Яке завтра, 27 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке завтра, 27 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

27 грудня 2021 року – понеділок. В народі – Филимонів день. Цього дня 1918 року Тимчасовим робітничо-селянським урядом України було ухвалено рішення про переїзд до Білгорода. Місто певний час залишається українським, поки сувора директива з Кремля змушує керівників УСРР відмовитися від нього. А 1831 року 22-річний Чарльз Дарвін з англійського порту Девенпорт відправляється в п’ятирічну експедицію до південних островів в Атлантичному і Тихому океанах. Матеріали, зібрані під час експедиції, лягли в основу його фундаментальної роботи “Походження видів шляхом природного відбору”.

До Нового року залишилось 4 дні.

Яке завтра свято в Україні і світі

27 грудня святкується День вирізання сніжинок. Хоч це і не офіційне свято, але дуже веселе і позитивне. Цього дня варто зібратися всією сім’єю і спробувати вирізати цікаві сніжинки з паперу чи інших матеріалів.

27 грудня - День вирізання сніжинок / pixabay.com

Зробити сніжинку з паперу досить просто і багато хто з нас створював ці зимові прикраси в дитинстві. Для цього потрібно:

взяти квадратний аркуш паперу, скласти його навпіл, щоб утворився трикутник;

потім знову навпіл і ще раз, поки не утвориться рівнобедрений трикутник;

довіртеся інтуїції або намалюйте олівцем лінії, по яким ви будете вирізати;

обережно розгорніть аркуш – сніжинка готова.

А якщо вам потрібна більш детальна інструкція, варто переглянути відео:

Також можна спробувати створити об’ємну сніжинку з паперу. Хоч це і здається важким на перший погляд, але інструкція досить проста:

візьміть квадратний аркуш паперу;

зігніть його навпіл, щоб отримати трикутник;

в трикутнику зробіть три прорізи;

відкрийте трикутник, щоб знову отримати квадрат, і зігніть всі отримані частини (починаючи з внутрішнього квадратика), закріпіть їх скотчем або клеєм;

таких частин потрібно 6 штук;

зберіть їх разом і закріпіть.

Також можна переглянути відео:

Яке завтра свято ще в світі:

День спокушання;

День комір-навиворіт;

День фруктового пирога в США;

День “Сходи в зоопарк”;

Свято святого сімейства.

Яке завтра, 27 грудня, церковне свято

27 грудня - Филимонів день та День пам’яті мучеників Аполлонія, Феотиха й Аріана / Pexels

27 грудня в церковному календарі – Филимонів день та День пам’яті мучеників Аполлонія, Феотиха й Аріана. Вони жили в Єгипті та загинули за свою віру у Христа.

Коли країною правив імператор Діоклетіан на християн відбувалися масові гоніння. Якщо людина відмовлялася поклонятися язичницьким ідолам, її жорстоко катували і мучили.

Аполлоній був читцем і християнином. Він злякався тортур, а тому підкупив язичника Филимона, домовившись, що останній одягне його одежу і принесе ідолам жертву. Проте на Филимона зійшло осяяння Господнє. Він увірував в Ісуса Христа і заявив про це, не боячись покарання. Аполлоній почув про це, відчув сором за свої страхи і, покаявшись, зізнався теж в своїй вірі. Їх обох довго катували, а потім стратили, відрубавши голови.

У катуваннях брав участь правитель Аріан. На могилах страчених християн він отримав зцілення від хвороби. Це диво змусило його повірити в Ісуса Христа і прийняти хрещення. Один з охоронців Аріана – Феотих – підтримав свого правителя. За це їх зав’язали в мішки і кинули в море тонути.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 27 грудня

Які завтра іменини: Федір, Степан, Лука, Давид, Йосип, Яків, Тихін, Ферапонт.

Талісманом людей, народжених 27 грудня, є змійовик. Цей мінерал був відомий вже 5 тисяч років тому. Є відомості, що змійовик використовували в Китаї в III столітті до нашої ери. Існує чимало легенд, які пов’язані з походженням назви каменю. Найцікавіша історія розповідає про ті часи, коли Адам скуштував зелене яблуко (плід пізнання), то поперхнувся ним і шматочок яблука, вилетівши з горла, став каменем.

В цей день народилися:

1571 рік – німецький астроном, який першим заявив, що планети обертаються навколо Сонця, Йоган Кеплер;

1817 рік – грузинський поет-романтик, Бараташвілі Николоз Мелітоновіч;

1822 рік – французький хімік і бактеріолог, Луї Пастер;

1876 рік – український співак (ліричний тенор), громадський діяч, Іван Алчевський;

1885 рік – український актор театру і кіно, Степан Шкурат;

1888 рік – німецька актриса, сценарист, письменниця-фантаст, Теа фон Гарбу;

1901 рік – німецька кіноакторка та співачка, Марлен Дітріх;

1908 рік – кобзар, диригент, Володимир Божик;

1934 рік – 9-разова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики, володарка найбільшого числа олімпійських нагород за всю історію Олімпійських ігор, Лариса Латиніна (Дирій).

Що не можна робити в цей день

27 грудня не виходять з дому не вмивавшись.

Не дозволялося сідати на коня.

Починаючи будь-яку справу, не забудьте окропити себе водою.

Народні прикмети і традиції 27 грудня

27 грудня впродовж дня змінюється погода – скоро буде відлига / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: якщо день теплий, то літо буде спекотним;

27 грудня впродовж дня змінюється погода – скоро буде відлига;

якщо вітер дме в один бік, а хмари пливуть в інший, скоро піде сніг і погода буде похмурою;

вночі був іній, значить, вдень можна чекати снігу;

27 грудня над лісом можна побачити сині плями – випаде сніг;

яка погода у Филимонів день, такої слід чекати в лютому;

якщо погода тепла, то і літо буде спекотним.

У Филимонів день, 27 грудня, християни намагалися ретельно прибрати свою оселю. Адже вважалося, що цього дня йде боротьба між темрявою і світлом. А в неохайних господарів в домі збирається нечисть. Також наші пращури вважали, що вся нечисть боїться води. А тому 27 грудня потрібно вмиватися та окропляти себе водою. Це захистить людину від злих сил.

Прогноз погоди завтра, 27 грудня

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Завтра, 27 грудня, в Києві безхмарно, лише ввечері можуть з’явитися перші хмари. Опадів не очікується. У Львові зранку небо вкриється хмарами, без опадів. В Одесі похмуру, з середини дня можливий дрібний сніг. У Харкові хмарно, опадів не очікується.

У Києві температура повітря вдень -5, вночі до -9 градусів. В Львові вночі -10, а вдень -4 градуси. В Одесі вдень нульова температура, а вночі можливий мороз до -2. У Харкові вдень -6, а вночі до -11.

Пам’ятні дати 27 грудня

27 грудня 2020 року Білл Гейтс (засновник корпорації Microsoft) робить оптимістичний прогноз на 2021 рік / pixabay.com

В цей день рік тому Білл Гейтс (засновник корпорації Microsoft) робить оптимістичний прогноз на 2021 рік, а Дональд Трамп покидає Білий дім.

Календар важливих подій в Україні та світі за 27 грудня: