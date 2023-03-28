Яке завтра, 29 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

29 березня 2023 — середа. 399-й день війни в Україні.

Яке завтра, 29 березня, церковне свято

29 березня в церковному календарі – день пам’яті мученика Савина Єрмопольського. Він обіймав керівну посаду у єгипетському місті Гермополь в III столітті, був християнином. Імператорська влада схопила Савина під час гонінь на християн, змушувала відректися від своєї віри, піддавала тортурам.

Святий витерпів всі муки, але залишився вірним Христу. Тоді язичники схопили його та втопили у річці.

Що не можна робити цього дня

Не їжте хліб після заходу сонця, бо можна накликати на себе злидні.

Не варто вирішувати своє питання сварками.

Не рекомендується давати в борг.

Народні прикмети і традиції на 29 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: хмари швидко рухаються на небі, отже буде гарна погода;

пташки купаються в калюжі – буде тепло;

в річці низький рівень води – варто чекати на поганий урожай.

29 березня пташки купаються в калюжі, буде тепло / Фото: Pexels

В народі 29 березня називали Савин день. Селяни об'їжджали на возі все село, тому що вірили, що це принесе їм вдачу. А ще слухали скрипіння колес. Адже за ним могли пророкувати своє майбутнє. Наприклад, якщо скрипіло праве переднє — сім'я буде багатою, а якщо ліве переднє — то чекайте на хворобу. Заднє праве колесо скрипить,отже можна очікувати успіху, а якщо ліве заднє — влізете у борги.

Погода на 29 березня

Завтра, 29 березня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові хмарно з проясненнями, опадів не очікується. У Харкові хмарно, нічний дощ вранці зміниться на дощ із снігом, який йтиме до середини дня. В Одесі похмуро, але вдень може ненадовго стати ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві +1 вдень та -1 вночі. У Львові +3 вдень та -3 вночі. У Харкові +7 вдень та +1 вночі. В Одесі +5 вдень та +2 вночі.

Пам’ятні дати 29 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 29 березня:

845 рік — вікінги завойовують Париж;

1795 рік — німецький композитор Людвіґ ван Бетховен уперше дає концерт у Відні;

1798 рік — французи проголошують утворення на території Швейцарії маріонеткової Гельветійської Республіки;

1848 рік — через сильні морози, що скували річку Ніагара, на понад 30 годин "зупиняється" Ніагарський водоспад;

1864 рік — у Народному домі у Львові відбувається перша вистава першого в Галичині професійного українського театру;

1867 рік — Конституційний акт Парламенту Сполученого Королівства утворює Домініон Канади і стає основною частиною Конституції цієї країни;

1871 рік — відкривається лондонський Альберт-хол;

1886 рік — Джон Пембертон з Атланти створює новий лікувальний напій, нині відомий під назвою кока-кола;

1910 рік — у Марселі піднімається в повітря перший гідроплан, пілотований Альбером Фабром;

1951 рік — у США виносять смертні вироки Етель і Джуліусу Розенбергам, звинуваченим у шпигунстві на користь СРСР;

1967 рік — арешт діячів Українського Національного фронту (УНФ) Дмитра Квецька, Зеновія Красівського, Михайла Дяка, Ярослава Лесіва;

1973 рік — завершено виведення американських військ з Південного В'єтнаму і передачу урядом ДРВ американській владі всіх осіб, взятих у полон із числа військового та цивільного персоналу США;

1974 рік — китайські фермери поблизу Сіаню виявляють поховання імператора III ст. до н. е. Цінь Ши Хуан-ді — знамениту Теракотову армію;

1976 рік — найкращим фільмом США за 1975 рік Американська кіноакадемія визнає "Політ над гніздом зозулі";

1982 рік — парламент Сполученого Королівства припиняє свої повноваження приймати закони, що поширюються на Канаду;

1991 рік — у Києві відбувається перший вечір поетичної групи "Бу-Ба-Бу" (Юрій Андрухович, Олександр Ірванець, Віктор Неборак);

1998 рік — у Португалії відкривають 16-кілометровий міст "Вашку да Гама" через річку Тежу;

1998 рік — парламентські вибори в Україні;

2004 рік — в Україні створюють Громадянську кампанію "Пора!";

2004 рік — Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія, Словаччина та Словенія вступають до НАТО;

2014 рік — в Англії й Уельсі реєструють перший одностатевий шлюб.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 29 березня

Які завтра іменини: Іван, Олександр, Трохим, Денис, Роман, Юліан, Омелян, Савин, Павло.

Талісманом людини, народженої 29 березня, є діамант. Це найцінніший і найдорожчий камінь. В перекладі з грецької його назва означає "непереможний". Здавна вірили, що діаманти можуть захистити від негативного впливу, подарувати талан в коханні і поправити здоров'я. В стародавньому світі, особливо в Індії, існувала думка, що цей камінь може також позитивно впливати на роботу всіх внутрішніх органів.

Цього дня народилися:

1728 рік — український військовий, політичний і державний діяч, граф, останній гетьман Війська Запорозького Кирило Розумовський;

1841 рік — українська поетеса, письменниця, громадсько-культурна діячка Марія Вольвач;

1861 рік — український учений, технолог, громадський і господарський діяч, перший голова Українського технічного товариства Роман Залозецький;

1881 рік — українська поетеса Марійка Підгірянка;

1964 рік — український баскетболіст, чемпіон Олімпійських ігор Олександр Волков.

Який завтра день в Україні і світі

29 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день фортепіано / Фото: Pexels

29 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день фортепіано. Ініціатором створення свята виступив відомий сучасний німецький композитор Нільс Фрам, який здобув свою популярність завдяки творчому підходу до музики. Подія об'єднує всіх шанувальників цього музичного інструменту. А головне завдання свята полягає в приверненні уваги до краси звучання фортепіано, заохоченні музикантів різного віку грати в громадських місцях.

Вперше святкування відбулося 2015 року. І коли у Фрама запитали, навіщо потрібен такий день, він просто відповів: "Святкування дня фортепіано не завадить нікому: ні виконавцям, ні композиторам, ні майстрам, ані слухачам". Досить символічно і творчо композитор підійшов до дати святкування. Він обрав для свята 88-й день року, яким є 29 березня. Чому саме 88-й день? Тому що у фортепіано вісімдесят вісім клавіш.

Також 29 березня День фокусника (День диму і дзеркал). Це професійне свято. Фокусниками називають циркових майстрів, артистів, які демонструють публіці різноманітні трюки. Головний секрет фокусів в омані зору та спритності рук. Часто ілюзіоністи або фокусники відволікають увагу глядача за допомогою асистентів або використовують мистецтво ілюзії.

Цікаво, що професійні фокусники з'явилися ще в Середні віки. В XVIII столітті дуже популярним був ігровий автомат "Турок". Люди думали, що машина вміє грати в шахи, але насправді в ньому всередині сидів шахіст. Раніше карткових фокусників називали шулерами.

А ще 29 березня День народження Кока-Коли. Саме цього дня 1886 року американський фармацевт Джон Пембертон створив новий напій на основі листя коки. Цікаво, що спочатку популярний сьогодні газований напій був ліками від головного болю. В першому варіанті напою в Кока-Колі містилося вино і кокаїн. І Джон Пембертон запатентував свій винахід як засіб від нервів. Пізніше ці інгредієнти були вилучені, а напій зробили газованим.

Рецепт відомого напою все ще тримають у таємниці. Його знають лише двоє людей. Цікавий факт: саме завдяки Кока-Колі на світ з'явився такий образ Санта-Клауса, який ми знаємо сьогодні.