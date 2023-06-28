Яке завтра, 29 червня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

29 червня 2023 року — четвер. 491-й день війни в Україні.

Яке завтра, 29 червня, церковне свято

29 червня в церковному календарі – день пам’яті святителя Тихона. Жив він на Кіпрі в V столітті у родині благочестивих християн, які свого сина виховували в традиціях православ'я. З самого дитинства Тихона захоплювало читання Святого Письма. У юності він побажав вступити до церковного кліра, де став читцем і тлумачем Божих книг. Згодом він посів посаду диякона, а пізніше і єпископа. Будучи останнім, він поклав всі свої сили на боротьбу з ідолопоклонством.

Святитель приймав кожного стражденного, допомагав убогим та бідним. Терпів від язичників при цьому багато мук, але намагався стійко їх виносити.

Що не можна робити в цей день

Не ображайтесь, краще відпустити і прийняти ситуацію, навіть якщо вона йде проти вас.

Намагайтесь не лінуватися, цього дня в особливій пошані розумова праця.

Не працюйте цього дня із тістом.

Народні прикмети і традиції на 29 червня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: вранці папороть скручує листя — чекайте на спекотний і сонячний наступний день;

ворони сідають і повертаються дзьобами в одну сторону — буде сильний вітер;

на вікнах осіла роса — піде дощ;

маленькі краплі дощу вказують на те, що він буде довго йти;

Чумацький шлях ясний до гарної погоди.

29 червня вранці папороть скручує листя — чекайте на спекотний і сонячний наступний день / Фото: Pexels

Віряни 29 червня молилися святителю Тихону, щоб отримати зцілення від хвороб, особливо, якщо вони пов'язані з болем у ногах. Селяни наймали молодих хлопців, щоб ті допомогли удобрити грядки, потім цих юнаків щедро угощали наїдками зі свого столу.

Погода на 29 червня

Завтра, 29 червня, в Києві хмарно, вранці дощ, який послабшає після обіду, але йтиме до вечора. У Львові похмуро, вдень дощ із грозою, який до вечора зміниться на звичайний дощ. У Харкові ранок ясний, але вдень та ввечері хмарно, без опадів. В Одесі протягом дня похмуро, хоча ввечері можливе прояснення, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +19 вдень та +14 вночі. У Львові +20 вдень та +11 вночі. У Харкові +22 вдень та +15 вночі. В Одесі +24 вдень та +15 вночі.

Пам’ятні дати 29 червня

Календар важливих подій в Україні та світі за 29 червня:

1174 рік — Полтаву вперше згадали в Іпатіївському літописі, під назвою Лтава. (сама назва з'явилася 1430 року);

1236 рік — хрестоносці захоплюють Кордову;

1575 рік — у ході битви при Наґасіно аркебузири Оди Нобунаґи отримують перемогу над кіннотою роду Такеда, розпочинається масовий перехід самурайських армій на вогнепальну зброю;

1579 рік — іспанські війська вчиняють масову різню мирного населення голландського міста Маастрихт;

1613 рік — у Лондоні під час вистави за п'єсою Вільяма Шекспіра "Генріх VIII" загорається і вщент згорає театр "Глобус";

1644 рік — у битві при Кропреді-Брідж армія англійських роялістів на чолі з Карлом I розгромлює парламентські війська;

1949 рік — у ПАР починає діяти політика апартеїду, набуває чинності закон, що забороняє расово змішані шлюби.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 29 червня

Які завтра іменини: Михайло, Тихон.

Талісманом людини, народженої 29 червня є сердолік. Цей мінерал є різновидом халцедону, відрізняється червоно-помаранчевим відтінком, який чимось нагадує сонце. Здавна вірили, що сердолік наділений лікувальними властивостями і може, зокрема, покращувати обмінні процеси в організмі. В ще існує думка, що мінерал допомагає впоратися із сердечними стражданнями.

В цей день народилися:

1939 рік — український режисер, сценарист, актор, відомого за фільмами "Чорна курка, або Підземні жителі" та "Нові пригоди янки при дворі короля Артура" Віктор Гресь;

1947 рік — український кінорежисер, автор фільмів "Фучжоу" та "ТойХтоПройшовКрізьВогонь" Михайло Іллєнко.

Який завтра день в Україні і світі

29 червня святкують Міжнародний день тропіків / Фото: Pexels

29 червня в Україні і світі святкують Міжнародний день промислового дизайну. Дату обрали на честь створення 1957 року Міжнародної організації дизайну, яка була зацікавлена у захисті промислового дизайну та поширені знань в цій цікавій сфері. Промисловий дизайн пов'язуються з проєктуванням. Все, чим ми користуємося в сучасному побуті, було розроблено дизайнерами минулого.

Також 29 червня Міжнародний день бруду. Цікаве свято літніх розваг, радості і дитинства. Воно заохочує дітей та дорослих отримувати задоволення від ігор у землі. Головна мета унікальної події полягає у тому, щоб відновити зв'язок людини і природи, сприяти творчості, почуттю свободи і пригод, які приходять завдяки цьому простому акту.

А ще 29 червня Всесвітній день проти відмови від домашніх тварин. Антуан де Сент-Екзюпері говорив: "Ми несемо відповідальність за тих, кого приручили". Саме ці слова найкраще показують сенс свята. Тварини, які звикли жити поряд з господарями, не можуть вижити на вулиці. Проте з вини хазяїв велика кількість собак і котів щодня стають безхатченками. Свято було створено за ініціативи французьких організацій, які спеціалізуються на захисті тварин: "Solidarité Refuges" і "Animaux Online".

29 червня святкують Міжнародний день тропіків. Свято створили за ініціативою ООН 14 червня 2006 року, а дату обрали на честь дебютної "Доповіді про стан тропіків". Близько 40% нашої планети займають тропіки, вони є домівкою для 80% живих істот: тварин та рослин. Головною метою дня є звернення уваги людей на проблеми, які пов'язані з тропіками, тяжким проживанням там тощо.

Також 29 червня Всесвітній день склеродермії. Склеродермія — небезпечне аутоімунне захворювання, яке несе для організму дуже серйозні наслідки. Небезпечна ця хвороба тим, що уражає легені (близько 35% всіх випадків) та значно збільшує ризик смерті у найближчих п'яти років.