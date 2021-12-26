Яке завтра, 27 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

27 грудня 2021 року – понеділок. В народі – Филимонів день. Цього дня 1918 року Тимчасовим робітничо-селянським урядом України було ухвалено рішення про переїзд до Білгорода. Місто певний час залишається українським, поки сувора директива з Кремля змушує керівників УСРР відмовитися від нього. А 1831 року 22-річний Чарльз Дарвін з англійського порту Девенпорт відправляється в п’ятирічну експедицію до південних островів в Атлантичному і Тихому океанах. Матеріали, зібрані під час експедиції, лягли в основу його фундаментальної роботи “Походження видів шляхом природного відбору”.
До Нового року залишилось 4 дні.
Яке завтра свято в Україні і світі
27 грудня святкується День вирізання сніжинок. Хоч це і не офіційне свято, але дуже веселе і позитивне. Цього дня варто зібратися всією сім’єю і спробувати вирізати цікаві сніжинки з паперу чи інших матеріалів.
Зробити сніжинку з паперу досить просто і багато хто з нас створював ці зимові прикраси в дитинстві. Для цього потрібно:
- взяти квадратний аркуш паперу, скласти його навпіл, щоб утворився трикутник;
- потім знову навпіл і ще раз, поки не утвориться рівнобедрений трикутник;
- довіртеся інтуїції або намалюйте олівцем лінії, по яким ви будете вирізати;
- обережно розгорніть аркуш – сніжинка готова.
А якщо вам потрібна більш детальна інструкція, варто переглянути відео:
Також можна спробувати створити об’ємну сніжинку з паперу. Хоч це і здається важким на перший погляд, але інструкція досить проста:
- візьміть квадратний аркуш паперу;
- зігніть його навпіл, щоб отримати трикутник;
- в трикутнику зробіть три прорізи;
- відкрийте трикутник, щоб знову отримати квадрат, і зігніть всі отримані частини (починаючи з внутрішнього квадратика), закріпіть їх скотчем або клеєм;
- таких частин потрібно 6 штук;
- зберіть їх разом і закріпіть.
Також можна переглянути відео:
Яке завтра свято ще в світі:
- День спокушання;
- День комір-навиворіт;
- День фруктового пирога в США;
- День “Сходи в зоопарк”;
- Свято святого сімейства.
Яке завтра, 27 грудня, церковне свято
27 грудня в церковному календарі – Филимонів день та День пам’яті мучеників Аполлонія, Феотиха й Аріана. Вони жили в Єгипті та загинули за свою віру у Христа.
Коли країною правив імператор Діоклетіан на християн відбувалися масові гоніння. Якщо людина відмовлялася поклонятися язичницьким ідолам, її жорстоко катували і мучили.
Аполлоній був читцем і християнином. Він злякався тортур, а тому підкупив язичника Филимона, домовившись, що останній одягне його одежу і принесе ідолам жертву. Проте на Филимона зійшло осяяння Господнє. Він увірував в Ісуса Христа і заявив про це, не боячись покарання. Аполлоній почув про це, відчув сором за свої страхи і, покаявшись, зізнався теж в своїй вірі. Їх обох довго катували, а потім стратили, відрубавши голови.
У катуваннях брав участь правитель Аріан. На могилах страчених християн він отримав зцілення від хвороби. Це диво змусило його повірити в Ісуса Христа і прийняти хрещення. Один з охоронців Аріана – Феотих – підтримав свого правителя. За це їх зав’язали в мішки і кинули в море тонути.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 27 грудня
Які завтра іменини: Федір, Степан, Лука, Давид, Йосип, Яків, Тихін, Ферапонт.
Талісманом людей, народжених 27 грудня, є змійовик. Цей мінерал був відомий вже 5 тисяч років тому. Є відомості, що змійовик використовували в Китаї в III столітті до нашої ери. Існує чимало легенд, які пов’язані з походженням назви каменю. Найцікавіша історія розповідає про ті часи, коли Адам скуштував зелене яблуко (плід пізнання), то поперхнувся ним і шматочок яблука, вилетівши з горла, став каменем.
В цей день народилися:
- 1571 рік – німецький астроном, який першим заявив, що планети обертаються навколо Сонця, Йоган Кеплер;
- 1817 рік – грузинський поет-романтик, Бараташвілі Николоз Мелітоновіч;
- 1822 рік – французький хімік і бактеріолог, Луї Пастер;
- 1876 рік – український співак (ліричний тенор), громадський діяч, Іван Алчевський;
- 1885 рік – український актор театру і кіно, Степан Шкурат;
- 1888 рік – німецька актриса, сценарист, письменниця-фантаст, Теа фон Гарбу;
- 1901 рік – німецька кіноакторка та співачка, Марлен Дітріх;
- 1908 рік – кобзар, диригент, Володимир Божик;
- 1934 рік – 9-разова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики, володарка найбільшого числа олімпійських нагород за всю історію Олімпійських ігор, Лариса Латиніна (Дирій).
Що не можна робити в цей день
- 27 грудня не виходять з дому не вмивавшись.
- Не дозволялося сідати на коня.
- Починаючи будь-яку справу, не забудьте окропити себе водою.
Народні прикмети і традиції 27 грудня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:
- дивилися, який сьогодні день: якщо день теплий, то літо буде спекотним;
- 27 грудня впродовж дня змінюється погода – скоро буде відлига;
- якщо вітер дме в один бік, а хмари пливуть в інший, скоро піде сніг і погода буде похмурою;
- вночі був іній, значить, вдень можна чекати снігу;
- 27 грудня над лісом можна побачити сині плями – випаде сніг;
- яка погода у Филимонів день, такої слід чекати в лютому;
- якщо погода тепла, то і літо буде спекотним.
У Филимонів день, 27 грудня, християни намагалися ретельно прибрати свою оселю. Адже вважалося, що цього дня йде боротьба між темрявою і світлом. А в неохайних господарів в домі збирається нечисть. Також наші пращури вважали, що вся нечисть боїться води. А тому 27 грудня потрібно вмиватися та окропляти себе водою. Це захистить людину від злих сил.
Прогноз погоди завтра, 27 грудня
Завтра, 27 грудня, в Києві безхмарно, лише ввечері можуть з’явитися перші хмари. Опадів не очікується. У Львові зранку небо вкриється хмарами, без опадів. В Одесі похмуру, з середини дня можливий дрібний сніг. У Харкові хмарно, опадів не очікується.
У Києві температура повітря вдень -5, вночі до -9 градусів. В Львові вночі -10, а вдень -4 градуси. В Одесі вдень нульова температура, а вночі можливий мороз до -2. У Харкові вдень -6, а вночі до -11.
Пам’ятні дати 27 грудня
В цей день рік тому Білл Гейтс (засновник корпорації Microsoft) робить оптимістичний прогноз на 2021 рік, а Дональд Трамп покидає Білий дім.
Календар важливих подій в Україні та світі за 27 грудня:
- 537 рік – в Константинополі, столиці Візантійської імперії, освячують храм святої Софії, який протягом тисячоліття був головним храмом православного світу;
- 1929 рік – Сталін проголошує політику "ліквідації куркульства як класу";
- 1932 рік – з’являється постанова ЦВК і РНК СРСР про введення в СРСР єдиної паспортної системи, селяни паспортів не отримали і фактично перетворилися на кріпаків;
- 1932 рік – в розпал Великої депресії в Нью-Йорку відкривається найбільший у світі театр мистецтв “Radio City Music Hall” на 5945 місць;
- 1934 рік – політбюро ЦК ВКП(б) ухвалює депортацію 2 000 “антирадянських” родин із прикордонних районів України;
- 1945 рік – в Нью-Йорку представники 28 країн підписують угоду про створення Міжнародного валютного фонду;
- 1978 рік – король Іспанії Хуан Карлос I після національного референдуму затверджує нову демократичну Конституцію;
- 1991 рік – незалежність України визнають Алжир, КНР, Соціалістична Республіка В’єтнам, Камбоджа, Молдова і Франція;
- 1994 рік – запущено в експлуатацію київську станцію метро “Позняки”;
- 1997 рік – введено в експлуатацію станцію метро “Печерська”.