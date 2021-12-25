Яке завтра, 26 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

26 грудня 2021 року – неділя. Цього дня 1918 року у Києві Директорія на чолі з Володимиром Винниченком проголошує відновлення Української Народної Республіки, а 1606 року в королівському театрі при дворі короля Якова VI відбувається прем’єра п’єси Вільяма Шекспіра “Король Лір”.
До Нового року залишилось 5 днів.
Яке завтра свято в Україні і світі
26 грудня святкується День подарунків (Boxing Day). Свято найбільш популярне в тих країнах, які історично пов’язані з Англією (Канада, Нова Зеландія, Південно-Африканська Республіка, Австралія) та деяких європейських країнах. В Німеччині воно носить назву “Zweite Feiertag” або “Друге Святкування”.
В перекладі з англійської мови “Boxing Day” дослівно означає “День коробок”. Адже подарунки в Великобританії прийнято дарувати в коробках. Деякі історики стверджують, що така назва походить від римської традиції збирати гроші за спортивні ігри в спеціальні коробки. На руїнах Помпеї навіть були знайдені глиняні ящики, які були до верху заповнені монетами. Пізніше ця ідея потрапила з римлянами до Англії. Духовенство і монахи почали використовувати коробки, щоб збирати в них пожертвування протягом усього року, а на Різдво всі ці кошти роздавали біднякам.
Також на Різдво багатії часто дарували бідним подарунки. Тому 26 грудня традиційно робили вихідним днем для прислуги. Вперше термін “Boxing Day” використали в Великобританії 1833 року. Хоча так і не змогли встановити, звідки офіційно походить ця назва. Але приводів назвати цей день саме так в Англії було досить багато. “Різдвяними коробками” називали подарунки для прислуги. Для бідняків гроші церква збирала в спеціальні коробочки. Та інші приклади.
Дехто вважає, що День подарунків (Boxing Day) має також і релігійне коріння. В одному з регіонів Іспанії і в Ірландії 26 грудня святкують День святого Стефана. А ось в багатьох європейських країнах (Німеччина, Угорщина, Нідерланди, Польща) 26 грудня святкується з таким же запалом, як і Різдво. В Південно-Африканській Республіці свято носить назву “День доброї волі” (Day of Goodwill), а в США – День карамельної тростини. В Україні свято набуває популярності останні роки.
Яке завтра свято ще в світі:
- День батька в Болгарії;
- День кропивника на острові Мен і в Ірландії;
- День подяки запискою;
- День скиглія.
Яке завтра, 26 грудня, церковне свято
26 грудня в церковному календарі – день пам’яті мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія та Ореста. Мученики жили в часи правління імператора Діоклетіані в Вірменії. Вони всі постраждали за Христа. Першим був Авксентій – священник Аравійської церкви. Його тортури і страждання побачив Євстратій, який був тоді мером міста Саталіона. До цього часу він був таємним християнином, але потім відрив свою віру кожному. За що його спочатку сильно побили, а пізніше заживо спалили. Авксентія після тортур кинули до в’язниці, а потім обезголовили.
Святий Мардарій був простолюдином і щиро вірив в Христа. За це він був повішений вниз головою. Євгенія також сильно мучили. Спочатку йому вирвали язик, потім відрубали руки і ноги, а після цього обезголовили.
Орест був молодим воїном. Він таємно сповідував християнство. Але одного разу про це дізналися і його викликали на суд. За віру Ореста спалили на гарячій металевій решітці.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 26 грудня
Які завтра іменини: Костянтин, Констанцій, Арсеній, Євген, Євстратій, Лукія, Мардарій, Никодим, Орест.
Талісманом людей, народжених 26 грудня, є сердолік. В народі його називають “камінь сонця” або “червневий камінь”. В древності вірили, чим яскравіший колір сердоліку, тим сильніші його магічні властивості. Тому найсильнішими вважаються темно-червоні камені. Сердолік рекомендується носити жінкам і молодим дівчатам, адже він допомагає привернути увагу чоловіка, який подобається.
В цей день народилися:
- 1194 рік – імператор Священної Римської імперії, Фрідріх II;
- 1664 рік – німецький ювелір епохи бароко, Йоганн Мельхіор Ділінгер;
- 1791 рік – британський математик, винахідник першої обчислювальної машини, Чарльз Беббідж;
- 1883 рік – французький художник, поет, Моріс Утрілло;
- 1898 рік – український поет, драматург, перекладач, представник Розстріляного Відродження, Євген Плужник;
- 1917 рік – київський архітектор, Юрій Асєєв;
- 1937 рік – українська акторка, Алла Бабенко.
Що не можна робити в цей день
- 26 грудня не рекомендується починати нових справ.
- Також намагайтеся не сваритися і не лихословити.
- 26 грудня не можна проходити повз тих, хто просить милостиню.
- Забороняється відмовляти в допомозі всім, хто її попросить.
Народні прикмети і традиції 26 грудня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:
- дивилися, який сьогодні день: якщо день сонячний, то такого ж слід чекати і на 31 грудня;
- 26 грудня на вулиці заметіль — весна буде пізньою;
- якщо сороки сідають на сніг, то буде тепло;
- сонце 26 грудня сідає за велику хмару — вночі може початися заметіль;
- під житлом чути виття вовків, значить скоро прийде тепло.
26 грудня в народі називали по-різному: “Мардарій”, Дарій” або “Відьмині посиденьки”. Наші пращури говорили: “Євстрат — сонечку рад”. Вважалося, що якщо в цей день залишити біля порога віник, то його заберуть відьми. Також існувала цікава легенда, згідно з якою відьма не може померти, поки не передасть іншій всі свої знання.
Прогноз погоди завтра, 26 грудня
Завтра, 26 грудня, в Києві без опадів, зранку і до самого вечора небо буде вкрите хмарами. У Львові очікується похмура погода, також без опадів. У Харкові небо проясниться тільки в другій половині дня. В Одесі сонце майже не буде з’являтися з-за хмар, вночі дрібний дощ, який зранку зміниться на сніг.
Температура у Києві вдень -3, вночі до -8. В Львові очікується до -5 вдень і до -9 вночі. В Одесі +1 вдень, вночі можливий невеликий мороз до -1. У Харкові вдень -5.
Пам’ятні дати 26 грудня
В цей день рік тому в Бельгії порушників карантину шукають за кількістю замовленої піци, а вакцину від коронавірусу доставляють в усі країни Європейського Союзу.
Календар важливих подій в Україні та світі за 26 грудня:
- 1918 рік – проголошено відновлення УНР і сформовано уряд держави – Раду Народних Міністрів УНР;
- 1919 рік – уряд УНР відкликає українську місію з Паризької мирної конференції;
- 1931 рік – в Токіо заснували автомобільну компанію Dat Jidosha Seizo, яку наступного року перейменували в "Nissan”;
- 1935 рік – на Гавайських островах зробили спробу зупинити виверження вулкану авіабомбардуванням;
- 1946 рік – в Лас-Вегасі відкривають готель "Фламінго", який побудував знаменитий гангстер Багсі Сігел;
- 1991 рік – Рада Республік Верховної Ради СРСР проводить своє останнє засідання і приймає декларацію, якою констатує факт припинення існування Радянського Союзу;
- 2004 рік – найбільш смертоносний землетрус у сучасній історії в Індійському океані, на північ від острова Суматра;
- 2004 рік – в Україні проводять переголосування другого туру 26 грудня 2004, на якому перемогу здобуває Віктор Ющенко.