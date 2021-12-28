Яке завтра, 29 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке завтра, 29 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

29 грудня 2021 року – середа. В церковному календарі – день пам'яті цариці Феофанії Візантійської. Цього дня 1940 року Лондон зазнає найруйнівнішого за всю історію Другої світової війни авіанальоту німецьких бомбардувальників, а 2013 року легендарний гонщик “Формула-1” та багаторазовий чемпіон світу Міхаель Шумахер під час катання на лижах падає і отримує черепно-мозкову травму. Наступні пів року він перебував у штучній комі.

До Нового року залишилось 2 дні.

Яке завтра свято в Україні і світі

29 грудня в Україні святкують День інформаційно-медійних структур МО та ЗСУ. Подія була започаткована ще 2010 року. Дату святкування обрали на честь створення прес-служби Міністерства оборони та призначення на посаду військового прес-секретаря. Основна мета свята – підвищити престиж професії, а також віддати шану за професійну діяльність тих, хто працює у цій сфері. Адже дуже часто військові журналісти ризикують власним життям, щоб швидко і правдиво інформувати суспільство про події у прифронтовій зоні.

29 грудня святкують Міжнародний день віолончелі / Pexels

Також 29 грудня у світі святкують Міжнародний день віолончелі. Цей інструмент не може нікого залишити байдужим, адже його звучання унікальне. Цього дня можна послухати відомі класичні твори, які виконують віолончелісти з усього світу. В багатьох містах проводяться концерти. Хоча це і неофіційне свято, проте його з радістю святкують щороку.

Дату обрали не випадково. Саме 29 грудня 1876 року в Каталонії народився відомий музикант-віолончеліст Пабло Казальс. Прихильники цього інструменту вважають, що саме його вклад у популяризацію віолончелі був найбільшим.

Пабло Казальс – не лише відомий музикант. Він також займався композиторською та громадською діяльністю. Музична кар’єра почалася ще в дитинстві. Коли хлопчику ще навіть не виповнилося 4 роки, його батько почав вчити його грі на різних інструментах (фортепіано, флейта, скрипка). А ось віолончель з’явилася в його житті лише під час навчання в державній музичній школі (Барселона).

Активна гастрольна кар’єра музиканта почалася в 25 років. Найвідоміші його роботи – виконання на віолончелі творів Баха.

Цікавий факт: перша віолончель була створена на початку XVI століття. Один з перших примірників інструменту навіть зберігся до наших днів. Це віолончель, яку 1954 року виготовив видатний італійський майстер Андреа Аматі.

Яке завтра свято ще в світі:

День “Тік Так”;

День Конституції в Ірландії;

День штату Техас в США;

Національний день “Влуч у ваги” в США;

Національний день пряного супу з овочами і м’ясом у США.

Яке завтра, 29 грудня, церковне свято

29 грудня - день пам’яті блаженної цариці Феофанії Візантійської / commons.wikimedia.org

29 грудня в церковному календарі – день пам’яті блаженної цариці Феофанії Візантійської. Вона була дружиною візантійського імператора Лева VI Мудрого. Народилася в Константинополі 863 року в царській сім’ї з роду Мартинакіїв. Родина Феофанії була дуже благочестивою, а тому майбутня цариця отримала відповідну освіту.

Феофанія і її чоловік, імператор Лев, були дуже різними людьми. Вона віддавала всю свою душу служінню Христу, а йому ближчими були земні радості. Ще до сходження Лева на престол подружжя пережило чимало випробувань. Повіривши наклепу, імператор Василь, батько Лева, на цілих три роки ув’язнив свого сина і невістку у темниці. Потім у них померла улюблена донька Євдокія. Смерть дитини сильно вразила Феофанію. Тому вона вирушила до монастиря при Влахернській церкві, де ще більше молилася. А Лев у той час знайшов втіху в обіймах іншої жінки – Зої Заутцини, яка була донькою начальника охорони і пізніше стала царицею. Феофанія не раз хотіла дати Леву розлучення, але патріарх Євфимій не хотів благословити подружжя на розрив. Шлюб протривав 12 років і закінчився зі смертю Феофанії.

Також 29 грудня – день пам’яті пророка Огія. Церква вносить його до переліку 12 малих пророків. Він був останнім пророком Старого Завіту.

Згідно з переказами, саме Огію приписують кілька пророцтв іудейському царю Зоровавелю. Також він звернувся до представників влади і попросив їх реставрувати храм в Єрусалимі. Коли іудеї повернулися з вавилонського полону, Огій переконував народ добудувати новий храм, а ще вказував на байдужість до релігії, яка і була основою всіх бід. Народ дослухався до порад Огія і слів Господа.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 29 грудня

Які завтра іменини: Веніамін, Афінодор, Георгій, Єгор, Іван, Марко, Марк, Маркел, Лаврентій, Тадей, Юрій, Феофіл, Ганна, Гортензія.

Талісманом людей, народжених 29 грудня, є топаз. Це напівдорогоцінний камінь, для якого характерний блакитний колір, хоча також бувають рожеві, фіолетові, золотисті, жовті топази. Природний топаз здавна вважався каменем, що має сильні магічні властивості. Йому приписували потужний захист від темних сил, негативу і чаклунства, а тому носили в оберегах.

29 грудня народився британський актор театру та кіно, Джуд Лоу / commons.wikimedia.org

В цей день народилися:

1721 рік – фаворитка французького короля Людовика XV Жанна-Антуанетта Пуассон, маркіза де Помпадур;

1766 рік – шотландський хімік, винахідник просоченої гумою тканини Чарльз Макінтош;

1788 рік – данський археолог, Християн Юргенсен Томсен;

1800 рік – американський інженер, винахідник процесу вулканізації гуми Чарльз Нельсон Гудєар;

1875 рік – український терапевт Микола Стражеско;

1876 рік – віолончеліст, композитор і диригент Пабло Казальс;

1877 рік – мистецтвознавець, музейник, вчений секретар та академік Української державної академії мистецтв Данило Щербаківський;

1891 рік – учений-садівник, селекціонер, помолог, один із перших агроекологів Володимир Симиренко;

1893 рік – український художник-графік Роберт Лісовський;

1906 рік – український конструктор ракетно-космічних систем Сергій Корольов;

1922 рік – український живописець Володимир Югай;

1970 рік – гімнаст, чемпіон світу Григорій Місютін;

1972 рік – британський актор театру та кіно Джуд Лоу;

1972 рік – український актор театру і кіно Євген Нищук;

1979 рік – український боксер, срібний призер Олімпійських ігор Андрій Котельник;

1981 рік – український педагог Нестор Думанський;

1985 рік – внучка і спадкоємниця фінансового магната Аристотеля Онассіса, наймолодша мільярдерка у світі Афіна Онассіс.

Що не можна робити цього дня

29 грудня заборонялося довго дивитися на себе в дзеркало, адже можна було накликати на себе біду.

Не одягайте речі червоного кольору.

29 грудня не варто прислухатися до порад тих людей, які не мають з вами кровного зв’язку.

Не одягайте одяг навиворіт, а якщо так сталося, то відразу переодягніться.

Народні прикмети і традиції 29 грудня

29 грудня на склі мороз намалював візерунки – ще 20 днів протримається холодна погода / pixabay.com

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: яка погода, таким буде квітень;

якщо на вулиці іній, то Святки (від 6 до 18 січня) будуть теплими;

29 грудня сильний мороз, значить на Хрещення (19 січня) варто чекати холодну погоду;

якщо на склі мороз намалював візерунки – ще 20 днів протримається холодна погода;

негода і холоди на 29 грудня означають, що зима суворою буде;

якщо вітер і сніг, який лежить впритул до паркану, літо буде неврожайним.

В народі 29 грудня обов’язково молилися святому Огію, щоб він наставив на правильний шлях, а також допоміг віднайти найкращі якості людини. Наші пращури вірили, якщо цього дня дати комусь обіцянку і виконати її, то всі погані діла лишаться позаду. Також 29 грудня намагалися провести зі своєю сім’єю, щоб родина була дружньою.

Прогноз погоди на завтра, 29 грудня

Завтра, 29 грудня, в Києві хмарна погода протримається весь день. Вночі очікується дрібний сніг, який вранці закінчиться. В Одесі без опадів, небо вкрите хмарами. В Харкові сильний сніг очікується вночі, але до ранку він послабшає, хоч і буде йти весь день. У Львові хмарно і без опадів.

Температура повітря у Києві 29 грудня -5 вдень і -7 вночі. В Одесі - 4 вночі, а вдень +1. У Харкові вдень -1, вночі ж очікується до -7. У Львові - 7 градусів вночі і -1 вдень.

Пам’ятні дати 29 грудня

29 грудня 2020 року в Тернопільській області двоє учнів поцупили у сусіда пару коней, щоб продати і відсвяткувати Новий рік / Pexels

Цбього дня рік тому вперше за роки незалежності держава замовляє нові українські літаки, а в Тернопільській області двоє учнів поцупили у сусіда пару коней, щоб продати і відсвяткувати Новий рік.

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Календар важливих подій в Україні та світі за 29 грудня: