Яке завтра, 3 квітня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 3 квітня, День народження мобільного телефону. Віряни вшановують пам'ять святителя Кирила. До Нового року залишилось 272 дні.

3 квітня 2023 року — понеділок. 404-й день війни в Україні.

Яке завтра, 3 квітня, церковне свято

3 квітня в церковному календарі – день пам’яті святителя Кирила. Віряни знають його як учня апостола Петра, який висвятив його в єпископи Сицилії. Прославився Кирило як богоугодна людина, багато людей він привів до віри, завжди втішав нужденних, здійснив чимало чудес.

Помер святитель в глибокій старості. Поховали його на острові, а його мощі все ще мають цілющу силу.

Що не можна робити в цей день

Не поливайте кімнатні квіти, щоб не спровокувати сварки.

Не варто прати білизну, тому що можна потривожити водяного.

Не пліткуйте, не заздріть і не лінуйтеся.

Народні прикмети і традиції на 3 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: почути грім на врожайний рік;

багато соку з берези — буде багато дощів влітку;

сині хмари — на теплу, але дощову погоду.

3 квітня багато соку з берези — буде багато дощів влітку / Фото: pixabay.com

3 квітня намагалися окропити землю водою з колодязя, адже вірили, що так можна забезпечити хороший урожай. Також цією водою вмивалися, щоб вберегтися від хвороб, пристріту.

Погода на 3 квітня

Завтра, 3 квітня, в Києві похмуро, вночі можливий дрібний дощ, а потім увесь день без опадів. У Львові хмарно, опадів не передбачається. У Харкові хмарно, ввечері можливе прояснення, вночі та вдень дрібний дощ, який закінчиться ближче до вечора. В Одесі хмарно з проясненнями, вдень дощ, який стихне до вечора.

Температура повітря в Києві +6 вдень та +3 вночі. У Львові +2 вдень та -1 вночі. У Харкові +11 вдень та +6 вночі. В Одесі +10 вдень та +7 вночі.

Пам’ятні дати 3 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 3 квітня:

1043 рік — Едуарда Сповідника коронували на англійський престол;

1502 рік — розпочинається четверта експедиція Христофора Колумба до берегів Америки;

1559 рік — підписують Като-Камбрезійський мир, який завершує Італійські війни 1494—1559 років;

1789 рік — корабель "Баунті" на чолі з капітаном Вільямом Блаєм виходить з Таїті і бере курс на схід, в Америку;

1863 рік — в США вручають перші військово-морські медалі;

1879 рік — в болгарському місті Тирново скликають Великі народні збори, на яких столицею держави було обрано місто Софія, яке на той час налічувало всього 3 000 будинків і 12 000 мешканців;

1885 рік — Готтліб Даймлер отримує німецький патент на високошвидкісний бензиновий чотиритактний двигун "Standuhr";

1907 рік — створюють Університет Саскачевану (Канада);

1910 рік — вперше здійснено сходження на найвищу вершину Північної Америки Мак-Кінлі (6193 м) на Алясці;

1913 рік — лідерка англійських суфражисток Еммелін Панкгерст обвинувачена у підбурюванні до підпалів і засуджена до трьох років ув'язнення;

1918 рік — Перша світова війна: французького маршала Фердинанда Фоша призначають головнокомандувачем військ Антанти на західному фронті;

1933 рік — у Херсоні український хірург Юрій Вороний вперше у світі виконує клінічну пересадку нирки (26-річній жінці пересадили орган 60-річного померлого чоловіка);

1933 рік — літак уперше перелетіє через Еверест;

1948 рік — президент США Гаррі Трумен затверджує Акт про надання країнам грошової допомоги — відомий як "план Маршалла";

1973 рік — заснована літературна премія імені Павла Тичини;

1973 рік — перший дзвінок по стільниковому телефону: Мартін Купер з Motorola набирає конкурентів із Bell Labs;

1981 рік — виходить друком перший номер польського незалежного профспілкового видання "Тижневик Солідарність";

1987 рік — у приміщенні штаб-квартири Всесвітньої організації охорони здоров'я заборонили палити;

1990 рік — над Львівською ратушею вперше в обласному центрі України офіційно підняли синьо-жовтий прапор, перед тим освячений у греко-католицькому кафедральному соборі Святого Юра;

1999 рік — збройні сили НАТО завдають першого повітряного удару по столиці Югославії Белграду;

2007 — французький швидкісний поїзд "TGV" встановлює новий світовий рекорд швидкості для пасажирського поїзда: 574,8 км/год.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 3 квітня

Які завтра іменини: Антон, Бенедикт, Афанасій, Хома, Яків, Кирило, Филимон, Федір.

Талісманом людини, народженої 3 квітня є ляпіс-лазур. Гарний камін синього кольору, відомий з давніх часів. Сучасна його назва з'явилася в Середньовіччі. Вважалося, що ляпіс-лазур пом'якшує перебіг хвороби, про що писав ще лікар Авіценна.

В цей день народилися:

1918 рік —український письменник Олесь Гончар;

1924 рік — український вчений-правознавець, академік, засновник Академії правових наук України Федір Бурчак;

1941 рік — український співак та соліст (баритон) Григорій Гаркуша;

1961 рік — український політичний діяч Олексій Кучеренко;

1987 рік — український боксер-любитель Іван Сенай.

Який завтра день в Україні і світі

3 квітня — День народження мобільного телефону / Фото: Pexels

3 квітня в Україні і світі святкують День дитячої йоги. Молоде і досить цікаве свято, яке було створене 2016 року. Під час заняття йогою працює весь організм, а ще покращується психологічний стан. Головна мета дня в тому, щоб підвищити поінформованість суспільства в позитивному впливі йоги на дитячий організм та залучення молодого покоління до занять йогою.

Також 3 квітня святкують День народження кавниці. Саме цього дня 1829 року Джеймс Каррінгтон отримав патент на ручну кавомолку. Завдяки пристрою для перемелювання кавових зерен значно спрощується і прискорюється процес приготування кави. А ще від ступеня помолу залежить смак популярного напою.

А ще 3 квітня — День народження мобільного телефону. 1973 року Мартін Купер показав світові перший мобільний телефон та здійнив перший мобільний дзвінок. Без цього ґаджета важко уявити життя сучасної людини. Завдяки своїй портативності він допомагає поспілкуватися з будь-ким в будь-який час. Згодом мобільний телефон розвинувся до смартфона, який вже виконує набагато більше функцій.

3 квітня День твіду. Твідом називають таку еластичну тканину, яка виготовляється з вовни і є дуже м'якою на дотик. З'явилася вона в Шотландії та Ірландії в XVIII столітті. Спочатку твід був популярним лише серед фермерів, але вже в XIX столітті увійшов в моду серед аристократів. Першою модельєркою, яка використала твід в своїх показах і зробила одяг з нього модним, була Коко Шанель.

Також 3 квітня святкують День народження штрих-коду. Саме цього дня 1973 року компанія IBM показала світові розробку штрихового коду. Її спільно створили Норман Джозеф Вудланд та Бернард Сільвер. Штрих-код — графічна інформація, яка наноситься на необхідний предмет для ідентифікації товару.

А ще 3 квітня Всесвітній день вечірки. Подія була створена ще 1996 року, а підштовхнув до цього роман Ванни Бонта під назвою "Політ". В книзі розповідається про фантастичну історію із зворотнім відліком часу, згідно з якою роман завершується 2000 року 3 квітня. Тоді планета святкує масштабне свято задля єднання людства.

3 квітня святкують і Всесвітній день водних тварин (World Aquatic Animal Day). Ця щорічна подія присвячена виключно водним тваринам. Головна мета дня полягає в поширенні інформації про тих диких тварин, які живуть у воді чи поблизу неї.