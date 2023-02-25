Яке завтра, 26 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 26 лютого, в Україні День кримського спротиву російській окупації. Віряни моляться до захисника вірності в сім'ї — Мартиріана Кесарійського. До Нового року залишилося 308 днів.

26 лютого 2023 —неділя. 368-й день війни в Україні.

Яке завтра, 26 лютого, церковне свято

26 лютого в церковному календарі – день пам’яті преподобного Мартиніана Кесарійського. Ще в юнацькому віці він почав вести життя самітника. Спочатку Мартиніан пішов в пустелю, де довгий час молився до Всевишнього. За таку відданість Господь наділив чоловіка даром зцілення.

Коли Мартиніан повернувся з пустелі, то пройшов через несподіване випробування. Розпусна дівка намагалася спокусити чоловіка Божого. Проте до чар жінки преподобний залишився байдужим. Покаялася дівиця перед ним і попросила допомогти їй встати на шлях істинний. Направив тоді чернець її до храму.

Мартиріана Кесарійського за цей випадок почали почитати як непохитного заступника вірності, сімейного щастя та захисника від спокус мирських.

Що не можна робити в цей день

Не варто розпускати плітки та лихословити.

Не можна ображатися, ображати та лаятися.

Не рекомендується шити, вишивати, прясти, бо можна втратити зір.

Народні прикмети і традиції на 26 лютого

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: морозна і суха погода на спекотне літо без дощів;

якщо день похмурий, то весна буде дощовою;

26 лютого сніг ще вкриває землю, чекайте на прохолодну весну;

немає снігу — весна буде теплою.

26 лютого сніг ще вкриває землю, чекайте на прохолодну весну / Фото: Pexels

Здавна 26 лютого молилися преподобному Мартиніану, щоб він допоміг зберегти сім'ю від негараздів та невірності. Наші предки запрошували цього дня в гості своїх приятелів, друзів та просто знайомих, щоб за столом згадати про старі часи. Перед настанням сутінків обов'язково виходили надвір, щоб поглянути на небесну далечінь. Вважалося, що зорі — це душі покійників, які продовжують оберігати живих родичів. Тому у зірок просили допомоги та заступництва.

Погода на 26 лютого

Завтра, 26 лютого, в Києві похмуро, вночі дрібний сніг, який до ранку повинен закінчитися, але вдень розпочнеться дрібний дощ зі снігом, який буде йти до вечора. У Львові хмарно до самого вечора, вночі дрібний сніг, який до ранку припинеться. У Харкові похмура погода, весь день йтиме дрібний дощ, який стихне лише ввечері. В Одесі хмарно, від середини дня йтиме дрібний дощ.

Температура повітря в Києві +2 вдень та 0 вночі. У Львові +1 вдень та -1 вночі. У Харкові +4 вдень та +1 вночі. В Одесі +8 вдень та +4 вночі.

Пам’ятні дати 26 лютого

Календар важливих подій в Україні та світі за 26 лютого:

1616 рік — Галілео Галілей приймає присуд інквізиції щодо повної відмови від теорії геліоцентризму, вважається, що тоді він вимовив: "Все ж таки вона обертається".

1815 рік — засланий на Ельбу Наполеон втікає з острова, щоб почати своє друге правління.

1878 рік — у Львові розпочинається судовий процес над Іваном Франком за підозрою в пропаганді соціалізму.

1885 рік — закінчується Берлінська конференція для обговорення розподілу Африки між європейськими державами.

1895 рік — в Огайо (США) отримують патент на склодувну машину.

1921 рік — засновують Кам'янець-Подільський державний педагогічний інститут.

1935 рік — Роберт Ватсон-Ватт демонструє британським ВПС технологію радару.

1936 рік — відбувається спроба державного перевороту групою військових Імперської армії Японії.

1987 рік — англіканська церква дозволяє жінкам бути священиками.

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Фінляндією.

2004 рік — Європейський парламент визнає сталінську депортацію чеченського народу актом геноциду.

2014 рік — у Сімферополі відбувається мітинг українців та кримських татар на підтримку територіальної цілісності України та проти проведення позачергової сесії Верховної Ради Криму.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 26 лютого

Які завтра іменини: Артем, Семен, Мартиріан, Євген, Тимофій, Стефан, Злата, Зоя, Світлана, Ганна.

Талісманом людини, народженої 26 лютого є родоніт. Назва каменю походить від давньогрецького слова, що означає "троянда". В природі зустрічається доволі часто. В давнину вважалося, що родоніт допомагає лікувати від онкологічних захворювань. Також гладкі камінчики рекомендують накладати на область навколо очей, щоб позбутися їх хвороб.

В цей день народилися:

1817 рік — український громадський діяч, белетрист Василь Лазаревський;

1849 рік — український скульптор-передвижник Леонід Позен;

1898 рік — отаман Степової дивізії, головний отаман Холодного Яру Кость Степовий-Блакитний;

1931 рік — народний артист України, співак (баритон) Олександр Врабель;

1933 рік — митрополит УГКЦ, кардинал Любомир (Гузар);

1986 рік — український військовик, вояк батальйону "Київська Русь" Збройних сил України. Герой України Сергій Цимбал.

Який завтра день в Україні і світі

26 лютого День кримського спротиву російській окупації / Фото: ТСН.ua

26 лютого в Україні — День кримського спротиву російській окупації. Саме цього дня 2014 року під парканом Кримського парламенту організували мітинг мирних громадян, які висловлювали протест проти проведення сесії Верховної Ради республіки. Тоді на позачерговому зібранні повинні були обговорювати територіальну цілісніть України та переведення Криму у статус російського півострова.

Мітинг було організовано за ініціативи Меджлісу, на нього зібралися проукраїнські громадяни, які виступали проти рішення кримських депутатів. Офіційно 26 лютого став днем кримського спротиву російській окупації 2021 року, коли був виданий відповідний указ президента. Головна його мета — вшанування відчайдушності і героїзму жителів Криму, які не побоялися виступити проти російських окупантів.

Також 26 лютого — Всесвітній день фісташок. Усі ті, хто любить цей вид горіхів, можуть цього дня відсвяткувати їхнє особливе свято. Найкраще зібратися разом зі своїми рідними чи друзями, взяти улюблених фісташок та подивитися цікавий фільм.

А ще 26 лютого — Всесвітній день неквапливості. В сучасному житті панує культ швидкості, адже можна за лічені години дістатися до іншого континенту. Також нормою вважається працювати в шаленому темпі. Давно більшість з нас звикли робити кілька справ одночасно. Щоб все встигати, доводиться менше часу приділяти своїм бажанням. Через постійний стрес від поспіху страждає емоційне та психологічне здоров'я. Тому в світі вирішили створити філософію "Повільного руху". Вона пропагує уповільнення темпу життя за допомогою правильного розподілення справ. Саме в рамках цієї філософії було створено цікаве свято.