрапила з римлянами до Англії. Духовенство і монахи почали використовувати коробки, щоб збирати в них пожертвування протягом усього року, а на Різдво всі ці кошти роздавали біднякам.

26 грудня - День подарунків / Pexels

Також на Різдво багатії часто дарували бідним подарунки. Тому 26 грудня традиційно робили вихідним днем для прислуги. Вперше термін “Boxing Day” використали в Великобританії 1833 року. Хоча так і не змогли встановити, звідки офіційно походить ця назва. Але приводів назвати цей день саме так в Англії було досить багато. “Різдвяними коробками” називали подарунки для прислуги. Для бідняків гроші церква збирала в спеціальні коробочки. Та інші приклади.

Дехто вважає, що День подарунків (Boxing Day) має також і релігійне коріння. В одному з регіонів Іспанії і в Ірландії 26 грудня святкують День святого Стефана. А ось в багатьох європейських країнах (Німеччина, Угорщина, Нідерланди, Польща) 26 грудня святкується з таким же запалом, як і Різдво. В Південно-Африканській Республіці свято носить назву “День доброї волі” (Day of Goodwill), а в США – День карамельної тростини. В Україні свято набуває популярності останні роки.

Яке завтра свято ще в світі:

День батька в Болгарії;

День кропивника на острові Мен і в Ірландії;

День подяки запискою;

День скиглія.

Яке завтра, 26 грудня, церковне свято

26 грудня - день пам’яті мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія та Ореста / Pexels

26 грудня в церковному календарі – день пам’яті мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія та Ореста. Мученики жили в часи правління імператора Діоклетіані в Вірменії. Вони всі постраждали за Христа. Першим був Авксентій – священник Аравійської церкви. Його тортури і страждання побачив Євстратій, який був тоді мером міста Саталіона. До цього часу він був таємним християнином, але потім відрив свою віру кожному. За що його спочатку сильно побили, а пізніше заживо спалили. Авксентія після тортур кинули до в’язниці, а потім обезголовили.

Святий Мардарій був простолюдином і щиро вірив в Христа. За це він був повішений вниз головою. Євгенія також сильно мучили. Спочатку йому вирвали язик, потім відрубали руки і ноги, а після цього обезголовили.

Орест був молодим воїном. Він таємно сповідував християнство. Але одного разу про це дізналися і його викликали на суд. За віру Ореста спалили на гарячій металевій решітці.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 26 грудня

Які завтра іменини: Костянтин, Констанцій, Арсеній, Євген, Євстратій, Лукія, Мардарій, Никодим, Орест.

Талісманом людей, народжених 26 грудня, є сердолік. В народі його називають “камінь сонця” або “червневий камінь”. В древності вірили, чим яскравіший колір сердоліку, тим сильніші його магічні властивості. Тому найсильнішими вважаються темно-червоні камені. Сердолік рекомендується носити жінкам і молодим дівчатам, адже він допомагає привернути увагу чоловіка, який подобається.

В цей день народилися:

1194 рік – імператор Священної Римської імперії, Фрідріх II;

1664 рік – німецький ювелір епохи бароко, Йоганн Мельхіор Ділінгер;

1791 рік – британський математик, винахідник першої обчислювальної машини, Чарльз Беббідж;

1883 рік – французький художник, поет, Моріс Утрілло;

1898 рік – український поет, драматург, перекладач, представник Розстріляного Відродження, Євген Плужник;

1917 рік – київський архітектор, Юрій Асєєв;

1937 рік – українська акторка, Алла Бабенко.

Що не можна робити в цей день

26 грудня не рекомендується починати нових справ.

Також намагайтеся не сваритися і не лихословити.

26 грудня не можна проходити повз тих, хто просить милостиню.

Забороняється відмовляти в допомозі всім, хто її попросить.

Народні прикмети і традиції 26 грудня

Сонце 26 грудня сідає за велику хмару — вночі може початися заметіль / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: якщо день сонячний, то такого ж слід чекати і на 31 грудня;

26 грудня на вулиці заметіль — весна буде пізньою;

якщо сороки сідають на сніг, то буде тепло;

сонце 26 грудня сідає за велику хмару — вночі може початися заметіль;

під житлом чути виття вовків, значить скоро прийде тепло.

26 грудня в народі називали по-різному: “Мардарій”, Дарій” або “Відьмині посиденьки”. Наші пращури говорили: “Євстрат — сонечку рад”. Вважалося, що якщо в цей день залишити біля порога віник, то його заберуть відьми. Також існувала цікава легенда, згідно з якою відьма не може померти, поки не передасть іншій всі свої знання.

Прогноз погоди завтра, 26 грудня

Завтра, 26 грудня, в Києві без опадів, зранку і до самого вечора небо буде вкрите хмарами. У Львові очікується похмура погода, також без опадів. У Харкові небо проясниться тільки в другій половині дня. В Одесі сонце майже не буде з’являтися з-за хмар, вночі дрібний дощ, який зранку зміниться на сніг.

Температура у Києві вдень -3, вночі до -8. В Львові очікується до -5 вдень і до -9 вночі. В Одесі +1 вдень, вночі можливий невеликий мороз до -1. У Харкові вдень -5.

Пам’ятні дати 26 грудня

26 грудня 2020 року в Бельгії порушників карантину шукають за кількістю замовленої піци / Pexels

В цей день рік тому в Бельгії порушників карантину шукають за кількістю замовленої піци, а вакцину від коронавірусу доставляють в усі країни Європейського Союзу.

Календар важливих подій в Україні та світі за 26 грудня: