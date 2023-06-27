Яке завтра, 28 червня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

28 червня 2023 року — середа. 490-й день війни в Україні.

Яке завтра, 28 червня, церковне свято

28 червня в церковному календарі – день пам’яті біблійного пророка Амоса. Був він звичайним пастухом, але згодом став одним з найшанованіших пророків свого часу. Жив 850 року до нашої ери. Був він сучасником ще одного великого пророка — Ісаї. Пророкував в Ізраїльському царстві. Головна його заслуга в тому, що саме Амос взяв участь в утвердженні євреями віри в Єдиного Бога та закінченні ідолопоклонства. Також він за своє життя викрив чимало чиновників, суддів, лихварів. Більшість пророцтв Амова увійшли в Біблію.

Що не можна робити в цей день

Не варто ходити в поле чи на луг.

Краще не купатися у відкритих водоймах.

Якщо приснився поганий сон, не розповідайте його нікому.

Народні прикмети і традиції на 28 червня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: квіти мальви в'януть, суцвіття нагідок закриваються, а фіалки гнуть свої стеблинки перед дощем;

верещать маленькі поросята — чекайте на сиру погоду;

голосніше, ніж зазвичай стрекочуть коники-стрибунці — буде негода;

на пасовищі коні важко дихають та з шумом видихають повітря — до дощу;

гарна погода, але корови та вівці самі йдуть з пасовища і ховаються під навісом — скоро буде гроза.

28 червня верещать маленькі поросята — чекайте на сиру погоду / Фото: Pexels

Віряни моляться, щоб отримати захист від різних хвороб, зміцнити здоров'я. Також просять захистити від різноманітних бід і домашню худобу. Селяни здавна вважали, що цей термін є крайнім для висівання зернових. В народі 28 червня вважали нещасливим, тому намагалися не ходити на природу, особливо в ліс чи на луг.

Погода на 28 червня

Завтра, 28 червня, в Києві до вечора хмарно, вранці пройде дрібний дощ, який повинен закінчитися до полудня. У Львові ясний ранок, але день та вечір похмурі, в другій половині дня очікується дрібний дощ. У Харкові ясний ранок, але потім прийде хмарна погода, без опадів. В Одесі похмуро, ближче до вечора може початися дощ.

Температура повітря в Києві +21 вдень та +17 вночі. У Львові +19 вдень та +11 вночі. У Харкові +25 вдень та +13 вночі. В Одесі +27 вдень та +18 вночі.

Пам’ятні дати 28 червня

Календар важливих подій в Україні та світі за 28 червня:

1389 рік — битва на Косовому полі;

1569 рік — підписують Люблінську унію, що об'єднує Королівство Польське та Велике князівство Литовське в єдину федеративну державу — Річ Посполиту;

1635 рік — на Карибських островах засновують французьку колонію Гваделупа;

1644 рік — актор мандрівної трупи Жан Батист Поклен вперше виходить на сцену під псевдонімом Мольєр;

1651 рік — починається битва під Берестечком між козаками Богдана Хмельницького і армією Речі Посполитої короля Яна Казимира;

1663 рік — у Ніжині відбувається козацька "Чорна рада", на якій гетьманом Лівобережної України обирають промосковського Івана Брюховецького;

1778 рік — Монмутський бій під час війни за незалежність Америки;

1812 рік — війська Наполеона вступають до Вільня;

1902 рік — Конгрес США затверджує Закон про будівництво каналу на Панамському перешийку і таким чином наділює президента повноваженнями для придбання у французької "Панамської компанії" прав на будівництво каналу і у Колумбії права на вічне управління зоною каналу;

1914 рік — у Сараєво вбивають спадкоємця австрійського престолу Франца Фердінанда, що стає приводом для початку Першої світової війни;

1917 рік — на засіданні Малої Ради сформували перший український уряд — Генеральний Секретаріат;

1919 рік — підписують Версальський договір;

1934 рік — в США ухвалюють закон Фрейзера-Лемке з метою поліпшення положення фермерів;

1941 рік — створюють перший загін Поліської Січі;

1956 рік — масовий страйк, демонстрації під гаслами "Свободи! Хліби! Бога! Геть комунізм!" і вуличні зіткнення в Познані (тодішня Польська Народна Республіка);

1988 рік — Іван Павло II публікує апостольську конституцію "Pastor Bonus" щодо реорганізації Римської Курії;

1989 рік — у Києві проходить прощальний матч Олега Блохіна;

1992 рік — "Сигнальщик" стає першим кораблем на Чорному морі, який 1992 року піднімає український прапор;

1996 рік — після 23-годинного обговорення у Верховній Раді України приймають Конституцію України;

2012 рік — ООН проголошує Міжнародний День Щастя.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 28 червня

Які завтра іменини: Августин, Григорій, Єфрем, Лазар, Михайло, Семен, Степан, Федір, Феодорит.

Талісманом людини, народженої 28 червня є нефрит. Вважається священним каменем Стародавнього Китаю, який здавна цінували за його унікальний склад. Нефрит вважався символом мудрості, вічності. В Європі камінь з'явився лише в XIX столітті.

В цей день народилися:

1981 рік — український політичний діяч, народний депутат 8-го скликання, член Політичної партії "ДемАльянс" Мустафа Найєм;

2002 рік — українська тенісистка, переможниця Відкритого чемпіонату Австралії 2017 року в одиночному розряді серед юніорок Костюк Марта Олегівна.

Який завтра день в Україні і світі

28 червня в Україні святкують День Конституції / Фото: pixabay.com

28 червня в Україні святкують День Конституції. Довгоочікувана і визначна для всіх українців подія, прийняття Конституції, відбулася саме цього дня 1996 року. Тобто аж на п'ятому році незалежності. Здавна волелюбні українці прагнули до самостійної державності та написання власної Конституції. Цікаво, що саме українська Конституція Пилипа Орлика, яку підписали козаки 5 квітня 1710 року, стала першою на території Європи. Фактично вона проголосила Україну незалежною державою, залишивши з іноземного впливу лише протекторат короля Швеції. На жаль, положення цього документу так і не набули реальної чинності, але й досі вони вважаються концептуальним свідченням демократичних вподобань української нації.

Також 28 червня День молочного шоколаду. Найпопулярніше це смачне свято у США. Тут його і заснували за ініціативи Асоціації кондитерів. Вперше молочний шоколад як продукт виник 1839 року на фабриці німецької компанії Jordan & Timaeus, але мав він вигляд гарячого напою. Лише через тридцять років Даніель Петер, кондитер із Швейцарії, зміг зробити ласощі твердими. З тих пір саме молочний шоколад вважається найсмачнішим ласунами з усього світу.

А ще 28 червня Міжнародний день пірсингу. Саме цього дня народився Джим Ворд — власник першого у світі професіонального салону пірсінгу "Рукавичка" (відрився 1978 року). Незважаючи на те, що у деяких народів проколювання мочок вух та носа століттями вважалося частиною культурної спадщини, саме Ворд зробив цей процес безпечним і естетичним. Також він почав створювати ювелірні прикраси у вигляді фіксованого кільця і штанги з внутрішнім різьбленням.

28 червня святкують Міжнародний день соціального бізнесу. Головна мета цього дня полягає у приверненні уваги людей та влади до проблем, які навіть нині залишаються у суспільстві. Соціальне підприємництво ведуть ті організації, діяльність яких направлена на зміну нашого світу на краще. Наприклад, організація харчування безхатьків, виготовлення екологічної енергії з відходів тощо.