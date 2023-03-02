Яке завтра, 3 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 3 березня, святкують Всесвітній день письменника та Всесвітній день дикої природи. Віряни вшановують пам'ять святителя Лева, папи Римського. До Нового року залишилось 302 дні.

3 березня 2023 — п'ятниця. 373-й день війни в Україні.

Яке завтра, 3 березня, церковне свято

3 березня в церковному календарі – день пам’яті святителя Лева, папи Римського. Народився він у Тоскані (Італія). 452 року силою лише своєї молитви зупинив вождя гуннів Аттілу від його бажання зрівняти Рим із землею. А 455 року він також переконав вандалів не проливати марно кров римлян.

440 року його обрали 45 Христовим намісником. Двадцять один рік керував Церквою та здобув велику любов у людей. Папа Лев навчав римлян християнських правил. Помер 461 року, увійшовши до історії як святий папа Лев I Великий. Його мощі поховали при вході до базиліки святого Петра.

Що не можна робити цього дня

Не сваріться і не байдикуйте.

Не варто лихословити і лаятися з рідними.

Народні прикмети і традиції на 3 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: немає дощу, значить урожай буде хорошим;

яскраво мерехтять зірки — буде похолодання;

тьмяний місяць — чекайте на сильний снігопад, ясний — прийде холоднеча;

чути грім — до родючості.

3 березня яскраво мерехтять зірки — буде похолодання / Фото: Pexels

В народному календарі 3 березня святкували свято Вівсянки. Назвали його так через маленьку пташечку, яка є символом початку весни. А ще цей день в давнину присвячували міфологічному герою Ярилу, який був богом сонця, тепла, родючості і весни. Молодь зазвичай влаштовувала вечірні посиденьки і веселі гуляння.

Погода на 3 березня

Завтра, 3 березня, в Києві похмуро, опадів не очікується. У Львові хмарна погода, без опадів. У Харкові похмуро, опадів не передбачається. В Одесі ясний ранок зміниться похмурим днем і вечором, без опадів.

Температура повітря в Києві +5 вдень та +1 вночі. У Львові +4 вдень та -1 вночі. У Харкові +4 вдень та +1 вночі. В Одесі +7 вдень та 0 вночі.

Пам’ятні дати 3 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 3 березня:

1067 рік — Мінськ уперше згадують в літописах у зв'язку з битвою на Немизі;

1585 рік — у Віченці відкривають Театр Олімпіко, побудований за проєктом Андреа Палладіо;

1645 рік — цим днем датована перша карта Місяця, яку склав Міхаель ван Лангрен;

1802 рік — у Відні публікують "Місячну сонату" Бетховена;

1866 рік — у Києві відкривають публічну бібліотеку (тепер — Національна парламентська бібліотека України);

1875 рік — "день народження" канадського хокею, у Монреалі відбувається перший організований хокейний матч;

1875 рік — у Парижі зі скандалом проходить прем'єра опери "Кармен" Жоржа Бізе;

1915 рік — у Нью-Йорку відбувається прем'єра найвидатнішого німого фільму всіх часів і народів — "Народження нації" режисера Девіда Гріффіта;

1917 рік — 3-4 березня у Києві організували Українську Центральну Раду (УЦР);

1921 рік — Польща і Румунія підписують у Бухаресті договір про військовий союз проти Росії;

1923 рік — виходить друком перший номер нью-йоркського часопису "Time";

1924 рік — у Туреччині скасовують Османську династію, халіфат, інші релігійні органи влади та розпочинають світські реформи;

1931 рік — президент США Гувер затверджує рішення Конгресу США вважати вірш "Зоряно-смугастий прапор", написаний у 1814 році Френсісом Кі під впливом подій англо-американської війни 1812 року і покладений згодом на мелодію популярної англійської пісні "To Anacreon in Heaven", офіційним гімном США;

1938 рік — у Саудівській Аравії бурильники Standard Oil Company (California) виявляють велике джерело сирої нафти;

1945 рік — у Львові розпочинає роботу Обласна державна картинна галерея;

1945 рік — винищення відділом польської Армії Крайової українського мирного населення села Павлокома;

1947 рік — дає промисловий струм відновлений перший агрегат Дніпровської ГЕС, підірваної НКВС 1941 року;

1952 рік — затверджують генеральний план забудови Черкас, розроблений Київським інститутом проектування;

1978 оік — на кладовищі у містечку Веве (Швейцарія) з могили викрадають останки американського актора Чарлі Чапліна; вони були знайдені через 11 тижнів поблизу Женевського озера;

1991 рік — у Латвії та Естонії відбуваються референдуми, на яких більшість громадян висловилася за вихід цих республік зі складу СРСР;

1994 рік — Україна й США підписують договір про дружбу і співпрацю;

2005 рік — Стів Фоссетт здійснює перший одиночний безпосадковий авіапереліт навколо Землі на літаку Virgin Atlantic GlobalFlyer;

2020 рік — оголошують про перший підтверджений випадок коронавірусної хвороби 2019 в Україні;

2022 рік — Грузія офіційно подає заявку на вступ до Європейського Союзу.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 3 березня

Які завтра іменини: Лев, Кузьма, Василь, Віктор, Дорофій, Олександр, Агафій.

Талісманом людини, народженої 3 березня є гірський кришталь. Відомий людству з давніх часів. В Стародавній Греції навіть існувало повір'я, що цей камінь є слізьми богів, які впали на землю з небес. В Європі гірський кришталь носив назву богемського або арабського алмаза.

Цього дня народилися:

1811 рік — український письменник, громадський і політичний діяч, греко-католицький священик Антін Могильницький;

1851 рік — український історик та громадсько-культурний діяч Яків Шульгин;

1862 рік — український архітектор і педагог Бекетов Олексій Миколайович;

1876 рік — єпископ Української греко-католицької церкви, блаженний священномученик Йосафат (Коциловський);

1888 рік — українська письменниця Наталена Королева;

1896 рік — український співак (бас), педагог Іван Паторжинський;

1919 рік — український математик Погорєлов Олексій Васильович;

1982 рік — українська співачка, переможниця вокального конкурсу України "Ікс-Фактор" Аіда Ніколайчук.

Який завтра день в Україні і світі

3 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день письменника / Фото: Pexels

3 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день письменника. Подія була заснована ПЕН-клубом (це міжнародне об'єднання письменників) 1986 року. Прийшло до України 2012 року за ініціативи української письменниці Лариси Ніцой. Своїм професійним святом цей день можуть також вважати журналісти, редактори, історики та інші майстри слова. Усі автори мають можливість зібратися 3 березня для презентації своїх творчих напрацювань та обговорення літературних новинок.

Також 3 березня — Всесвітній день дикої природи. Це молоде свято, яке з'явилося лише 2013 року. З цього часу воно регулярно нагадує людям, наскільки вразливим є світ флори і фауни, а також про те, що його потрібно захищати. Ідея створення такого свята виникла під час 68 засідання Генеральної Асамблеї ООН. Там розглядалися проблеми дикої природи, обговорювалися шляхи їх подолання. Саме тоді всі присутні вирішили, що потрібно затвердити окремий день, коли будуть згадувати про дику природу.

А ще 3 березня святкують Всесвітній день слуху. Головна мета цього дня — привернути увагу людства до вушних хвороб та необхідності завчасної їх профілактики. Цікавий факт: за статистикою жінки втрачають слух рідше, ніж чоловіки.

Щорічно в першу п'ятницю березня святкують День подяки співробітникам. З'явилася подія ще 1995 року, а ініціатором її створення виступив Боб Нельсон, який був членом Recognition Professionals International. Головна мета цього дня полягає у приверненні уваги до важливості праці робітників, до взаємоповаги до співробітників. Завдяки поважному ставленню підвищується продуктивність працівника, він стає щасливішим.

А ще в першу п'ятницю березня святкують цікаве свято — День вимкнених ґаджетів. Подія виникла в США і хоча є неофіційною, проте отримала популярність в багатьох інших країнах світу. Цей день має за мету привернути увагу людства до залежності від ґаджетів та до їхнього впливу на здоров'я людини. Його можна провести зі своєю родиною, зайнятися спортом, погуляти на свіжому повітрі, приділити час собі тощо.

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