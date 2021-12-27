Яке завтра, 28 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке завтра, 28 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

28 грудня 2021 року – вівторок. Цього дня 1845 року в Києві створюють таємне Слов'янське товариство св. Кирила і Мефодія, а 1895 року в Парижі брати Люм’єри проводять перший у світі платний кіносеанс. Три десятка глядачів змогли переглянути десять стрічок, які були зняті за допомогою винаходу Люм’єрів, що мав у собі функції камери та проектора.

До Нового року залишилось 3 дні.

Яке завтра свято в Україні і світі

28 грудня святкується Міжнародний день кіно. Ця професійне свято всіх тих, хто працює в галузі кіновиробництва. Тому не забудьте привітати своїх знайомих, друзів та рідних. Також день святкується всіма шанувальниками кіноіндустрії по всьому світі. Кінематограф з’явився ще в XIX столітті і відразу став дуже популярним. Завдяки винаходу братів Люм’єрів люди змогли перебувати в зовсім іншій реальності – по той бік екрану. Нині кіно є не лише розвагою та високим мистецтвом, але й можливістю донести до людства щось важливе.

Цікавий факт: ще 1893 року Томас Едісон показав світу свій винахід – кінетоскоп. Він дозволяв переглядати рухомі зображення, але для цього потрібно було використовувати спеціальний окуляр. Тому переглядати картинки могла лише одна людина. Проте глядачі були настільки захоплені новою можливістю, що вже через рік в США відкрили перші комерційні салони, де можна було переглядати фільми, використовуючи кінетоскопи.

28 грудня - День календаря / Pexels

Також 28 грудня святкують День календаря. Дату святкування обрали на честь видання першого календаря для звичайних людей під редакцією Якова Браса. Сталося це 1708 року. Термін “календар” має кілька трактувань:

перелік днів року, які діляться на місяці та тижні;

система відліку, основа якої – це цикл змін сезонів та фаз Місяця;

періодичне видання, де є дні, тижні та місяці.

28 грудня святкують і День гри в карти. Цікаво, що батьківщиною гри в карти вважається саме Китай. Головною рисою будь-якої гри в карти є випадковість. Адже карти майже завжди роздаються у випадковому порядку. Тому колоду завжди потрібно перетасовувати після кожної гри.

Яке завтра свято ще в світі:

День Невинних Святих (у римо-католиків);

День пам’яті короля Таксіна в Таїланді;

День присяги на вірність в США;

День сміху в Іспанії.

Яке завтра, 28 грудня, церковне свято

28 грудня - день пам’яті преподобного Павла Латрського / Pexels

28 грудня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Павла Латрського. Він був візантійським монахом, який народився в місті Єлен.

Він рано залишився без батька, який загинув в морському бою з арабами. А тому Павло і його брат Петро отримували виховання в монастирі святого Стефана в Фригії. Коли померла мати преподобного, він став пастухом. Потім вирішив податися в монастир Карія, що на горі Латр (поруч з Мілетом). Сьогодні це територія Туреччини (хребет Бешпармак). Там він вів аскетичне життя.

Павло кожного дня не лише молився Богу, але й умертвляв свою плоть і ніколи не лягав спати на постіль або хоча б рогожку. Він міг тільки задрімати біля дерева або й зовсім не спати довгий час. Також преподобний часто ходив навколо монастиря з камінням, що було підвішене у нього за спиною.

Павло хотів повністю віддати себе Господу, а тому дав обітницю безмовності. Тоді він і поселився в гірській ущелині. Їжу для нього приносив пастух, який одного разу випадково побачив пещеру. За всі ці старання Бог наділив Павла даром передбачення майбутнього і чудотворення. Двічі преподобний їздив на острів Самос. Там він побудував три монастирі.

Також 28 грудня – день пам’яті святого Трифона Печензького. Він жив на Кольському півострові в XVI столітті. Його мирське ім’я – Митрофан. Святий народився у родині священника.

За переказами Трифон одного разу почув голос, який сказав йому йти на Північ. Трифон послухався і прийшов на Кольський півострів. Там він оселився на березі річки Печенга і проповідував Євангеліє саамів. Там він також побудував храм, а потім ще й заснував монастир на честь Святої Трійці.

Тут же Трифон прийняв постриг, де і отримав своє нове ім’я. Також його було посвячено в ієромонахи. Скоро святий став ігуменом монастиря.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 28 грудня

Які завтра іменини: Антоній, Агафій, Гнат, Вавил, Домна, Горгоній, Юхим, Дорофій, Ігнатій, Зенон, Мардоній, Індіс, Никанор, Секунд, Петро, Феофіл, Симон.

Талісманом людей, народжених 28 грудня, є опал. Письменники часто порівнювали цей камінь з вулканами та феєрверками. А також дали йому цікаві імена: “Імператриця”, “Світло світу”, “Пандора”. Цікавий факт: саме опал прикрашав корону римського імператора Костянтина, який вважав, що цей камінь захищає його життя і владу.

В цей день народилися:

1856 рік – 28-й президент США, Вудро Вільсон;

1866 рік – український мікробіолог, епідеміолог, Данило Заболотний;

1885 рік – український живописець, Володимир Татлін;

1903 рік – математик, розробник перших комп’ютерів, Нейман фон Джон;

1929 рік – легендарний канадський воротар, Террі Савчук;

1944 рік – американський біохімік, лауреат Нобелівської премії з хімії 1993 року, Кері Малліс;

1954 рік – американський актор, Дензель Вашингтон;

1968 рік – український поет і дитячий письменник, Іван Андрусяк;

1969 рік – засновник операційної системи Linux, Лінус Торвальдс.

Що не можна робити в цей день

28 грудня заборонялося їсти м’ясо, яйця і молочні продукти, адже все ще триває Різдвяний піст.

Не варто ні на кого злитися. Краще стримуйте свої емоції.

В народі існувало повір’я, що 28 грудня не можна скаржитися на погоду.

Народні прикмети і традиції 28 грудня

28 грудня кіт лізе на піч, значить скоро прийде холод / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: яка погода, така буде і у березні;

28 грудня мороз, а ввечері почало теплішати – чекайте холоднечу;

в день Трифона дме північний вітер, значить будуть сильні морози;

на деревах іній, наступного року чекайте урожай на овес;

28 грудня з самого ранку розкричалися синиці – будуть морози;

якщо кіт лізе на піч, значить скоро прийде холод;

по землі літає сухий сніг – літом буде засуха;

28 грудня великі кучугури снігу, літом буде тепло і приємно.

Наші пращури вважали, що саме 28 грудня найкращий день, щоб помиритися з тим, з ким давно перебуваєш у сварці. Якщо ви позичали гроші, то їх також потрібно віддати цього дня. Щоб “мороз подарував щастя”, потрібно 28 грудня бути весь день веселим.

Прогноз погоди завтра, 28 грудня

Завтра, 28 грудня, в Києві весь день протримається хмарна погода, весь час йтиме сніг. У Львові сильний сніг очікується вночі, який до ранку послабшає, а до середини дня і зовсім закінчиться. Вдень в Харкові можливий дрібний сніг. А в Одесі вночі сильний дощ, який до ранку послабшає.

Температура повітря в Києві 28 грудня вдень до -6 градусів. В Львові очікується до -3. В Харкові вночі -12, а вдень -8 градусів. В Одесі плюсова температура: +1 вночі і +7 вдень.

Пам’ятні дати 28 грудня

28 грудня 2020 року в Німеччині працівникам будинку для літніх людей вводять дозу вакцини, яка в 5 разів перевищує норму / Pexels

В цей день рік тому санітарний лікар Ляшко обіцяє, що у квітні українці повернуться до звичного життя, а в Німеччині працівникам будинку для літніх людей вводять дозу вакцини, яка в 5 разів перевищує норму.

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Календар важливих подій в Україні та світі за 28 грудня: