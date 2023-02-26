Яке завтра, 27 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 27 лютого, в світі святкують Міжнародний день рідної мови. Віряни вшановують пам'ять пророка Захарія Серповидця. До Нового року залишилось 307 днів.

27 лютого 2023 — понеділок. 369-й день війни в Україні.

Яке завтра, 27 лютого, церковне свято

27 лютого в церковному календарі – день пам’яті святого Кирила. Він був братом рівноапостольного Мефодія. Народилися брати в Македонії в місті Солуні. Кирило отримав дуже хорошу освіту і вже в 14-річному віці виховувався разом з сином імператора.

Далі юнак отримав сан пресвітера. Повернувшись до Константинополя, Кирило спочатку працював бібліотекарем в соборній церкві та викладачем філософії. З успіхом святий вів дебати з єретиками, магометанами та іконоборцями. Однак він завжди прагнув самотності, тому вирішив на деякий час віддалитися на горі Олімп, де вже жив його старший брат Мефодій. Та самотність не тривала довго.

857 року братів відправив імператор Михайло в місіонерську подорож, щоб проповідувати Слово Боже у хозар. По дорозі зупинилися брати в Херсоні, знайшли там мощі святого Климента, який був папою Римським.

27 лютого — день пам’яті святого Кирила / Фото: commons.wikimedia.org

862 року розпочалася їхня головна справа. Брати Кирило та Мефодій на прохання князя Ростислава відправилися до Моравії, щоб там проповідувати Євангелія на слов'янській мові. Вони склали слов'янську азбуку та переклали святі книги слов'янською мовою.

Що не можна робити в цей день

Краще цього дня не відвідувати лікарів, особливо стоматологів чи косметологів.

Заборонено стригти нігті та волосся.

Не варто зловтішатися, лихословити, ображатися, лаятися, лінуватися.

Народні прикмети і традиції на 27 лютого

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: за вікном гарна погода, значить скоро прийде похолодання;

27 лютого сильний мороз — чекайте на спекотне літо;

сонячний день до теплого літа, однак морози ще протримаються довго;

голосно щебечуть синиці — буде потепління;

погода на Кирила показує, яким буде серпень.

27 лютого голосно щебечуть синиці — буде потепління / Фото: Pexels

Покупки, здійснені цього дня, будуть вдалими і принесуть чимало задоволення. Здавна вірили, що сни проти 27 лютого віщі. Тому спробуйте вранці згадати, що вам снилося. Якщо тарілка і горщик — чекайте на невдачі в справах. Кладовище — до довгого і щасливого життя. Риба — отримаєте несподівані новини. Малюк на руках — стабільність і спокій. А ось годинник сниться до тимчасових труднощів.

Погода на 27 лютого

Завтра, 27 лютого, в Києві похмуро, вранці дрібний сніг, який посилиться до середини дня. У Львові хмарно, вранці сніг, який послабшає до обіду, але йтиме до пізнього вечора. У Харкові похмуро, вранці сильний дощ зі снігом, а вдень сильний сніг до вечора. В Одесі хмарно, але без опадів.

Температура повітря в Києві 0 вдень та -1 вночі. У Львові +1 вдень та -3 вночі. У Харкові +2 вдень та 0 вночі. В Одесі +10 вдень та +4 вночі.

Пам’ятні дати 27 лютого

Календар важливих подій в Україні та світі за 27 лютого:

1593 рік — японські війська розбивають китайсько-корейську коаліційну армію в битві при Пьокчегвані;

1594 рік — перший із Бурбонів, Генріх IV, стає королем Франції;

1870 рік — японський уряд затверджує державний прапор;

1918 рік — починається похід січових стрільців проти більшовицьких військ, що напали на Україну;

1919 рік — комісія Антанти проводить зустріч із українським отаманом Симоном Петлюрою;

1933 рік — підпал Німецького Рейхстагу, що був використаний Гітлером як привід для розпуску Рейхстагу і встановлення диктатури в Третьому Рейху;

1942 рік — відбуваються масові розстріли в Бабиному Яру німецькими військами членів українського націоналістичного підпілля;

1942 рік — починається битва в Яванському морі між Японією та США;

1952 рік — ООН уперше проводить засідання в новій штаб-квартирі в Нью-Йорку;

1991 рік — президент США Джордж Герберт Вокер Буш оголошує про звільнення Кувейту в ході операції "Буря в пустелі";

2014 рік — війська російського спецназу у військовій формі без розпізнавальних знаків захоплюють будівлі парламенту і Ради міністрів Криму і вивішують над ними російські прапори.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 27 лютого

Які завтра іменини: Кирило, Михайло, Федір, Овксентій, Юрій, Аврам, Єгор, Георгій, Филимон, Ісаак.

Талісманом людини, народженої 27 лютого є смарагд. Цей самоцвіт дуже шанувався в давнину. Його оспівували у своїх священних текстах мусульмани і християни. Наприклад, за легендою в чашу зі смарагдами була зібрана кров Ісуса Христа. В народі цей камінь називали "небесним лікарем". Вважалося, що смарагди знімають головний біль та високий артеріальний тиск.

В цей день народилися:

1831 рік — український живописець, художник-передвижник, майстер портретів, історичних і релігійних полотен Микола Ґе;

1887 рік — пілот-новатор, перший виконавець "петлі Нестерова", член Київського товариства повітроплавання Нестеров Петро Миколайович;

1904 рік — український письменник, автор творів "Нова оселя", "Машиністи", "Периферія" Леонід Смілянський;

1923 рік — вояк УПА, політв'язень Іван Терлецький.

Який завтра день в Україні і світі

27 лютого в Україні і світі святкують Міжнародний день оптиміста / Фото: Pexels

27 лютого в Україні і світі святкують Міжнародний день оптиміста. Достовірно невідомо хто і коли став засновником цього свята, однак воно дуже важливе, адже несе позитивні емоції та радість. Оптимісти — це люди, для яких кожен день є можливістю здійснити щось хороше. Вони надихають інших своїм прикладом, підтримкою та добрим словом. Оптиміст намагається фокусуватися на позитивних моментах та робить все, щоб їх ставало все більше.

Також 27 лютого Всесвітній день неурядових організацій. Створили свято 2009 року за ініціативи Марціса Ліорса Скадманіса. Однак воно було офіційно затверджене 17 квітня 2010 року під час Форума неурядових організацій. Перше ж святкування на міжнародному рівні відбулося 2014 року. Неурядові організації не керуються комерційними або державними секторами. Вони є основою громадянського суспільства та впливають на більшість галузей життя людини. Наприклад, це громадські об'єднання, благодійні організації, творчі спілки тощо.

А ще 27 лютого Міжнародний день полярного ведмедя. Красою та величчю білих ведмедів важко не захоплюватися. Однак в останні роки через швидше танення льодовиків Арктики вони дуже сильно страждають та поступово втрачають природне середовище проживання і харчування. Міжнародний день полярного ведмедя був організований некомерційною організацією Polar Bear International для того, щоб люди могли більше дізнатися про цих величних звірів.

27 лютого також День обізнаності про аносмію. Вперше з'явився він в США 2012 року. Аносмія — повна чи часткова втрата нюху, яка може становити загрозу здоров'я в цілому. Коли у людини відсутній нюх, це стає причиною розладів травлення, ускладнює виявлення отруйних речовин.

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