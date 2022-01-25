Яке завтра, 26 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

26 січня 2022 року – середа. В народі – Яремин день. Казали, що не можна спати з кішкою, бо інакше втратиш розум. Цього дня 1918 року гетьман Павло Скоропадський після взяття Директорією Києва власноруч підписує акт зречення влади і покидає місто, а 1932 року ухвалено постанову “Про хлібозаготівлі в Україні, Північному Кавказі і у Західній області”, що стає початком боротьби проти “петлюрівської українізації” і призводить до Голодомору 1932-33 років.
До Нового року залишилось 349 днів.
Яке завтра свято в Україні і світі
26 січня в Україні святкують День працівників контрольно-ревізійної служби. 1993 року підписали Закон “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні”, і саме в ньому ця дата була затверджена для святкування дня працівників контрольно-ревізійної служби. Головне їхнє завдання – контролювати бухгалтерську документацію, проводити фінансовий облік і надавати звіти в державних організаціях країни. Послуги цієї служби необхідні, насамперед, бюджетним установам і органам управління для перевірки витрат грошей, що надходять з державної скарбниці.
Щорічно 26 січня святкується Міжнародний день митника. Це свято дає можливість об’єднати працівників всіх митних служб світу та виявити між ними солідарність. Цього дня зазвичай підіймаються запитання про роль працівників митниці в суспільстві.
Дату обрали невипадково. 1953 року цього дня у Відні відбулася перша конференція, яку присвятили Раді митного співробітництва. А цю організацію створили роком раніше. Регулярно Міжнародний день митника почали святкувати від 1983 року. Через 40 років (1994 року) Раду митного співробітництва перейменували у Всесвітню митну організацію.
Україна приєдналася до Всесвітньої митної організації та святкування цього свята 1992 року.
26 січня також святкують Всесвітній день екологічної освіти. Започаткували свято міжнародні організації, а подію приурочили тому, щоб показати людству, які проблеми з забрудненням довкілля існують, і як вони впливають на здоров’я та якість життя. Започаткували свято в Стокгольмі 1972 року під час семінару ООН. Проте на офіційному рівні урочистість затвердили лише 1975 року після видання спеціальної Белградської хартії екоосвіти.
А ще 26 січня святкується День Австралії. Цей день присвячений колонізації цього континенту європейцями. 26 січня 1788 року капітан Філіп та 730 засуджених на кораблі пришвартувалися до берегів бухти сучасного Сіднею. Там вони підняли британський прапор, що означало створення першої британської колонії на цій землі. Найбільше місто Австралії (Сідней) назвали на честь віконта Сіднея, який віддав наказ флоту досліджувати нові землі.
День Австралії святкують на державному рівні. В XX столітті всі колонії об’єдналися, був створений Австралійський Союз, який існує донині. 1994 року День Австралії стає офіційним державним святом і є сьогодні вихідним днем. А ось тубільські австралійці вважають 26 січня Днем вторгнення або Днем жалоби.
Яке завтра свято ще в світі:
- День “давай поговоримо” в Канаді;
- День інженера в Панамі;
- День звільнення в Уганді;
- День обміну насінням;
- День штату Мічиган, США.
Яке завтра, 26 січня, церковне свято
26 січня в церковному календарі – день пам’яті Єрмила та Стратоніка Сінгідонських. Вони були двома друзями з Сінгідунума (сьогодні місто Белград, Сербія), яких засудили на мученицьку смерть за християнську віру.
Єрмило був дияконом в місті Сінгідунум. Відкрито проявляв свою християнську позицію, за що був кинутий до в’язниці. Довгий час його піддавали страшним тортурам. Але вони не змогли змусити мученика відректися від Христа. Правитель міста, який був затятим язичником, наказав втопити Єрмила у річці Дунай.
Стратонік був наглядачем темниці, куди кинули Єрмилу. А також його другом. Він боявся, що втратить посаду і свою службу, якщо відкриється всім, що таємно сповідує християнство. Побачивши страждання свого товариша, Стратонік не зміг втримати сліз, чим і видав себе. Прийняв мученицьку смерть із Єрмилом. Сьогодні мощі святих містяться в Софійському храмі (Константинопіль).
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 26 січня
Які завтра іменини: Петро, Юхим, Максим, Яків, Афанасій.
Талісманом людей, народжених 26 січня, є нефрит. Цей камінь відомий людству ще з часів неоліту. І численні археологічні знахідки доводять це. Нефрит використовували і для виготовлення зброї, і в якості прикрас. Особливо шанували камінь в Китаї, Тибеті, Монголії та Єгипті.
Цього дня народилися:
- 1670 рік – австрійський художник голландського походження епохи Бароко Якоб ван Шуппен;
- 1714 рік – французький скульптор Жан-Батист Пігаль;
- 1763 рік – французький військовий, маршал Франції, король Швеції та Норвегії Карл XIV Юхан;
- 1777 рік – український історик, етнограф, перекладач Василь Ломиковський;
- 1897 рік – український поет і громадський діяч Іван Кулик (Ізраїль Юделевич);
- 1921 рік – японський бізнесмен, заснував компанію "Sony" Акіо Моріта;
- 1925 рік – американський кіноактор Пол Ньюман;
- 1950 рік – український вчений в галузі гірництва Володимир Білецький;
- 1953 рік – прем'єр-міністр Данії, 12-й генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен;
- 1979 рік – український футболіст Максим Калиниченко.
Що не можна робити цього дня
- 26 січня забороняється засинати поруч з кішкою, наші пращури вірили, що тоді можна втратити розум.
- Не можна кривдити тварину, інакше не буде щастя 7 років поспіль.
Народні прикмети і традиції на 26 січня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:
- дивилися, який сьогодні день: ліс тріщить – морози надовго, а якщо шумить – скоро буде відлига;
- 26 січня навколо місяця коло – чекайте хуртовини;
- кішка ховає мордочку – буде мороз, лиже лапку – сонячна погода, катається по підлозі – до теплої погоди;
- якщо кішка шкребе підлогу кігтями – буде хуртовина;
- 26 січня котик лягає доверху животом – буде тепло;
- якщо кішка сідає на підвіконня і дивиться у вікно – чекайте на відлигу;
- в печі погана тяга – до тепла, а якщо сильна – будуть морози;
- біля вікна 26 січня щебече синиця – весна буде ранньою.
В народі 26 січня називали “Яремин день” на честь мученика Єрмила. Вірили, що цього дня не можна ображати домашніх тварин, особливо кішок. Наші предки намагалися 26 січня пробачити всіх своїх кривдників і не починати нових сварок.
Погода на завтра, 26 січня
Завтра, 26 січня, в Києві хмарно, вранці дрібний сніг, який потім посилиться. У Львові протягом дня протримається хмарна погода, вночі йтиме дощ зі снігом, який вранці зміниться на дрібний сніг. В Одесі хмарно до кінця дня, вдень почнеться сніг. У Харкові хмарно і без опадів.
Температура повітря в Києві -2 вдень та -5 вночі. У Львові вночі -1, вдень до +1. В Одесі -1 вдень та -7 вночі. В Харкові -11 вночі та -5 вдень.
Пам’ятні дати 26 січня
Цього дня рік тому НБУ забороняє банкам використовувати дрібний шрифт у документах, а Тоні Блінкен стає держсекретарем США.
Календар важливих подій в Україні та світі за 26 січня:
- 1244 рік – у хроніках вперше з'являється назва поселення Берлін;
- 1500 рік – перші європейці прибувають в Бразилію, відкривши гирло Амазонки;
- 1564 рік – під час Лівонської війни відбувається битва при Чашниках;
- 1699 рік – укладають Карловицький мир, що завершує 17-річну війну Священного Союзу Австрії, Речі Посполитої та Венеційської республіки проти Османської імперії;
- 1788 рік – британські кораблі доставляють в Австралію 730 ув'язнених, які засновують Сідней;
- 1802 рік – створюють бібліотека Конгресу США;
- 1808 рік – в Австралії відбувається так званий "ромовий заколот";
- 1875 рік – американець Джордж Грін отримує патент на першу бормашину, яка працювала від електричних батарей;
- 1886 рік – німецький конструктор Карл Бенц отримує патент на триколісний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння;
- 1893 рік – Бенц створює чотириколісний автомобіль, який стає основою для багатьох вдалих гоночних машин;
- 1905 рік – у Південній Африці виявляють найбільший у світі алмаз "Куллінан" вагою 3106 каратів;
- 1919 рік – махновці укладають договір про спільні дії з більшовиками;
- 1931 рік – з в'язниці звільняють Магатма Ґанді;
- 1934 рік – підписують пакт Гітлера-Пілсудського між Німеччиною та Польщею;
- 1939 рік – війська генерала Франко беруть Барселону;
- 1945 рік – радянські війська займають польське місто Освєнцім і визволяють вцілілих в'язнів концентраційних таборів;
- 1949 рік – компанія "Американ Ейрлайнз" першою у світі вводить попередження через гучномовці про правила безпеки пасажирів;
- 1950 рік – набуває чинності Конституція Індії;
- 1956 рік – в Італії починають Сьомі зимові Олімпійські ігри;
- 1965 рік – гінді стає офіційною мовою Індії;
- 1972 рік – югославка Вуловіч Весна залишається живою після падіння літака з висоти 10 159 метрів;
- 1980 рік – Канада оголошує про бойкот московської Олімпіади;
- 1983 рік – випущено програму електронних таблиць Lotus 1-2-3;
- 1992 рік – Україна встановлює дипломатичні відносини з Японією;
- 1997 рік – в Чечні відбуваються президентські вибори, набравши 65% голосів, перемогу здобує Аслан Масхадов;
- 1999 рік – Сенат США відкидає пропозицію демократів про припинення слухань за обвинуваченням президента країни Білла Клінтона;
- 2000 рік – в Аргентині археологи знаходять останки найбільшого в історії нашої планети динозавра;
- 2001 рік – у Чорному морі затонув український теплохід "Пам'ять Меркурія", на борту якого було 54 особи (12 осіб загинули, 8 зникли безвісти);
- 2001 рік – в результаті землетрусу в Гуджараті (Індія)гине понад 20 тисяч людей;
- 2003 рік – американець Вейгенмаєр Ерік стає першою сліпою людиною, яка підкорила всі найвищі гірські піки на всіх сімох континентах.