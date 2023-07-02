Яке завтра, 3 липня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 3 липня, День зенітних ракетних військ Повітряних Сил України. Віряни вшановують пам'ять священномученика Мефодія Патарського. До Нового року залишився 181 день.

3 липня 2023 року — понеділок. 495-й день війни в Україні.

Яке завтра, 3 липня, церковне свято

3 липня в церковному календарі – день пам’яті священномученика Мефодія Патарського. Святий мав лагідну і тиху вдачу. Завжди смиренно повчав паству, але єретикам чинив відчайдушний опір. Особливо він не любив представників орігенізму, які в своїх проповідях сильно спотворювали останні догми християнства.

Після себе залишив Мефодій багато спадщину: чимало викладів на різні теми, письмові праці, моральні повчання та тлумачення Святого Письма. Якось його схопили язичники, але навіть на смертному одрі він намагався проповідувати християнську віру. 312 року засудили його до страчення і відсікли голову.

Що не можна робити в цей день

Страшний гріх вбивати цього дня павуків.

Не варто вживати горіхи та яйця.

Не рекомендовано давати непрошені поради, тому що стосунки з людиною зіпсуються.

Народні прикмети і традиції на 3 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: павуки плетуть великі сітки — погода буде безвітряною та сухою;

павуки плетуть свою павутину старанно — прийдуть сонячні та ясні дні;

якщо павук розірвав павутину — чекайте на дощ;

мурахи ховаються в мурашник за ясної погоди — будуть грози і дощі;

високі хмари на спекотну погоду.

3 липня павуки плетуть свою павутину старанно — прийдуть сонячні та ясні дні / Фото: Pexels

3 липня вважався днем вдалим для мисливців, тому будь-яке полювання цього дня проходитиме добре. Вдалою дата була і для риболовлі. Селяни йшли в поля, щоб зібрати лікарські трави: кропиву, жасмин, квіти липи. На цей день можете сміливо назначати будь-які медичні процедури. А ще наші предки намагалися слідкувати 3 липня за павуками, адже за їх поведінкою можна було передбачити майбутню погоду.

Погода на 3 липня

Завтра, 3 липня, в Києві ясна погода вранці, але вдень небо затягнеться хмарами, ввечері знову очиститься, без опадів. У Львові ясно, опадів не передбачується. У Харкові ясний ранок, але день та вечір похмурі, вдень можливий дощ із грозою. В Одесі ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві +26 вдень та +19 вночі. У Львові +25 вдень та +15 вночі. У Харкові +27 вдень та +20 вночі. В Одесі +27 вдень та +21 вночі.

Пам’ятні дати 3 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 3 липня:

1528 рік — Папа Климент VII буллою узаконює орден ченців-капуцинів, головна мета якого — боротьба з ідеями Реформації;

1885 рік — українські емігранти створюють в США перше товариство взаємодопомоги "Братство святого Миколая";

1863 рік — закінчується битва під Геттісбургом — найбільш кровопролитна битва Громадянської війни в США;

1886 рік — Карл Бенц з Мангайму побить перший у світі виїзд на автомобілі власної конструкції, досягнувши швидкості 16 км/год;

1917 рік — виступ полуботківців у Києві з метою проголошення незалежності України;

1928 рік — у продажу з'являються перші телевізори;

1962 рік — Франція визнає незалежність Алжиру, оскільки на референдумі за це рішення висловилися 91% (1 липня);

1966 рік — Франція здійснює випробування ядерної зброї на атолі Муруроа в Французькій Полінезії;

1973 рік — у Гельсінкі починає роботу Нарада з безпеки і співпраці в Європі;

1988 рік — американський крейсер "Вінсеннес" збиває іранський пасажирський літак А300, гине 298 осіб.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 3 липня

Які завтра іменини: Андрій, Афанасій, Гліб, Єлисей, Іван, Лука, Хома, Інна, Римма.

Талісманом людини, народженої 3 липня є берил. Камінь, який відомий людству ще з часів найдавніших цивілізацій. Наприклад, на Близькому Сході, в Єгипті, Індії та Греції про берил знали ще понад 6000 років тому. Жителі Вавилону навіть вірили, що цей самоцвіт може вилікувати практично будь-яку хворобу.

В цей день народилися:

1885 рік — український і канадський художник-монументаліст Юліан Буцманюк;

1932 рік — український кінооператор, кінорежисер Вадим Іллєнко;

1978 рік — український воєначальник, Герой України Дмитро Красильников.

Який завтра день в Україні і світі

3 липня Всесвітній день без поліетиленових пакетів / Фото: Pexels

3 липня в Україні святкують День зенітних ракетних військ Повітряних Сил. Професійне свято існує від липня 2011 року, коли воно було встановлене наказом Міністерства оборони України. Головна мета цього дня полягає у інформуванні суспільства про важливість потужного і ефективного захисту в системі протиповітряної оборони країни. На жаль, 24 лютого 2022 року ми всі на практиці зрозуміли, якою важливою та важкою є праця тих, хто представляє українські зенітні війська.

Також 3 липня Всесвітній день без поліетиленових пакетів. Хоча б один день на рік варто згадати про чистоту навколишнього середовища і спробувати не використовувати поліетиленові пакети, а замінити їх еко-альтернативами: стильними торбинками багаторазового використання, паперовими пакетами. Подія була започаткована для привернення уваги до глобальної проблеми засмічення планети пластиковими відходами, які майже не розкладаються. За статистикою щороку один українець використовує близько 500 пакетів, тоді як мешканці ЄС всього лише 90.

А ще 3 липня День непокори. Громадянська непокора — це мирний протест чи свідома відмова громадян підкорятися несправедливим законам, відповідно до свого сумління. Вперше цей термін був використаний письменником Генрі Торо у есе 1849 року. Там він навів приклади відмови сплачувати податки, протестуючи проти несправедливих державних діячів. Основна мета Дня непокори полягає в тому, щоб привернути увагу громадськості до проблем та спонукати законодавчі органи діяти відповідним чином.