Яке завтра, 3 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке завтра, 3 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

3 лютого 2022 року – четвер. Цього дня в Україні та світі святкують День лікарки, День оптиміста та Всесвітній день боротьби з ненормативною лексикою. А віряни вшановують пам’ять преподобних Максима Сповідника та Максима Грека.

До Нового року залишився 331 день.

Яке завтра свято в Україні і світі

3 лютого святкують День лікарки. Так склалося, що практично в усіх країнах світу в медицині працюють чоловіки. А жінки здавна мали значно більше труднощів для професійного зростання. Однак вони не поступаються успішними результатами і компетентністю, а також відзначаються кращими комунікативними вміннями, ніж чоловіки. Святкувати це свято почали 1972 року. А дату обрали на честь дня народження відомої Елізабет Блеквелл. Вона стала першою жінкою, яка отримала вищу медицинську освіту в США.

А ще 3 лютого Всесвітній день боротьби з ненормативною лексикою. Це свято започаткували, щоб виховати культуру спілкування у дітей та зменшити кількість лайливих слів у лексиконі дорослих. Ненормативну лексику можна знайти в кожній мові. Люди часто використовують її, щоб виразити свою агресію. Проте лайка заважає культурному і грамотному мовленню, а також може сигналізувати про психологічні проблеми.

3 лютого святкують День оптиміста / Pexels

А ще в перший четвер лютого традиційно святкують День оптиміста. Цього року свято припадає на 3 лютого. Це міжнародна подія, ініціаторами якої виступили члени Клубу оптимістів Америки 1999 року. Спочатку цей день святкували 1 квітня, щоб заохотити людей робити добрі вчинки. Ціле десятиліття минуло, поки подію не перенесли на перший четвер лютого. Сталося це після того, як у Канаді представили Резолюцію “Про визнання Дня оптимістів у Квебеку”. Цього дня пропагують ідеї, які допомагають вселити в серця людей оптимізм, зробити цей світ трішки добрішим та світлішим.

А ще 3 лютого святкують Всесвітній день вільного кохання. Це досить оригінальне свято, яке зародилося у Німеччині. До цього дня традиційно організовуються різноманітні заходи для прихильників вільних стосунків. Наприклад, на телебаченні транслюють відповідні телепередачі, а медики розповідають про важливість контрацепції.

Яке завтра свято ще в світі:

День значного ривка;

День чотирьох капеланів у США;

День, коли померла музика.

Яке завтра, 3 лютого, церковне свято

3 лютого - день пам’яті преподобного Максима Сповідника / commons.wikimedia.org

3 лютого в церковному календарі – день пам’яті преподобного Максима Сповідника. Він був відомим богословом, викладав у вищій школі в Константинополі та вів аскетичний спосіб життя.

Народився 580 року в Константинополі і помер 662 року в Грузії. Зростав у аристократичній сім’ї, навчався досить старанно. У спадок Максим Сповідник залишив чимало богословських трактатів, диспутів, богослужінь та пояснень до молитов. Також преподобний Максим Сповідник є автором теорії божественних ідей. Він вважав, що існують розділені логоси (ідеї-енергії), які відповідають кожному виду буття.

Також православна церква вшановує пам’ять преподобного Максима Грека. Він був перекладачем та публіцистом. Народився в місті Арті (Греція) в XV столітті в заможній родині. Довго мандрував світом, а потім пішов у монахи. Все своє життя активно перекладав різні публіцистичні твори. Пішов з життя у 70-річному віці. Поховали преподобного Максима Грека біля Троїце-Сергієвого монастиря, де він провів у засланні останні роки свого життя.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 3 лютого

Які завтра іменини: Євген, Валеріан, Максим, Агнія.

Талісманом людей, народжених 3 лютого, є бірюза. Цей камінь залишається популярним протягом багатьох тисячоліть. Його можна зустріти в культурах Єгипту, Китаю, Персії. Найдавніші прикраси з бірюзи датуються близько 6000 роком до нашої ери. Здавна камінь наділяли лікувальними та магічними властивостями. Наприклад, вважали, що вона приносить володарю щастя в сімейному житті.

3 лютого народився український поет Гео Коляда (справжнє ім’я Григорій Опанасович) / commons.wikimedia.org

Цього дня народилися:

1809 рік — німецький композитор та диригент, автор весільного маршу Фелікс Мендельсон-Бартольді;

1820 рік — перша у світі лікарка Елізабет Блеквелл;

1853 рік — український маляр Геннадій Ладиженський;

1864 рік — український письменник Володимир Самійленко;

1872 рік — архітектор, один із засновників неокласицизму, створив будинок Кабінету Міністрів у Києві Іван Фомін;

1904 рік — український поет Гео Коляда (справжнє ім’я Григорій Опанасович);

1951 рік — український письменник В’ячеслав Медвідь;

1974 рік — український телеведучий, журналіст, продюсер Ігор Пелих.

Що не можна робити в цей день

3 лютого забороняється зловживати шкідливою їжею.

Намагайтеся не лихословити.

Не варто позичати будь-які предмети побуту.

Народні прикмети і традиції на 3 лютого

3 лютого через хмари вночі видно місяць, значить буде гарний врожай / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

Також читайте Найкращі привітання з річницею весілля у віршах, листівках українською мовою

дивилися, який сьогодні день: через хмари вночі видно місяць, значить буде гарний врожай;

3 лютого ясна погода, будуть затяжні морози.

В народі 3 лютого молилися до Максима, щоб той уберіг від бід. Існувало повір’я, якщо в цей день помиритися з тими, з ким перебували у сварці, то ваші взаємини зміцнюються. А ще 3 лютого йшли в ліс та обіймали березу. Дереву розповідали про всі свої переживання і проблеми. Казали, що тоді обов’язково на зворотному шляху прийде правильне рішення.

Погода на завтра, 3 лютого

Завтра, 3 лютого, в Києві хмарно, дрібний сніг може піти вдень, але до вечора він закінчиться. В Львові похмуро, вночі можливий сніг, але потім весь день без опадів. В Одесі хмарно, без опадів. В Харкові похмуро, вночі йтиме дощ, який зміниться дрібним снігом.

Температура повітря в Києві -1 вдень та -3 вночі. В Львові -3 вночі і -1 вдень. В Одесі +4 вдень і -1 вночі. В Харкові +1 очікується вдень і вночі.

Пам’ятні дати 3 лютого

3 лютого 2021 року в Ізраїлі знайшли найстаріший оливковий завод, якому близько 6600 років / Pexels

Цього дня рік тому президент України Володимир Зеленський вводить санкції проти телеканалів 112 Україна", NewsOne, ZIK, а в Ізраїлі знайшли найстаріший оливковий завод, якому близько 6600 років.

Календар важливих подій в Україні та світі за 3 лютого: