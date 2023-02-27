Яке завтра, 28 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 28 лютого, в Україні святкують день працівників патрульно-постової служби та штурманської служби авіації ЗСУ. Віряни вшановують пам'ять апостола від 70-ти Онисима. До Нового року залишилось 305 днів.

28 лютого 2023 — вівторок. 370-й день війни в Україні.

Яке завтра, 28 лютого, церковне свято

28 лютого в церковному календарі – день пам’яті апостола Онисима. Він був третім Візантійським єпископом та апостолом від семидесяти. Жив в Малій Азії в місті Колоси і був невільником-поганином у багатого чоловіка Филимона, що став християнином. Якось провинився Онисим перед Филимоном і злякався так, що втік до Риму. Там на той час перебував святий апостол Павло, який у своєму посланні заступився за Онисима перед Филимоном. Онисим під його впливом приймає християнство та стає співробітником Павла.

З часом Филимон простив провину Онисимові і відпустив його на волю. Почав тоді чоловік ревно допомагати апостолу Павлові в його праці. Разом з Тихіком відніс листа апостола Павла до колосян. Перед своєю смертю Павло назначив Онисима єпископом Верії. 67 року він покинув Рим та почав проповідувати віру Христа в Греції та країнах Малої Азії. Був також єпископом Візантійським. Коли царював імператор Траян, то святий Онисим був схоплений. 95 року загинув мученицькою смертю.

Що не можна робити в цей день

Церква забороняє лаятися, лихословити, ображати інших.

Не варто будувати планів на майбутнє, бо вони не здійсняться.

Народні прикмети і традиції на 28 лютого

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: якщо повний місяць, то прийде похолодання;

захід сонця червоний — чекайте на хуртовину;

погода 28 лютого вказує, яким буде вересень;

гавкають в лісі лисиці, значить буде снігопад;

багато води на дорогах, бо сніг розтанув, буде хорошим сінокіс;

на небі багато зірок — народиться багато здорових ягнят.

28 лютого на небі багато зірок — народиться багато здорових ягнят / Фото: Pexels

Здавна вірили, що 28 лютого зима стає "безрогою", тобто вже поступово йде і поступається місцем весні. А вівчарі вночі намагалися вийти на вулицю, щоб погукати до зірок. Пастух же ввечері виходив на пасовисько, кланявся на чотири сторони і молився. Вже починали на підлогу у коморі висипати насіння, щоб його загартувати перед висіванням.

Погода на 28 лютого

Завтра, 28 лютого, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, ввечері прояснення, без опадів. У Харкові хмарно, вночі та вранці дрібний сніг, вдень він посилиться і закінчиться ввечері. В Одесі похмуро, без опадів.

Температура повітря в Києві 0 вдень та -4 вночі. У Львові +2 вдень та -3 вночі. У Харкові 0 вдень та -1 вночі. В Одесі +6 вдень та +1 вночі.

Пам’ятні дати 28 лютого

Календар важливих подій в Україні та світі за 28 лютого:

202 рік до н. е. — Лю Бан зходить на китайський престол як перший імператор династії Хань;

1066 рік — відкривається Вестмінстерське абатство;

1638 рік — після того як англійський архієпископ Лод в 1637 році спробував ввести англіканське богослужіння в Королівстві Шотландія, шотландські пресвітеріани уклали Національний ковенант (громадську угоду), в якому поклялись захищати кальвіністську віру всіма можливими засобами;

1654 рік — польський король Ян II Казимир своїм універсалом закликає запорозьких козаків зберігати вірність Речі Посполитій;

1700 рік — Швеція переходить на власний календар, що діяв до 1712 року;

1835 оік — цим днем датована перша версія "Калевали" Еліаса Леннрута;

1854 рік — заснована Республіканська партія США;

1922 рік — Велика Британія в односторонньому порядку припиняє свій протекторат над Єгиптом, надавши йому незалежність;

1933 рік — після провокаційного підпалу Рейхстагу, що відбувся у Берліні 27 лютого, президент Німеччини Гінденбург підписав указ "Про захист республіки", яким скасовувались усі основні громадянські свободи. На знак протесту проти нацизму країну залишив драматург Бертольд Брехт;

1935 рік — у дослідницькій установі DuPont (Вілмінгтон, Делавер, США) виготовляють перший зразок нейлону;

1955 рік — відбувається урочисте відкриття залізниці Ханой—Пекін—Москва—Берлін;

1971 рік — у Ліхтенштейні підтверджують законодавчу заборону жінкам брати участь у голосуванні на виборах;

1984 рік — Майкл Джексон виграє майже всі нагороди "Греммі" — вісім, чим установляє своєрідний досі неперевершений рекорд;

1986 рік — у центрі Стокгольма двома пострілами вбивають прем'єр-міністра Швеції Улофа Пальме;

1988 рік — у Сумгаїті (Азербайджан) вчиняють погром вірменського населення;

2000 рік — Ірак та Сирія поновлюють дипломатичні стосунки, перервані у 1980 році, коли Сирія прийняла бік Ірану у ірано-іракській війні;

2013 рік — Бенедикт XVI, 265-ий Папа Римський, зрікається престолу;

2015 рік — Макарій (Малетич), обраний місцеблюстелем предстоятельської кафедри УАПЦ;

2022 рік — Україна офіційно подає заявку на вступ до Європейського Союзу.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 28 лютого

Які завтра іменини: Онисим, Іван, Пафнутій, Євсевій, Семен, Микола, Афанасій, Михайло, Павло, Арсеній, Олексій, Петро, Іван.

Талісманом людини, народженої 28 лютого є тигрове око. Вважається, що цей камінь є потужним талісманом, який береже свого власника від невдач. Здавна вірили, що тигрове око може захистити від небезпек та загроз, тому що воно надає людині розважливість та мудрість.

В цей день народилися:

1826 рік — український філософ, професор Київської Духовної Академії Памфіл Юркевич;

1878 рік — українсько-французький живописець Альтманн Олександр;

1881 рік — український архітектор і педагог Павло Альошин;

1890 рік — український живописець і графік Осип Сорохтей;

1938 рік — український диригент, педагог Стефан Турчак;

1979 рік — український футболіст, гравець клубу "Динамо" (Київ) Андрій Несмачний;

1990 рік — українська шахістка Анна Музичук;

2003 рік — український військовослужбовець, солдат Збройних сил України, перший в Україні кавалер ордена "За мужність" III ступеня у 17-річному віці Олександр Гаркуша.

Який завтра день в Україні і світі

28 лютого Всесвітній день кравців / Фото: Pexels

28 лютого в Україні святкують День працівників патрульно-постової служби. Свято було запроваджене 2010 року. Підрозділ патрульно-постової служби в Україні сформували 2006 року. Він покликаний забезпечувати безпеку та правопорядок у громадських місцях, розкриття злочинів, їх попередження.

Також 28 лютого в Україні День штурманської служби авіації ЗСУ. Подія була створена 2008 року за ініціативи міністерства оборони України. Штурман — відповідальна та непроста професія, яка потребує здібностей до обчислювання. Головні завдання штурмана: контролювати технічний стан пристроїв, перевіряти навігаційне обладнання, створювати курс за картами і технічними засобами, контролювати повітря тощо.

А ще 28 лютого Всесвітній день кравців. Його приурочили до дня народження видатного творця швейної машинки Вільяма Хоу. Весь світ долучається до урочистостей, які пов'язані з цією професією. Адже ще з давніх часів вбрання застосовувалося людиною для захисту від холоду, сонця, укусів комах тощо. Перші кравці для цього використовували листя, шкіру тварин. Цю професію вважають однією з найдревніших у людському суспільстві.

28 лютого Всесвітній день стерилізації тварин. Припадає на останній вівторок лютого. Цей день з'явився в США 1995 року, а ініціаторкою його створення виступила співачка та акторка Доріс Дей. 2006 року подія вийшла за межі Сполучених Штатів. Стерилізація тварин, насамперед, допомагає подолати проблему безпритульності, адже стерилізовані звірі перестають розмножуватися.

Також 28 лютого Всесвітній день рідкісних захворювань. Останній зимовий місяць позначений в календарі як ця важлива подія. Її проводять під координацією Європейської організації з рідкісних захворювань (EURORDIS). Рідкісними називають недуги, які вражають невелику кількість людей у порівнянні з загальною кількістю населення планети. Часто це серйозні, хронічні та прогресуючі хвороби, більшість з яких досі залишаються невивченими. Пацієнти з рідкісними захворюваннями стикаються з різними труднощами — від визначення точного діагнозу до отримання адекватної медичної допомоги.

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