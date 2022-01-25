Яке завтра, 26 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке завтра, 26 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

26 січня 2022 року – середа. В народі – Яремин день. Казали, що не можна спати з кішкою, бо інакше втратиш розум. Цього дня 1918 року гетьман Павло Скоропадський після взяття Директорією Києва власноруч підписує акт зречення влади і покидає місто, а 1932 року ухвалено постанову “Про хлібозаготівлі в Україні, Північному Кавказі і у Західній області”, що стає початком боротьби проти “петлюрівської українізації” і призводить до Голодомору 1932-33 років.

До Нового року залишилось 349 днів.

Яке завтра свято в Україні і світі

26 січня в Україні святкують День працівників контрольно-ревізійної служби. 1993 року підписали Закон “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні”, і саме в ньому ця дата була затверджена для святкування дня працівників контрольно-ревізійної служби. Головне їхнє завдання – контролювати бухгалтерську документацію, проводити фінансовий облік і надавати звіти в державних організаціях країни. Послуги цієї служби необхідні, насамперед, бюджетним установам і органам управління для перевірки витрат грошей, що надходять з державної скарбниці.

Щорічно 26 січня святкується Міжнародний день митника. Це свято дає можливість об’єднати працівників всіх митних служб світу та виявити між ними солідарність. Цього дня зазвичай підіймаються запитання про роль працівників митниці в суспільстві.

Дату обрали невипадково. 1953 року цього дня у Відні відбулася перша конференція, яку присвятили Раді митного співробітництва. А цю організацію створили роком раніше. Регулярно Міжнародний день митника почали святкувати від 1983 року. Через 40 років (1994 року) Раду митного співробітництва перейменували у Всесвітню митну організацію.

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Україна приєдналася до Всесвітньої митної організації та святкування цього свята 1992 року.

26 січня також святкують Всесвітній день екологічної освіти. Започаткували свято міжнародні організації, а подію приурочили тому, щоб показати людству, які проблеми з забрудненням довкілля існують, і як вони впливають на здоров’я та якість життя. Започаткували свято в Стокгольмі 1972 року під час семінару ООН. Проте на офіційному рівні урочистість затвердили лише 1975 року після видання спеціальної Белградської хартії екоосвіти.

26 січня святкують День Австралії / Pexels

А ще 26 січня святкується День Австралії. Цей день присвячений колонізації цього континенту європейцями. 26 січня 1788 року капітан Філіп та 730 засуджених на кораблі пришвартувалися до берегів бухти сучасного Сіднею. Там вони підняли британський прапор, що означало створення першої британської колонії на цій землі. Найбільше місто Австралії (Сідней) назвали на честь віконта Сіднея, який віддав наказ флоту досліджувати нові землі.

День Австралії святкують на державному рівні. В XX столітті всі колонії об’єдналися, був створений Австралійський Союз, який існує донині. 1994 року День Австралії стає офіційним державним святом і є сьогодні вихідним днем. А ось тубільські австралійці вважають 26 січня Днем вторгнення або Днем жалоби.

Яке завтра свято ще в світі:

День “давай поговоримо” в Канаді;

День інженера в Панамі;

День звільнення в Уганді;

День обміну насінням;

День штату Мічиган, США.

Яке завтра, 26 січня, церковне свято

26 січня - день пам’яті Єрмила та Стратоніка Сінгідонських / Pexels

26 січня в церковному календарі – день пам’яті Єрмила та Стратоніка Сінгідонських. Вони були двома друзями з Сінгідунума (сьогодні місто Белград, Сербія), яких засудили на мученицьку смерть за християнську віру.

Єрмило був дияконом в місті Сінгідунум. Відкрито проявляв свою християнську позицію, за що був кинутий до в’язниці. Довгий час його піддавали страшним тортурам. Але вони не змогли змусити мученика відректися від Христа. Правитель міста, який був затятим язичником, наказав втопити Єрмила у річці Дунай.

Стратонік був наглядачем темниці, куди кинули Єрмилу. А також його другом. Він боявся, що втратить посаду і свою службу, якщо відкриється всім, що таємно сповідує християнство. Побачивши страждання свого товариша, Стратонік не зміг втримати сліз, чим і видав себе. Прийняв мученицьку смерть із Єрмилом. Сьогодні мощі святих містяться в Софійському храмі (Константинопіль).

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 26 січня

Які завтра іменини: Петро, Юхим, Максим, Яків, Афанасій.

Талісманом людей, народжених 26 січня, є нефрит. Цей камінь відомий людству ще з часів неоліту. І численні археологічні знахідки доводять це. Нефрит використовували і для виготовлення зброї, і в якості прикрас. Особливо шанували камінь в Китаї, Тибеті, Монголії та Єгипті.

26 січня народився український футболіст, Максим Калиниченко / commons.wikimedia.org

Цього дня народилися:

1670 рік – австрійський художник голландського походження епохи Бароко Якоб ван Шуппен;

1714 рік – французький скульптор Жан-Батист Пігаль;

1763 рік – французький військовий, маршал Франції, король Швеції та Норвегії Карл XIV Юхан;

1777 рік – український історик, етнограф, перекладач Василь Ломиковський;

1897 рік – український поет і громадський діяч Іван Кулик (Ізраїль Юделевич);

1921 рік – японський бізнесмен, заснував компанію "Sony" Акіо Моріта;

1925 рік – американський кіноактор Пол Ньюман;

1950 рік – український вчений в галузі гірництва Володимир Білецький;

1953 рік – прем'єр-міністр Данії, 12-й генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен;

1979 рік – український футболіст Максим Калиниченко.

Що не можна робити цього дня

26 січня забороняється засинати поруч з кішкою, наші пращури вірили, що тоді можна втратити розум.

Не можна кривдити тварину, інакше не буде щастя 7 років поспіль.

Народні прикмети і традиції на 26 січня

26 січня кішка ховає мордочку – буде мороз / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: ліс тріщить – морози надовго, а якщо шумить – скоро буде відлига;

26 січня навколо місяця коло – чекайте хуртовини;

кішка ховає мордочку – буде мороз, лиже лапку – сонячна погода, катається по підлозі – до теплої погоди;

якщо кішка шкребе підлогу кігтями – буде хуртовина;

26 січня котик лягає доверху животом – буде тепло;

якщо кішка сідає на підвіконня і дивиться у вікно – чекайте на відлигу;

в печі погана тяга – до тепла, а якщо сильна – будуть морози;

біля вікна 26 січня щебече синиця – весна буде ранньою.

В народі 26 січня називали “Яремин день” на честь мученика Єрмила. Вірили, що цього дня не можна ображати домашніх тварин, особливо кішок. Наші предки намагалися 26 січня пробачити всіх своїх кривдників і не починати нових сварок.

Погода на завтра, 26 січня

Завтра, 26 січня, в Києві хмарно, вранці дрібний сніг, який потім посилиться. У Львові протягом дня протримається хмарна погода, вночі йтиме дощ зі снігом, який вранці зміниться на дрібний сніг. В Одесі хмарно до кінця дня, вдень почнеться сніг. У Харкові хмарно і без опадів.

Температура повітря в Києві -2 вдень та -5 вночі. У Львові вночі -1, вдень до +1. В Одесі -1 вдень та -7 вночі. В Харкові -11 вночі та -5 вдень.

Пам’ятні дати 26 січня

26 січня 2021 року НБУ забороняє банкам використовувати дрібний шрифт у документах / Pexels

Цього дня рік тому НБУ забороняє банкам використовувати дрібний шрифт у документах, а Тоні Блінкен стає держсекретарем США.

Календар важливих подій в Україні та світі за 26 січня: