Яке завтра, 27 червня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 27 червня, День мікро- малих та середніх підприємств. Віряни вшановують пам'ять пророка Єлисея. До Нового року залишилося 187 днів.

27 червня 2023 року — вівторок. 489-й день війни в Україні.

Яке завтра, 27 червня, церковне свято

27 червня в церковному календарі – день пам’яті пророка Єлисея. Він був пророком з гори Кармель (Ізраїль). Поставив його своїм спадкоємцем пророк Ілля. В Біблії його часто називали Божим чоловіком. Єлисей народився в родині Сафана в місті Авел-Мехола. Зробив пророк за своє життя чимало див. Наприклад, в Єрихоні, де люди жалілися, що в джерелі, звідки вони п'ють воду, рідина стала неприємною на смак, Єлисей її оновив. Дожив пророк до глибокої старості та навіть після смерті чудеса не покинули його тіла. Коли мощі Єлисея положили в печеру, де лежав покійний, то небіжчик воскрес.

Що не можна робити цього дня

Не лихословте, не сваріться.

Не варто пити алкогольні напої.

Не рекомендовано позичати гроші.

Народні прикмети і традиції на 27 червня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: весь день дощить, отже, негода буде ще протягом 7-ми тижнів;

багато мошок та комарів — до гарного врожаю грибів і ягід;

іржуть коні — чекайте на хороший урожай вівса;

півень голосно співає в дивний час — до біди.

27 червня іржуть коні — чекайте на хороший урожай вівса / Фото: Pexels

Триває сезон висівання гречки. Здавна вірили, якщо на Єлисея стоїть суха погода і досить тепло, то гречка добре вродить. А ось дощі пророкували тривалу негоду і поганий урожай цієї культури. А ще за традиціями 27 червня освячували новий одяг, щоб він приніс своєму власникові лише добро.

Погода на 27 червня

Завтра, 27 червня, в Києві ясно до вечора, коли на небі з'являться хмари, без опадів. У Львові хмарно, вранці дрібний дощ, який може вдень посилитися, але до вечора припиниться. У Харкові похмуро, але ввечері може прояснитися, весь день дощитиме і припинеться лише ввечері. В Одесі хмари до вечора, коли небо проясниться, без опадів.

Температура повітря в Києві — +25 вдень та +15 вночі. У Львові — +21 вдень та +15 вночі. У Харкові — +20 вдень та +14 вночі. В Одесі — +29 вдень та +18 вночі.

Пам’ятні дати 27 червня

Календар важливих подій в Україні та світі за 27 червня:

1663 рік — у Ніжині відбувається козацька рада (Чорна рада), на якій гетьманом Лівобережної України обирають Івана Брюховецького;

1871 рік — єна стає новою грошовою одиницею Японської імперії;

1929 рік — в нью-йоркських лабораторіях Белла була продемонстрували систему передавання повнокольорового телезображення;

1931 рік — у США винахідник Ігор Сікорський отримує патент на винахід першого вертольота;

1932 рік — в Сіамі проголошують конституцію;

1964 рік — у Вашингтоні відкривають пам'ятник Тарасові Шевченку;

1991 рік — війною Словенії за незалежність розпочинаються так звані Югославські війни;

2001 рік — у м. Львові під час Святої Літургії у візантійському обряді за участі Івана Павла ІІ беатифіковані (проголошені блаженними) ряд українських греко-католицьких новомучеників;

2017 рік — у м. Києві о 8:16 стається теракт, гине полковник Максим Шаповал;

2022 рік — у Кременчуку (Полтавська область) стаєтьсяся ракетний удар в ТЦ "Амстор".

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 27 червня

Які завтра іменини: Олександр, Георгій, Єлисей, Мефодій, Павло, Мстислав, Микола, Володимир, Єгор, Осип.

Талісманом людини, народженої 27 червня, є смарагд. Дорогоцінний камінь, який належить до групи берилів. Згідно з церковною легендою, саме в чашу зі смарагдами зібрали кров Ісуса Христа. Нині цю посудину часто називають "Святий Грааль".

Цього дня народилися:

1833 рік — український композитор, піаніст і педагог Владислав Заремба;

1991 рік — офіцер Національної гвардії України, учасник російсько-української війни, Герой України Денис Прокопенко.

Який завтра день в Україні і світі

27 червня в Україні і світі святкують День народження банкомата / Фото: Pexels

27 червня в Україні і світі святкують День народження банкомата. Саме цього дня 1967 року встановили перший автомат з видавання готівки у британському банку. На той час вартість такого автомата становила 18 тисяч доларів США, що вважалося дуже великою сумою. Банкомат винайшов Джон Шеперд-Беррон, який був управителем у компанії "Де Ла Рю". Він мріяв створити такий апарат, який допоможе отримувати готівку в будь-якій точці світу.

Також 27 червня День мікро-, малих та середніх підприємств. Свято було встановлено за ініціативою Генеральної Асамблеї ООН 2017 року. Цього дня всі держави-члени Організації Об'єднаних Націй проводять заходи для підвищення поінформованності суспільства та окремих громадян про внесок малого бізнесу у розвиток країни.

А ще 27 червня святкують Міжнародний день рибальства. Свято заснували під час з'їзду за регулювання та розвиток промислової риболовлі, який відбувся в липні 1984 року в Італії. Нині святкують по всьому світі як аматори, так і професіонали.

27 червня Всесвітній день мікробіома. Рішення святкувати таке цікаве свято було ухвалене 2018 року, а ініціатором створення виступила Ірландська асоціація мікробіома. Головна мета цього дня полягає в тому, щоб підвищити суспільну свідомість про яскравий і різноманітний світ мікробів, який нас оточує.

Також 27 червня День сонцезахисних окулярів. Свято було започатковане Американською радою зору для того, щоб підвищити обізнанність про важливість захисту очей від сонячного проміння. Перші сонцезахисні окуляри створили в XVII столітті, і на той час вони були досить дорогими. А все тому, що для їхього створення використовували спеціальну фарбу для затемнення лінз. Через таку фарбу побачити щось було майже неможливо, тому такі окуляри були швидше модним аксесуаром, а не необхідною річчю.