Яке сьогодні, 28 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

28 січня 2022 року – п'ятниця. Цього дня 1920 року у Вінниці Гнат Юра, Амвросій Бучма, Семен Семдор засновують театр, через три роки його запросили до Харкова, а тоді до Києва (нині це Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка), а 1992 року Верховна Рада України затвердила Державним Прапором синьо-жовтий стяг.
До Нового року залишилось 337 днів.
Яке сьогодні свято в Україні і світі
28 січня Міжнародний день захисту персональних даних. В цифрову еру персональні дані надаються щосекунди: на роботі, під час покупки в онлайн-магазині чи при зверненні до будь-якого державного органу. Але більшість людей все ще не знає, як ця інформація зберігається та використовується. Саме тому 2006 року Радою Європи був затверджений Міжнародний день захисту персональних даних.
А ще 28 січня Всесвітній день безробітних. Немає достовірної інформації про те, хто став ініціатором цієї події. Але цю ідею підтримало чимало державних інституцій, громадських організацій, активістів із різних країн світу. Головна мета цього дня – привернути увагу суспільства до проблеми безробіття, через яку мільйони людей залишаються без засобів для існування. До того ж, безробіття це також проблема держави. Адже через масове скорочення робочих місць виникає невдоволення громадян. А це призводить до політичних і соціальних криз.
28 січня святкують Міжнародний день конструктора Lego. Саме цього дня 1958 року виробниками була запатентована цеглинка, яка сьогодні є основною деталлю практично всіх наборів. Водночас, всі елементи, які випустили за ці роки, сумісні між собою.
На сьогоднішній день Lego вважається найбільш знаковим брендом на планеті. Ці конструктори мають свої переваги – універсальність, висока якість, необмеженість фантазії. З невеликих цеглинок дитина може створити чимало різноманітних іграшок. Компанія випускає набори для хлопчиків та дівчаток.
А ще 28 січня святкують День народження дизельного двигуна. 28 січня 1897 року німецьким винахідником та інженером Рудольфом Дизелем були завершені успішні випробування дизельного двигуна, який він сам і винайшов. На той момент були наявні лише двигуни внутрішнього згорання, які вважалися надто недосконалими через низький ККД (коефіцієнт корисної дії). Серійне виробництво дизельного двигуна налагодили 1898 року.
Також 28 січня святкують День відкриття Антарктиди. 1920 року після дворічного мандрування на шлюпках “Мирний” і “Восточний” члени команди Лазарєва і Беллінсгаузена побачили береги невідомого континенту.
Сьогодні Антарктида – вільний материк. Тут немає часових поясів чи кордонів. А ще вона унікальна тим, що є найсухішим та найхолоднішим місцем на планеті. Тут проводять свої навчання представники NASA за космічною програмою “Вікінг”. Адже умови життя на Антарктиді дуже схожі на умови Марса.
Яке сьогодні свято ще в світі:
- День казу (американський народний музичний духовий інструмент);
- День повітряно-бульбашкової плівки;
- Національний день веселощів на роботі в США.
Яке сьогодні, 28 січня, церковне свято
28 січня в церковному календарі – день пам'яті Павла Фівейського. Цей священнослужитель відомий тим, що став першим християнським ченцем та відлюдником-довгожителем. Прожив 91 рік у повній самотності.
Народився в Єгипті. Мав досить нещасливу долю: в ранньому дитинстві осиротів, а його родичі бажали лише спадкоємства, а тому влаштували за Павлом гоніння, щоб відібрати його майно. Святий тікав і переховувався, щоб зберегти життя. Знайшовши притулок в невеликій печері, облаштував її як оселю. Їжу приносили Павлу птахи: хліб і фініки. А сам святий весь свій час проводив у молитвах.
Помер святий Павло Фівейський у віці 113 років. З них 91 рік провів на самоті, осторонь від людей. Він вважається покровителем всіх нужденних, адже у нього самого був дуже непростий життєвий шлях.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 28 січня
Які сьогодні іменини: Гавриїл, Михайло, Іван (Ян), Прохор, Павло, Олена, Ілона.
Талісманом людей, народжених 28 січня, є циркон. В перекладі з персидської мови означає “золотий самоцвіт”. Це натуральний камінь, який за своїми властивостями схожий на сапфір. Найбільші поклади циркону є в Таїланді, Мадагаскарі і на Шрі-Ланці.
Цього дня народилися:
- 1853 рік – філософ, богослов, поет, публіцист Володимир Соловйов;
- 1854 рік – патологоанатом, бактеріолог та епідеміолог Володимир Високович;
- 1912 рік – американський художник, один з визначних представників абстрактного експресіонізму Джексон Поллок;
- 1930 рік – український архітектор, народний художник України Анатолій Ігнащенко;
- 1935 рік – український композитор Леонід Грабовський;
- 1938 рік – український спортсмен, важкоатлет Леонід Жаботинський;
- 1951 рік – український астронавт (перший космонавт незалежної України), Герой України, генерал-майор ЗСУ Леонід Каденюк;
- 1981 рік – поетеса Олеся Мамчич;
- 1981 рік – американський кіноактор Елайджа Вуд;
- 1982 рік – поетеса, філологиня Богдана Матіяш.
Що не можна робити цього дня
- 28 січня забороняється багато їсти та зловживати алкоголем.
- Не сваріться з близькими, друзями.
- 28 січня намагалися не виходити з дому після опівночі.
- Не варто братися за складну роботу.
Народні прикмети і традиції на 28 січня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
- дивилися, який сьогодні день: дме вітер – чекайте на дощове літо;
- 28 січня зранку під вікном щебечуть синиці – скоро почнеться завірюха;
- ворони каркають на відлигу;
- 28 січня на небі багато зірок – буде гарний врожай льону;
- хмари на північній стороні до міцного морозу;
- якщо на небі мерехтять зірки, значить прийде похолодання;
- 28 січня сильний снігопад на нічні морози;
- на деревах сидять горобці, але не цвірінькають, отже, піде сніг.
В народі 28 січня називали “Павлів день”. Від цього моменту дні потроху стають довшими, а тому наші предки говорили “Павло - дня додав”.
Погода на 28 січня
Сьогодні, 28 січня, в Києві похмуро, в першій половині дня очікується дрібний дощ зі снігом. У Львові вранці невеликий дощ зі снігом, який вдень посилиться, а увечері зміниться на сніг. В Одесі вдень почнеться дощ зі снігом, який до вечора закінчиться. В Харкові зранку сніг, який вдень стане сильнішим.
Температура повітря в Києві +2 вдень та близько 0 вночі. У Львові +1 вдень і 0 вночі. В Одесі +2 вдень і -2 вночі. В Харкові вночі -8, а вдень +1.
Пам’ятні дати 28 січня
Цього дня рік тому 74-й Каннський фестиваль знову переносять через пандемію, а Вселенський патріарх Варфоломій отримує щеплення від COVID-19.
Календар важливих подій в Україні та світі за 28 січня:
- 1820 рік – експедиція на кораблях "Восход" і "Мирний" відкриває Антарктиду;
- 1855 рік – Панамською залізницею від Атлантичного до Тихого океану проходить перший локомотив;
- 1919 рік – у Чехословаччині засновують Університет Масарика;
- 1920 рік – виставою Володимира Винниченка "Гріх" у Вінниці відкривається Український драмтеатр імені Івана Франка (нині це Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка);
- 1921 рік – у Парижі відкривають символічний монумент Невідомому солдату, який має вигляд Тріумфальної арки;
- 1929 рік – у Відні відбувається Перший конгрес українських націоналістів, на якому оголошують про створення ОУН, її очільником обирають Євгена Коновальця;
- 1958 рік – компанія Lego отримує патент на цеглинку (деталь) конструктора;
- 1986 рік – через 73 секунди після старту, який транслювався в прямому телеефірі, над мисом Канаверал вибухнув американський космічний човник "Челленджер";
- 1990 рік – в Бухаресті відбуваються продемократичні демонстрації з вимогами усунення всіх колишніх комуністів від влади;
- 1992 рік – Державним Прапором України стає синьо-жовтий стяг, який затверджує Верховна Рада;
- 1992 рік – Україна встановлює дипломатичні відносини з Італією;
- 2003 рік – під час зустрічі президентів Росії та України Володимира Путіна і Леоніда Кучми підписують Договір про російсько-український державний кордон;
- 2010 рік – тодішній президент України Віктор Ющенко указом про вшанування учасників боротьби за незалежність України у XX столітті визнає воїнів УПА учасниками боротьби за незалежність України.